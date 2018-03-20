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14:21 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» обновил свой рекорд посещаемости в нынешнем сезоне КХЛ

ТАСС, 20 марта. Московский «Спартак» обновил клубный рекорд посещаемости в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

225 439 зрителей посетили матчи «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ. В среднем на каждом матче собиралось по 7515 болельщиков, что на 227 человек больше, чем в предыдущем сезоне, и на 1322 больше, чем в сезоне-2015/16. Рекорд посещаемости отдельного матча был установлен 1 марта на заключительном матче регулярного чемпионата с «Динамо», от результата которого зависел выход в плей-офф — 11337 болельщиков. «Спартак» занял седьмое место в лиге по посещаемости в регулярном чемпионате.

Гостевые матчи «Спартака» посещали в среднем 6711 зрителей. По этому показателю клуб занимает шестое место в лиге. «Спартак» занял 16-е место по средней посещаемости домашних матчей в регулярном чемпионате среди всех европейских клубов.

«Спартак» вышел в плей-офф КХЛ впервые с сезона-2010/11, заняв седьмое место в Западной конференции, в сезоне-2014/15 клуб не выступал в лиге. В первом раунде плей-офф «Спартак» проиграл ЦСКА в серии до четырех побед со счетом 0−4.

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