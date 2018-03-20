«Спартак» обновил свой рекорд посещаемости в нынешнем сезоне КХЛ

225 439 зрителей посетили матчи «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ. В среднем на каждом матче собиралось по 7515 болельщиков, что на 227 человек больше, чем в предыдущем сезоне, и на 1322 больше, чем в сезоне-2015/16. Рекорд посещаемости отдельного матча был установлен 1 марта на заключительном матче регулярного чемпионата с «Динамо», от результата которого зависел выход в плей-офф — 11337 болельщиков. «Спартак» занял седьмое место в лиге по посещаемости в регулярном чемпионате.