«Спартак» обновил свой рекорд посещаемости в нынешнем сезоне КХЛ
ТАСС, 20 марта. Московский «Спартак» обновил клубный рекорд посещаемости в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 20 марта. Московский «Спартак» обновил клубный рекорд посещаемости в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает
225 439 зрителей посетили матчи «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ. В среднем на каждом матче собиралось по 7515 болельщиков, что на 227 человек больше, чем в предыдущем сезоне, и на 1322 больше, чем в сезоне-2015/16. Рекорд посещаемости отдельного матча был установлен 1 марта на заключительном матче регулярного чемпионата с «Динамо», от результата которого зависел выход в
Гостевые матчи «Спартака» посещали в среднем 6711 зрителей. По этому показателю клуб занимает шестое место в лиге. «Спартак» занял 16-е место по средней посещаемости домашних матчей в регулярном чемпионате среди всех европейских клубов.
«Спартак» вышел в