СКА снова выиграет, «Салават» победит в Челябинске. Прогнозы на день КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Хоккей КХЛ 2017-2018 1/2 финала конференций, 20.03.2018, 17:00 Трактор - Салават Юлаев -

«Трактор» — «Салават Юлаев»

Одна из самых интересных и интригующих серий текущего плей-офф переезжает в Челябинск. Два матча в Уфе так и не дали никому из соперников решающего преимущества. У «Трактора» солирует юный Виталий Кравцов, против которого соперники пока не могут найти противоядия. Восемнадцатилетний парень с шестью голами и одной результативной передачей сейчас возглавляет таблицу снайперов Кубка Гагарина.

Но и у «Салавата» есть свой ответ. В последней игре команду из столицы Башкортостана спасли её «рабочие лошадки» — Александр Логинов и Игорь Макаров. Предсказать исход игры в Челябинске очень трудно, но мы всё-таки попробуем поставить на «Салават». Как показали предыдущие две встречи, подопечные Вестерлунда лучше проводят концовки матчей, и это может помочь им одержать победу.

Прогноз: победа «Салавата Юлаева».

Хоккей КХЛ 2017-2018 1/2 финала конференций, 20.03.2018, 17:00 Металлург Мг - Ак Барс -

«Металлург» — «Ак Барс»

Ещё один матч с непредсказуемым результатом. Две игры в Казани прошли при примерно одинаковом стечении обстоятельств. «Ак Барс», как и положено хозяину, действовал первым номером, но во второй игре он точнее действовал в завершении атак. Как итог — победа со счётом 4:1. Впрочем, в домашних встречах и «Металлург» действует совсем по-другому. Поэтому сегодня мы увидим обоюдоострую игру с равными шансами на успех у обеих команд.

Безусловно, «Магнитке» помогут домашние трибуны, но этот фактор не будет иметь решающего значения. Согласно давней и уже избитой истине, в таких играх на первые роли выходит реализация численного преимущества. По этому показателю «Металлург» находится на третьем месте среди команд, принимающих участие в Кубке Гагарина. А вот «Ак Барс» расположился на скромной одиннадцатой строчке. Возможно, именно большинство поможет «Металлургу» одержать победу и повести в серии со счётом 2−1.

Прогноз: победа «Металлурга».

Хоккей КХЛ 2017-2018 1/2 финала конференций, 20.03.2018, 19:30 Локомотив - СКА -

«Локомотив» — СКА

Третья игра серии выдалась по всем законам жанра — с драками, удалениями до конца матча и крайне спорными моментами. Речь, безусловно, идёт об отменённом голе Якуба Накладала. Здесь мы не будем разбираться, ушла ли в том эпизоде шайба за пределы площадки или нет. Важно то, что тот момент оказал огромное влияние на исход игры и, возможно, на какое-то время надломил «Локомотив». Но, наверняка, ярославская команда уже постаралась его забыть.

И теперь она должна быть ещё более разозлена. Отступать «железнодорожникам» некуда. В прошлом матче во многом всё решил второй период, который «Локомотив» провёл хуже, чем остальные игровые отрезки, а СКА воспользовался этим и вышел вперёд. Ярославцам нужно провести всю игру без спадов, что будет очень сложно. В этой встрече попробуем поставить на питерцев. Игровой ресурс у них больше и шире.

Прогноз: победа СКА.

Хоккей КХЛ 2017-2018 1/2 финала конференций, 20.03.2018, 19:30 Йокерит - ЦСКА -

«Йокерит» — ЦСКА

Закончилась «сухая» серия Ильи Сорокина, а вместе с ней — череда матчей без поражений в плей-офф для «армейского» коллектива. Наконец-то финской команде удалось забить, и это, конечно же, подстегнуло её на совершение новых подвигов. Оба гола были забиты Олли Палолой, и оба случились при розыгрыше численного преимущества. Поэтому ЦСКА стоит лишний раз обратить внимание на игровую дисциплину, о чём игроки московского клуба уже говорили по ходу серии.

Можно не сомневаться, что красно-синие сделают из этой ситуации нужные выводы, и постараются меньше удаляться. Касаемо исходы игры, скажем, что, безусловно, предугадать исход поединка примерно равных оппонентов тяжело, но мы поставим на «Йокерит». Подопечные Юкки Ялонена в третьей игре явили себя совсем другой командой, которой по силам побеждать в этой серии.