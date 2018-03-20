СКА снова выиграет, «Салават» победит в Челябинске. Прогнозы на день КХЛ
А «Йокерит» сравняет счёт в серии с ЦСКА.
А «Йокерит» сравняет счёт в серии с ЦСКА.
«Трактор» — «Салават Юлаев»
Одна из самых интересных и интригующих серий текущего
Но и у «Салавата» есть свой ответ. В последней игре команду из столицы Башкортостана спасли её «рабочие лошадки» — Александр Логинов и Игорь Макаров. Предсказать исход игры в Челябинске очень трудно, но мы
Прогноз: победа «Салавата Юлаева».
«Металлург» — «Ак Барс»
Ещё один матч с непредсказуемым результатом. Две игры в Казани прошли при примерно одинаковом стечении обстоятельств. «Ак Барс», как и положено хозяину, действовал первым номером, но во второй игре он точнее действовал в завершении атак. Как итог — победа со счётом 4:1. Впрочем, в домашних встречах и «Металлург» действует совсем
Безусловно, «Магнитке» помогут домашние трибуны, но этот фактор не будет иметь решающего значения. Согласно давней и уже избитой истине, в таких играх на первые роли выходит реализация численного преимущества. По этому показателю «Металлург» находится на третьем месте среди команд, принимающих участие в Кубке Гагарина. А вот «Ак Барс» расположился на скромной одиннадцатой строчке. Возможно, именно большинство поможет «Металлургу» одержать победу и повести в серии со счётом 2−1.
Прогноз: победа «Металлурга».
«Локомотив» — СКА
Третья игра серии выдалась по всем законам жанра — с драками, удалениями до конца матча и крайне спорными моментами. Речь, безусловно, идёт об отменённом голе Якуба Накладала. Здесь мы не будем разбираться, ушла ли в том эпизоде шайба за пределы площадки или нет. Важно то, что тот момент оказал огромное влияние на исход игры и, возможно, на
И теперь она должна быть ещё более разозлена. Отступать «железнодорожникам» некуда. В прошлом матче во многом всё решил второй период, который «Локомотив» провёл хуже, чем остальные игровые отрезки, а СКА воспользовался этим и вышел вперёд. Ярославцам нужно провести всю игру без спадов, что будет очень сложно. В этой встрече попробуем поставить на питерцев. Игровой ресурс у них больше и шире.
Прогноз: победа СКА.
«Йокерит» — ЦСКА
Закончилась «сухая» серия Ильи Сорокина, а вместе с ней — череда матчей без поражений в
Можно не сомневаться, что
Прогноз: победа «Йокерита».