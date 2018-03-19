Сначала размочили, потом победили. Как «Йокерит» сократил разрыв в серии

Источник: Советский спорт

«СКРИН»

— Теперь была игра, которая напоминала хоккей, но этого все равно недостаточно для победы, — заявил после поражения во втором матче серии (0:2) главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен.

Чтобы побеждать, необходимо забивать. Но как распечатать ворота Сорокина, засушившего в шести кубковых поединках пять сухарей? Этот вопрос задавали игрокам, тренерам и даже генеральному менеджеру финского клуба Яри Курри. В ответ слышали только одно слово — «скрин», что в переводе английского экран. Надо осложнить жизнь вратарю-олимпионику, создавать ему помехи.

Хозяева — недаром их называют европейскими канадцами — взяли на вооружение проверенный прием — запугать армейцев зубодробительными силовыми приемами.

С первых секунд гренадер Анттила (203 см, 104 кг) и его партнеры с яростью вминали соперников в борт.

Силовик Хухтала сбил с ног не менее мощного Телегина, Блажиевский отомстил и получил малый штраф. Большинство в серии с сочинскими «леопардами» было главным оружием команды Ялонена. Но до поры до времени не с армией Игоря Никитина.

ДО СУХОГО РЕКОРДА НЕ ХВАТИЛО 74 СЕКУНД

К тому же Сорокин, похоже, заколдовал ворота. Ничем другим нельзя объяснить промахи в пустой угол капитана «шутов» Регина во втором матче и Никласа Енсена в третьем.

18-летний вундеркинд Толванен словно застыл, замахнувшись для броска. Наконец, его наградили передачей, но Сорокин парировал шайбу прямо на неприкрытого датчанина, который пальнул в молоко. К разочарованию переполненного зала.

Вскоре Никлас Енсен с досады отмахнулся от Пашнина и отправился в штрафной бокс. Через минуту с «копейками» компанию ему составил Хухтала. Гости получили стандарт «5 на 3» на 47 секунд. Но с бросками со средней дистанции Блажиевского и Робинсона легко справился Рямё, финалист плей-офф-2012 в составе «Авангарда».

И все-таки чуть активнее выглядели армейцы. Капризов и Петров с мясом вылезали на пятачок, но безрезультатно.

Перед сиреной на перерыв волшебный шанс упустил Толванен. Юниор, которого ждут — не дождутся в «Нэшвилле» уже на излете этого сезона, убежал с партнером к воротам гостей. Перед ними пласировался одинокий защитник. К черту передачу, Толванен с его пушкой решил атаковать сам. Но шайба, облизав блин Сорокина, улетела в сторону.

Показалось, что гостям стало жалко «шутов», отметивших в уходящем сезоне 50-летниий юбилей клуба. В дебюте второго периода армейцы подарили соперникам три шанса, когда один за другим Шумаков, Киселевич и Андронов посетили штрафной бокс. «Большевики» преуспели с третьей попытки. После щелчка от ушей Толванена (не зря стоял на изготовке!) шайбу, отскочившую от вратарского щитка, добил Палола. Лишив Сорокина сразу трех сухих рекордов, два из которых принадлежат финским вратарям — Коскинену и Веханену. А ведь продержаться оставалось каких-то 74 секунды…

ДВА БОЛЬШИХ ШТРАФА «ШУТОВ»

Под занавес второго периода армеец Плэтт наткнулся на клюшку Кивистё, как на копье. Защитника выдворили до конца игры. Невозмутимый Ялонен грозно сверкал очками, его помощник Хелминен — шестикратный олимпиец — метался по лавке, как разъяренный лев. Рямё героически сохранил ворота на замке. А капитулировал финский вратарь в начале третьего периода от «шальной пули» незабивного защитника Пашнина, на удачу метнувшего шайбу от синей линии в сторону ворот. Заставив вспомнить единственный гол чехов в олимпийском финале Нагано-1998.

Потом Еспер Енсен расколол Шумакова, которого под руки увезли со льда. Нарушителю под пронзительный свист трибун выписали «двадцатку». Ялонен продолжал грозно сверкать очками, а Хелминен — бушевать в шкуре льва, саркастически наградив судей аплодисментами.

Штраф отправился отбывать Толванен, спасаясь от докучавших ему на скамье запасных… фотографов.

В пятиминутном большинстве армейцы доигрались до нарушения численного состава. Коротать две минуты поручили Капризову. Едва выйдя на лед, он опять присел. Теперь за мимолетную кулачную стычку с О’Ниллом.

Матч перетек в овертайм. Год назад соперники трижды выясняли отношения за пределами основного времени. Победа всякий раз оставалась за ЦСКА. Капризов запорол очередной голевой момент, Плэтту не позволили добить шайбу в пустые ворота. А «шуты», потерявшие двух защитников, вяло провели большинство после удаления Марченко.

Нестеров запустил в лицо Рямё снежной крошкой, вратарь отомстил блином. Не столь жестоко, как чех Салак, который несколько лет назад охаживал по голове челябинского «тракториста» Якуценю.