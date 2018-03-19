Квартальнов: В моменте с незасчитанным голом в ворота СКА нужно разобраться
Момент с незасчитанным голом защитника «Локомотива» Якуба Накладала в ворота СКА (Санкт-Петербург) в матче
Момент с незасчитанным голом защитника «Локомотива» Якуба Накладала в ворота СКА (Санкт-Петербург) в матче
«Локомотив» в понедельник со счетом 0:2 уступил СКА в третьем матче серии полуфинала Западной конференции. Армейцы ведут 2−1 в серии до четырех побед. В первом периоде арбитры не засчитали гол Накладала, так как незадолго до взятия ворот шайба покинула пределы площадки.
«Неплохой матч был, не получилось у нас большинство — надо больше бросать и проще играть. СКА здорово в меньшинстве играет, это и определило исход. По голу Накладала, это очень интересный момент, на самом деле. Не знаю, вышла или нет шайба, наверное, вышла, раз посмотрели. Но получается, что тренеры других команд начинают указывать судьям на вещи, которые они не увидели. И это не “челлендж”. Тут, знаете, надо разобраться, досконально правила посмотреть», — сказал Квартальнов журналистам.
|Дмитрий Квартальнов
|Олег Знарок
|Александр Судницин 59:37
|Микко Коскинен
|1-й период
|Виктор Тихонов
|06:03
|Сергей Плотников
|07:13
|08:01
|Максим Тальбо
|08:01
|Максим Тальбо
|Илья Ковальчук
|10:28
|Илья Ковальчук
|10:28
|11:52
|Якуб Накладал
|Николай Прохоркин
|11:52
|12:36
|Иван Лекомцев
|19:25
|Павел Красковский
|2-й период
|26:24
|Петри Контиола
|Патрик Торесен
|26:55
|33:14
|Александр Елесин
|Илья Ковальчук (Е. Рыков, В. Шипачев)
|35:07
|3-й период
|Сергей Плотников
|42:47
|Сергей Плотников
|42:47
|Илья Ковальчук (П. Торесен)
|57:24
|14
|Штрафное время
|37
|6
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)