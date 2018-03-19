Квартальнов: В моменте с незасчитанным голом в ворота СКА нужно разобраться

«Локомотив» в понедельник со счетом 0:2 уступил СКА в третьем матче серии полуфинала Западной конференции. Армейцы ведут 2−1 в серии до четырех побед. В первом периоде арбитры не засчитали гол Накладала, так как незадолго до взятия ворот шайба покинула пределы площадки.

«Неплохой матч был, не получилось у нас большинство — надо больше бросать и проще играть. СКА здорово в меньшинстве играет, это и определило исход. По голу Накладала, это очень интересный момент, на самом деле. Не знаю, вышла или нет шайба, наверное, вышла, раз посмотрели. Но получается, что тренеры других команд начинают указывать судьям на вещи, которые они не увидели. И это не “челлендж”. Тут, знаете, надо разобраться, досконально правила посмотреть», — сказал Квартальнов журналистам.