«Локо» и СКА побились в Ярославле. Армейцев вытащил Ковальчук

Источник: Советский спорт

Тренеры обеих команд не стали играть в сюрпризы с составом, что наблюдалось на старте серии, и в третьем матче выставили боевые сочетания. Правда, по отношению к СКА это пока почти боевые. Антон Белов отбыл дисквалификацию за грязный удар в голову Дмитрия Кагарлицкого, но продолжил следить за плей-офф с позиции зрителя. Ему предпочли недавно поправившегося Динара Хафизуллина: он брошен в серию после двухмесячного застоя из-за травмы, которая лишила его места в золотой олимпийской сборной.

Армейцы снова играли семью защитниками, но теперь без постоянной пары остался молодой Егор Рыков, что позволило сделать четыре полные тройки нападения и не вынуждало Илью Ковальчука бегать за два звена. В атаке нашлось место Николаю Прохоркину, который был вне состава с последнего матча регулярного чемпионата.

«Локомотив» победил во втором матче, играя с 17-летним новичком в первом звене. Григорий Денисенко за проведенные на льду шесть минут едва не сыграл круче Брэндона Козуна, начавшего серию с показателя полезности «-2», но сам у себя украл гол. Дмитрий Квартальнов нормально не объяснил, почему тогда не поставил канадца в состав, но вернул его к третьей игре, а юниор отправился на привычное для своего возраста место 13-го форварда.

Шайба за бортом

В Ярославле серия вернулась в ту же боевую стихию, в которой и начиналась в Петербурге. В первом матче и игроков, и болельщиков СКА бесил Максим Тальбо, который успел побиться с Патриком Херсли и Ильей Каблуковым, а потом признавался, что такой уж он игрок. Главное событие третьей игры началось с действий того же североамериканца. Только в этот раз полезных: он заработал удаление для Виктора Тихонова, и через минуту благодаря броску Якуба Накладала большинство было реализовано.

Радость «Арены-2000» оборвал Олег Знарок, подозвавший судью через Павла Дацюка. Ему показалось, что шайба за несколько секунд до гола покинула пределы площадки. По арене объявили, что идет консультация по этому поводу. Тренерский запрос на такие моменты использовать нельзя, а если верить регламенту, просмотр эпизодов, связанных с выходом шайбы, могут инициировать только главные арбитры матча. Если бы к ним не подъехал Дацюк — они бы заиграли тот момент.

Однако просмотр организовали, и почти на десять минут. Было бы быстрее, если бы арбитрам сразу дали нужный повтор с камеры, закрепленной под потолком. С трансляционных обзоров видно попадание шайбы в закругление борта, но происходит ли это вне игровой площадки, понять сложно. После долгих разбирательств выход шайбы заметили, и гол Накладала отменили. Радует, что этот момент КХЛ еще по ходу матча разъяснила небольшим видеороликом.

Ковальчук взбесился

Но от отмененной шайбы эмоций на ярославской арене стало больше. К середине второго периода матч по набору штрафных минут не уступал предыдущим, если еще вычесть дисциплинарную десятку Егора Коршкова из второй игры. Снова отличился Тальбо. Канадцу не дали подраться с Андреем Зубаревым, но в объятиях лайнсмена он умудрился врезать сопернику в челюсть. Хорошо, что ничего не сломал и ограничился двойным малым штрафом.

Пока герой Кубка Стэнли-2009 отсиживал удаление, из себя вывели Илью Ковальчука. От него досталось Андрею Локтионову: сперва силовым приемом, а затем пародией на его страдания. Разбираться прибежал Накладал, и Ковальчук отправился отдыхать на те же четыре штрафные минуты. Чех за этот эпизод отделался, но позже составил компанию на скамейке штрафников за стычку с Прохоркиным. Когда казалось, что ситуация ушла из-под контроля, игра стала спокойнее. Зубарев попытался отомстить Тальбо за пропущенный удар, однако соперник предпочел кулакам слова.

СКА забросал ворота «Локомотива» на старте второго периода, и в один момент Александр Судницин даже почувствовал себя нехорошо. Из игры он не вышел и показывал, что тренеры не зря в него поверили после матчей в Петербурге. Но подвел автор самого быстрого гола в истории КХЛ Александр Елесин. Неаккуратный выброс шайбы из зоны привел к удалению, и молодому защитнику оставалось только хвататься за голову, когда Ковальчук забил первый чистый гол в матче.