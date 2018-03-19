Юниор из «Трактора» уже превзошел Овечкина. Впереди — Кузнецов и Малкин
Статистика 18-летнего форварда Виталия Кравцова в этом
Статистика 18-летнего форварда Виталия Кравцова в этом
18-летний нападающий «Трактора» Виталий Кравцов в этом
Сам уралец показывает не по годам зрелую игру. Во втором матче против «Салавата Юлаева» он вошел в зону соперника по правому флангу и мастерски переиграл один в один Владимира Ткачева. Причем сделал это в издевательской манере, использовав финт «конек-клюшка-конек».
Кравцов — лидер нынешнего «Трактора». Так стабильно и ярко в
Юный челябинец уже сумел превзойти результаты в
Максим АФИНОГЕНОВ
«Динамо» М, сезон-1998/99
Возраст на начало плей-офф: 19 лет
Статистика: 16 (6+10) очков в 16 матчах
Результат «Динамо»: финал
Максим Афиногенов дебютировал в основной команде
В сезоне-1998/99 молодой нападающий помог динамовцам закончить регулярный чемпионат в первой тройке и дойти в розыгрыше
Александр СЕМИН
«Лада», сезон-2002/03
Возраст на начало плей-офф: 18 лет
Статистика: 8 (5+3) в 10 матчах, «+3»
Результат «Лады»: полуфинал
Уроженец Красноярска и воспитанник хоккейной школы челябинского «Трактора» Александр Семин — один из самых техничных нападающих своего поколения. Он на носовом платке только за счет рук мог накрутить сразу несколько соперников и как ни в чем не бывало поехать дальше. Талантов, сопоставимых по уровню с Семиным, в начале нулевых во всем мире можно было пересчитать по пальцам.
Свой путь в большом хоккее юный красноярец начал в «Тракторе», выступавшем в Высшей лиге. В 18 лет Семин перешел в «Ладу» — команду Петра Воробьева. Тольяттинцы играли в оборонительный хоккей, построенный на контратаках. Но и этот факт нисколько не помешал молодому технарю проявить себя в волжском клубе.
По итогам первого же сезона в Тольятти Семин вошел в пятерку самых результативных игроков «Лады», а в
Александр ОВЕЧКИН
«Динамо» М, сезон-2004/05
Возраст на начало плей-офф: 19 лет
Статистика: 6 (2+4) очков в 10 матчах, «+4»
Результат «Динамо»: чемпион Суперлиги
В сезоне-2004/05 случился локаут, что заметно уменьшало шансы любого молодого хоккеиста на попадание в состав. А тем более одной из сильнейшей команд чемпионата — «Динамо». Однако эта непростая задача не стала камнем преткновения для целеустремленного и взрослевшего не по годам Овечкина.
Юное дарование
Нельзя не сказать и об огромной конкуренции в составе «Динамо». В локаутный сезон в команде Владимира Крикунова было сразу семь энхаэловцев (Марков, Афиногенов, Дацюк, Фролов, Чубаров, Гавлат и Самсонов). Доверием со стороны Владимира Крикунова Овечкин обделен не был. Юный талант рос в родном клубе как на дрожжах и после чемпионского сезона поехал в «Вашингтон», который выбрал его летом 2004 года под первым номером на драфте.
Евгений МАЛКИН
«Металлург» Мг, сезон-2005/06
Возраст на начало плей-офф: 19 лет
Статистика: 15 (5+10) очков в 11 матчах, «+7»
Результат «Металлурга»: полуфинал
В сезоне-2005/06 Евгению Малкину было
Феноменальная игра магнитогорского клуба в гладком чемпионате не позволила коллективу опытного канадца Дэйва Кинга выиграть золото Суперлиги. «Магнитка» без особых проблем прошла в
В том сезоне Малкин стал самым полезным игроком Суперлиги («+28»), что для центрального нападающего не менее важно, чем набранные очки. Техничный и старательный универсал (тогда еще универсал!) играл в команде Кинга ключевую роль и выходил на площадку в спецбригадах как большинства, так и меньшинства.
Алексей ЧЕРЕПАНОВ
«Авангард», сезон-2006/07
Возраст на начало плей-офф: 18 лет
Статистика: 7 (4+3) очков в 10 матчах, «+1»
Результат «Авангарда»: полуфинал
Алексей Черепанов засверкал при Валерии Белоусове. Только не в «Тракторе» (о двух челябинских предшественниках Кравцова — чуть позже), а в «Авангарде». Уроженец Барнаула приехал в Омск в юном возрасте и дорос до уровня основной команды «ястребов» очень быстро. Белоусову всегда нравились техничные и умные хоккеисты. Именно таким и был Черепанов.
Алексей без проблем вписался в систему игры «Авангарда» и сумел закрепиться в одной из лидирующих троек омичей. В дебютном сезоне Суперлиги он в 46 встречах набрал 29 (18+11) очков и был признан лучшим новичком. Черепанов выиграл золото юниорского чемпионата мира, а также серебро и бронзу молодежных форумов. В 2007 году его под 17-м номером задрафтовали «Рейнджерс».
Однако мечта обаятельного и улыбчивого парнишки из Барнаула так и осталась несбыточной. В сезоне-2008/09 в выездном матче против «Витязя» Черепанов во время игры потерял сознание и больше так и не пришел в себя. У хоккеиста «Авангарда» остановилось сердце. Седьмой номер, под которым Алексей выступал в составе «Авангарда», после его гибели изъяли из обращения.
Евгений КУЗНЕЦОВ
«Трактор», сезон-2011/12
Возраст на начало плей-офф: 19 лет
Статистика: 9 (7+2) очков в 12 матчах, «+3»
Результат «Трактора»: финал Восточной конференции.
Для Евгения Кузнецова
Кузнецов отличался своей филигранной техникой и отменным катанием. Нападающий с легкостью обыгрывал соперников один в один и раздавал тонкие и выверенные передачи.
Более того, универсализм форварда позволял Белоусову использовать Кузнецова как на краю атаки, так и в центре. После успешного сезона в «Тракторе» челябинец попал в сборную России и на чемпионате мира выиграл золотые медали, а уже через два года отправился в «Вашингтон».
Валерий НИЧУШКИН
«Трактор», сезон-2012/13
Возраст на начало плей-офф: 18 лет
Статистика: 9 (6+3) очков в 25 матчах, «+5»
Результат «Трактора»: финал Кубка Гагарина.
Карьерный взлет Валерия Ничушкина в родном Челябинске произошел очень стремительно. Отыграв год в составе «Белых Медведей» в МХЛ, Ничушкин пробился в основную команду «Трактора», которой руководил демократичный Валерий Белоусов. Попади талантливый форвард к другому, более жесткому и требовательному специалисту, далеко не факт, что его дебют в КХЛ вышел бы таким же ярким.
Белоусов не боялся доверять молодому челябинцу и предоставил ему в «Тракторе» солидное игровое время и доверие. Ничушкин не стушевался и первом же
Артем БОЖКО