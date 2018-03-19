Кудашова сватают в «Динамо», Воробьёв — нарасхват. Каких трансферов ждут в КХЛ
Кто возглавит «Автомобилист» и где продолжит карьеру Филатов.
Кто возглавит «Автомобилист» и где продолжит карьеру Филатов.
Обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев рассказывает о последних трансферных новостях и инсайдах в мире хоккея. Главные слухи связаны с тренерами. Совсем скоро может быть объявлено о нескольких громких назначениях.
Кудашов — главный кандидат на пост тренера «Динамо»
В начале апреля состоится совет директоров ХК «Динамо», на котором будет принято решение относительно будущего Владимира Воробьёва на посту главного тренера клуба. Уже сейчас ясно, что специалист, чья работа по итогам нынешнего сезона признана неудовлетворительной, не будет руководить командой в следующем хоккейном году. Скорее всего, Воробьёв покинет систему клуба. Существует вариант, при котором тренер вернётся к привычной для себя должности ассистента.
Главным кандидатом на пост наставника москвичей является Алексей Кудашов, прекрасно знакомый динамовским болельщикам ещё как игрок
Фастовский останется в «Сибири»
Некоторые новосибирские болельщики выражали озабоченность по поводу того, почему контракт с генеральным менеджером «Сибири» до сих пор не продлён. Многие спрашивали, останется ли Кирилл Фастовский в клубе? Спешим их успокоить: Фастовский точно остаётся. В ближайшее время будет официально объявлено о продлении контракта с управленцем, при котором клуб переживал как моменты счастья, так и периоды разочарования.
Тревожит лишь одно: «Сибирь» не попала в
В Илье Воробьёве заинтересованы все
Вот уж кто точно не останется без работы, так это Илья Воробьёв. По моей информации, у Воробьёва на руках сразу несколько серьёзных предложений. Сын мэтра отечественного тренерского цеха может сменить Владимира Крикунова на посту главного тренера «Автомобилиста». С финансами в Екатеринбурге всё в порядке, поэтому никаких проблем с комплектованием команды не возникнет.
До сих пор рассматривают кандидатуру Воробьёва в Омске, а прежний президент клуба Владимир Шалаев выходил на специалиста с предложением сразу после увольнения Андрея Скабелки. Более того, предметный интерес к Илье Петровичу проявляют два клуба Западной конференции. Помимо Воробьёва в
«Адмирал» ищет замену Леонтьеву
Серьёзно озадачены поиском нового главного тренера в «Адмирале».
Основными претендентами на вакантную должность являются Вячеслав Буцаев и Сергей Светлов. Переговоры затягиваются
Бывальцев завален предложениями
Если у партнёра и друга Алексея Бывальцева Олега Ли ещё год контракта с «Амуром», то соглашение самого Бывальцева заканчивается 30 апреля.
С большой долей вероятности Бывальцев покинет Хабаровск, так как «тигры» вряд ли смогут повторить условия, которые будут созданы игроку со стороны
Филатов может продолжить карьеру в «Сибири»
Нападающий Никита Филатов точно покинет «Нефтехимик». Контракт хоккеиста с нижнекамцами заканчивается 30 апреля 2018 года и не будет продлён. Основным претендентом на Филатова является «Сибирь», которой нынче руководит Владимир
Новый президент «Авангарда» Максим Сушинский получил полный
Контракт Квартальнова
Как уже ранее сообщал «Чемпионат», контракт главного тренера Дмитрия Квартальнова с «Локомотивом» продлён ещё на сезон. Официально об этом руководство «железнодорожников» пока не объявляет, так как хочет дождаться окончания
Павел Панышев