Рыспаев рассказал о мечте, связанной с болельщиками «Барыса»

Отель пригласил четырех звезд — Дамира Рыспаева, Даррена Дица, Дмитрия Шевченко и Джеймса Райта принять участие во встрече с болельщиками клуба. Бранч вызвал большой интерес у жителей столицы Казахстана, в зале не было свободных мест. Примечательно, что многие болельщики пришли семьями в полном составе, было даже несколько детских столов. Взрослые и маленькие астанчане были в хоккейных свитерах, бейсболках и шарфах с эмблемой «Барыса».

Сначала гости и участники попробовали изысканные фирменные блюда от шеф-поваров отеля, для самых юных детей была предусмотрена отдельная детская игровая площадка, где их развлекали аниматоры, одетые в героев популярных мультфильмов. Семейную атмосферу поддерживала ненавязчивая музыка — «классику» сменяли казахские народные песни и современные мелодии. В середине зала на большом видеоэкране демонстрировалось видео с домашних игр «Барыса».

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Поддержка семейных ценностей и создание традиций для сплочения семей, в том числе, и спортивных семей, поддержка детей, занимающихся спортом — один из приоритетов в деятельности «Rixos President Astana».

Затем началась автограф-сессия — Дмитрий Шевченко, Дамир Рыспаев, Джеймс Райт и Даррен Диц расписывались не только на фотокарточках со своими портретами, но и на футболках, хоккейных свитерах, козырьках бейсболок. А один юный болельщик, воспитанник ДЮСШ «Барыс» принес с собой свой игровой шлем, на котором игроки тоже оставили свои росписи.

Параллельно астанчане делали селфи и фото на память с хоккеистами, пожимали им руки, задавали вопросы.

Не менее трогательным стал момент и общего фотографирования. Хоккеисты и их фанаты вместе сфотографировались у баннера с символикой бранча. В итоге получилось настоящее фото большой и дружной хоккейной семьи.

Далее организаторы провели розыгрыш трех призов — бесплатных сертификатов от «Rixos President Astana», которые под аплодисменты публики вручили победителям.

«Было всё здорово, все приятно, надеюсь, что такие мероприятия будем проводить как можно больше. Что такие события дают для нас, хоккеистов? Тоже мотивация своя, плюс фото, автографы, болельщицы делают подарки, влюбляешься в этих болельщиков. Одним словом, приятно», — сказал нападающий ХК «Барыс» Дмитрий Шевченко.

«Отличное событие, позитив. В первую очередь, такие встречи важны для хоккея, это хороший праздник для жителей Астаны в таком хорошем отеле, как “Rixos President Astana”, это помогает приобщить общественность, людей, может, кто-то не знал и не слышал, что в нашем городе и в стране есть хоккей на хорошем уровне. Мы выступаем и на континентальном уровне. Семьи, дети пришли в выходной день, хороший праздник, хорошее мероприятие, Большое спасибо организаторам — идеальная идея. Думаю, будет еще идеальней если мы еще сыграем с болельщиками», — прокомментировал защитник ХК «Барыс» Дамир Рыспаев.

Своими впечатлениями поделились и болельщики «Барыса».

«Я пришла, чтобы увидеть любимых хоккеистов, болею за любимый “Барыс” давно, всегда слежу за “Барысом”, особенно когда такие мероприятия. Всегда интересно увидеть любимую команду. Мне все понравилось, я удивилась, когда была автограф-сессия, игроки были рядом с нами. Особенно, когда Дмитрий Шевченко дал мне свой автограф, такое у меня в первый раз было!».

«Супер впечатления, рад, что я здесь. Больше всего мне понравилось, что фотографируешься с хоккеистами и берешь у них автографы. Я сам играю в хоккей, я левый нападающий. Мой любимый игрок — Дамир Рыспаев, потому что я тоже играю под номером 25, как и он», — сказал 10-летний Леня Шакенов.

«Наш сын Алдияр занимается в ДЮСШ буквально всего только месяц, но уже показывает хорошие результаты. Ему нет и шести лет, но он очень увлечен хоккеем, болеет за “Барыс”. Сын настоял на своем и заставил нас привезти его в ДЮСШ. Я болею за Талгата Жайлауова, потому что это молодой, перспективный игрок, у него есть своя тактика», — сказала болельщица Венера Саликова.