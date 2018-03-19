Рыспаев рассказал о мечте, связанной с болельщиками «Барыса»
В воскресенье, 18 марта в Астане в отеле «Rixos President Astana» состоялся воскресный бранч с игроками хоккейного клуба «Барыс».
В воскресенье, 18 марта в Астане в отеле «Rixos President Astana» состоялся воскресный бранч с игроками хоккейного клуба «Барыс».
Отель пригласил четырех звезд — Дамира Рыспаева, Даррена Дица, Дмитрия Шевченко и Джеймса Райта принять участие во встрече с болельщиками клуба. Бранч вызвал большой интерес у жителей столицы Казахстана, в зале не было свободных мест. Примечательно, что многие болельщики пришли семьями в полном составе, было даже несколько детских столов. Взрослые и маленькие астанчане были в хоккейных свитерах, бейсболках и шарфах с эмблемой «Барыса».
Сначала гости и участники попробовали изысканные фирменные блюда от
Поддержка семейных ценностей и создание традиций для сплочения семей, в том числе, и спортивных семей, поддержка детей, занимающихся спортом — один из приоритетов в деятельности «Rixos President Astana».
Затем началась
Параллельно астанчане делали селфи и фото на память с хоккеистами, пожимали им руки, задавали вопросы.
Не менее трогательным стал момент и общего фотографирования. Хоккеисты и их фанаты вместе сфотографировались у баннера с символикой бранча. В итоге получилось настоящее фото большой и дружной хоккейной семьи.
Далее организаторы провели розыгрыш трех призов — бесплатных сертификатов от «Rixos President Astana», которые под аплодисменты публики вручили победителям.
«Было всё здорово, все приятно, надеюсь, что такие мероприятия будем проводить как можно больше. Что такие события дают для нас, хоккеистов? Тоже мотивация своя, плюс фото, автографы, болельщицы делают подарки, влюбляешься в этих болельщиков. Одним словом, приятно», — сказал нападающий ХК «Барыс» Дмитрий Шевченко.
«Отличное событие, позитив. В первую очередь, такие встречи важны для хоккея, это хороший праздник для жителей Астаны в таком хорошем отеле, как “Rixos President Astana”, это помогает приобщить общественность, людей, может,
Своими впечатлениями поделились и болельщики «Барыса».
«Я пришла, чтобы увидеть любимых хоккеистов, болею за любимый “Барыс” давно, всегда слежу за “Барысом”, особенно когда такие мероприятия. Всегда интересно увидеть любимую команду. Мне все понравилось, я удивилась, когда была
«Супер впечатления, рад, что я здесь. Больше всего мне понравилось, что фотографируешься с хоккеистами и берешь у них автографы. Я сам играю в хоккей, я левый нападающий. Мой любимый игрок — Дамир Рыспаев, потому что я тоже играю под номером 25, как и он», — сказал 10-летний Леня Шакенов.
«Наш сын Алдияр занимается в ДЮСШ буквально всего только месяц, но уже показывает хорошие результаты. Ему нет и шести лет, но он очень увлечен хоккеем, болеет за “Барыс”. Сын настоял на своем и заставил нас привезти его в ДЮСШ. Я болею за Талгата Жайлауова, потому что это молодой, перспективный игрок, у него есть своя тактика», — сказала болельщица Венера Саликова.
В свою очередь, в «Rixos President Astana» тепло поблагодарили болельщиков ХК «Барыс» за активное участие. Любимой команде — «Барысу» организаторы пожелали хорошей подготовки и успешного выступления в новом сезоне, начало которого все ждут с нетерпением.