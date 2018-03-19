«Локомотив» не боится СКА. Но этого мало, что выбить фаворита из плей-офф

Источник: Спорт-Экспресс

Предполагал немалое количество изменений в составе «Локомотива», в первую очередь выход в старте Судницина, который был хорош в первом матче, но чтобы Денисенко (игрок 2000 г. р.) вместо Козуна — это, мягко говоря, удивило. Григорий — очень интересный игрок, «игровичок» как он есть. Любит сыграть нестандартно: «оттяжечки» эти его фирменные, на руках углы режет, подкидки на ход исполняет. Для стиля нынешнего «Локомотива» по сути белая ворона. Он еще и габаритами обделен. Хотя не сильно-то меньше (вширь) того же Козуна. Но в мощи все-таки уступает. И до сих пор играл только в МХЛ.

Не сказать, что он мягкотелый, однако же и в юниорских сборных ему зачастую было сложно против куда менее искушенных оппонентов. Выручало катание, по-настоящему классное. И ногами он поработать вполне себе горазд.

Понятно, что дело было не в Денисенко. Он слишком мало сыграл из-за огромного количества удалений. Судейство, к слову, снова было на уровне. На хорошем уровне. В большинстве Григория не выпускали, в меньшинстве тем более. Но первый момент «Локомотив» создал при его участии. Только Контиола, несмот­ря на весь свой опыт, при выходе «два в один» настолько явно был нацелен на передачу на как раз Денисенко, что ее легко прервали.

Мог Григорий и забить — вывел на пустые Тальбо, но на нем и висели и опять подвели a little bit bad hands, как говорил о руках Макса Малкин после финала Кубка Стэнли-2009, а потом добивал в падении в полупустые, но даже «ковырнуть» в той ситуации было сложно — попал в итоге в штангу. Так вот, дело все равно было не в Денисенко, а в принципе в его появлении. Оно стало «месседжем» всем. У него нет ни малейшего страха перед мощным соперником. Он и после матча был уверен в себе и говорил о том, что СКА можно грохнуть.

Ну, и Судницин, конечно. Спокойный, уверенный в себе, надежный. Он и в первом матче сыграл отлично вверенный ему отрезок. И во втором был так же хорош.

Глобально по сравнению с первой встречей ничего не изменилось. Побольше движения со стороны «Локомотива», побольше старания, короче смены, чуть выше темп. Новые сочетания смотрелись получше. При этом первый период стал логическим продолжением первой игры. СКА создавал момент за моментом. СКА возил железнодорожников. СКА был активнее, опаснее и намного сильнее. И к первому перерыву, если честно, сомнений в исходе почти не оставалось.

Но тут пошли косяками удаления. Натурально косяками. По большей части глупые, ничем не оправданные. Рвавшие темп. И заставившие «Локомотив» поверить в то, что все возможно. Удивительный по точности щелчок Любушкина, забивающего по большим праздникам, — и вера в успех лишь укрепилась.

СКА мог вытащить игру, но точности и выверенных действий команде не хватало. Кажется, после четырех периодов армейцы и сами поверили в то, что «Локомотив» им не соперник. Немудрено — ведь так и было. И дали слабину. Вряд ли это скажется на интриге в серии. Такой верящий в себя бронепоезд во главе с Суднициным куда опаснее, но у петербуржцев слишком уж большие резервы. И игровые, и кадровые. И даже темповые — уверен, что от заявки «11+7» Знарок откажется. Двойные смены лидеров — интересная штука, но тут ему нужен темп. Еще более высокий темп, на котором его парни играть смогут, а «Локомотив» — нет.