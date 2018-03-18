Стена Сорокина. О феномене вратаря ЦСКА

Источник: Советский спорт

— В чем разница между ЦСКА и «Йокеритом»? — переспросил после победы во втором матче защитник москвичей и бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане Мэт Робинсон. — В Сорокине!

Своего голкипера похвалил и защитник Марченко, олимпийский чемпион. А вот главный тренер красно-синих Игорь Никитин на вопрос о Сорокине ответил сдержанно, затеняя его героизм:

— Илья выручает, но побеждает не он один, а вся команда. В которой нет героев.

Генеральный менеджер «шутов» авторитетный Яри Курри отметил, что его парни с трудом преодолевают оборонительные редуты и редко продираются к воротам армейцев.

— И все-таки я верю, что в Хельсинки сетка за спиной их вратаря затрепыхается, — выразил надежду главный тренер финнов Юкка Ялонен на пресс-конференции.

Сетка за спиной Сорокина могла затрепыхаться уже на первых секундах второго матча, когда Регин обокрал защитника-олимпионика Киселевича и по-боброски пытался завезти шайбу в ближний угол. Капитану гостей не хватило длины рук. А чего ему не хватило в эндшпиле матча, когда он бросал по пустым воротам — не известно. Скорее всего, уверенности. Сорокин напрочь лишил соперников этого наиважнейшего в плей-офф качества. Надо сказать, в Регина уже с середины сезона летят критические шайбы.

Прорвавшийся по центру к воротам Сорокина Йоэнсуу под гнетом защитников бесхитростно бросил ему в щитки. Долго будут вспоминать упущенные моменты и спартаковцы Максвелл и Стоа. Агент первого из них даже намерен переписать авторство единственного гола Сорокину в плей-офф на своего клиента. До сих пор эта шайба числится за молодым Талалуевым, признавшимся, что ее не забрасывал.

На фоне армейского стража ворот финские голкиперы Запольски и Рямё далеки от образца надежности. Голы Скотта и дважды Андронова на их совести. Да и такие асы, как Кошечкин, Францоуз и примкнувший к ним Гарипов, допустили в субботу результативные ошибки.

Подобную уверенность и хладнокровие Сорокин излучал в плей-офф-2016, в котором ЦСКА добрался до финала и считался фаворитом. Даже скупой на похвалу Олег Знарок (тогда не совмещавший посты в сборной и клубе) это отметил. Однако во втором московском матче серии с «Металлургом» шайба запорхнула в армейскую сетку от «божьей» руки защитника Панина, ныне одного из лидеров Уфы. После этого гола Береглазова у «сталеваров» выросли крылья. В седьмом золотом матче Сорокин пропустил на одну шайбу больше Кошечкина, и героем финала наряду с Мозякиным провозгласили голкипера-гренадера «сталеваров». Позволявшего себе по ходу той серии пропускать с центра поля.

В опыт Кошечкина — на мой взгляд, виртуальный — поверили тренеры олимпийской сборной и сделали в Пхенчхане ставку на вратарские габариты. Что было в финале — напоминать излишне. Если бы не чудо-гол Гусева, вратарскую «трясогуску» обсуждали бы не с улыбкой, как теперь глава ФХР Владислав Третьяк.