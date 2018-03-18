Зачем Билялетдинов издевается над Зариповым?

Источник: РИА "Новости"

«Зарипов пригодился бы сейчас «Магнитке», — откровенно заявляет Геннадий Величкин.



«Удивлён, что Зарипова не было в составе «Ак Барса», — сказал после первой игры серии Войтек Вольски.



Вице-президент «сталеваров» летом проиграл борьбу за четырёхкратного обладателя Кубка Гагарина, но не стал делать хорошую мину при плохой игре, придумывая сказки о том, что время Зарипова прошло.

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Канадский нападающий, вернувшийся по ходу сезона в «Металлург», прямо сейчас играет на позиции Зарипова в первом звене рядом с Сергеем Мозякиным. Он знает, о чём говорит. Вместе с Данисом они выигрывали второй магнитогорский кубок.

К Вольски и Величкину готовы присоединиться многие, кто симпатизируют большому мастеру и просто любят хоккей. То, как Билялетдинов использует ветерана, не вызывает ничего кроме недоумения, плавно перетекающего в негодование. Форвард, способный сыграть как слева, так и справа, предстал в непривычном для себя амплуа запасного.



И ведь не сказать, что всё к этому шло. Когда Зарипова оправдали и сняли дисквалификацию, он несколько матчей «Ак Барса» посмотрел с трибун. Однако вскоре Билялетдинов его бросил в бой, признаваясь, что Данис пока не готов на сто процентов. Казалось, что главный тренер казанцев осознаёт, какой бриллиант попал ему в руки, и только с игровой практикой к Зарипову вернутся прежние кондиции.

Однако уже во втором матче после возвращения в Казань Зарипов отметился голом. В третьем — забил снова. В состав «Ак Барса» он попадал регулярно, очки набирал — тоже. Меньше 15 минут на льду провёл лишь однажды, прямо перед олимпийской паузой в игре с «Йокеритом». В итоге к плей-офф Данис подошёл с серией из четырёх матчей, в которых он неизменно набирал очки.

Почему Билялетдинов оставил Зарипова в запасе на первые матчи в плей-офф, не понял, кажется, никто.

Ни единой предпосылки к этому не было. «Ак Барс» оба матча на льду «Татнефть-Арены» выиграл, но вопросы к главному тренеру остались. Зачем юристы клуба месяцами бились за честное имя Даниса, а потом сам же Билялетдинов ставил его в состав, если в плей-офф он ему оказался не нужен?

В первом раунде единственное поражение «Ак Барс» потерпел после того, как Билялетдинов вернул Зарипова в состав. Совпадение? Закономерность? Скорее это напоминало самую настоящую подставу от главного тренера. Поставить ветерана-игровика к таким игрокам как Потапов и Лукоянов, и ждать при этом от него подвигов, как минимум наивно. А как максимум это повод сказать: «ну я же дал тебе шанс, а ты им не воспользовался».



Все следующие матчи плей-офф Зарипов проводил в звене со Станиславом Галиевым — одним из лучших форвардов «Ак Барса» образца второй половины сезона. Центр у них менялся (то Ткачёв, то Бурмистров), но суть оставалась прежней. Билялетдинов вроде бы перестал мучать заслуженного форварда, определив к нему исполнителей, которые мыслят с ним на одном уровне.

Но после чего Билялетдинов «прозрел»? Сам Зарипов не стал мириться с тем, что его ставят к силовикам, а спрашивают при этом как с лидера. Он хоть и оговорился, что тренерские решения не обсуждаются, недвусмысленно намекнул, что его звено Зарипов — Потапов — Лукоянов удивило не меньше, чем журналистов и болельщиков. Трёхкратному чемпиону мира хватило авторитета, чтобы не проглатывать издевательство над собой.



Не исключено, что подобный ход стал неприятным сюрпризом и для руководства «Ак Барса», которое в межсезонье сделало большую ставку на Даниса.

Представьте, что вы месяцами ведёте переговоры, обговариваете условия, тратите немалые деньги как на контракт, так и на судебные тяжбы, а потом игрока, чьё возвращение — важный имиджевый шаг, на пустом месте отправляют в запас.

Складывается впечатление, что боссы казанского клуба и главный тренер выполняют противоположные задачи и смотрят в разные стороны. Пока одни делают всё, чтобы легенда «Ак Барса» на красивой ноте завершил карьеру в почти родном для него клубе, а болельщики ещё год-другой смогли наслаждаться его игрой, с другого фронта идёт полное отрицание этой миссии.

Всего в этом плей-офф Зарипов пропустил уже три матча. В том числе, первый в серии с «Магниткой», который его нынешний клуб благополучно проиграл. Игровое время Даниса неизменно сокращается. Он только 18-й (!) среди полевых «Ак Барса» по айстайму. Если даже убрать за скобки защитников, не укладывается в голове, что в парадигме Билялетдинова такие игроки как Потапов, Лукоянов и Клинхаммер более ценны для команды, чем Зарипов.

Не меньше, чем само по себе использование Зарипова в этом плей-офф, возмущает поведение Билялетдинова, когда речь заходит о 36-летнем нападающем. На, казалось бы, совершенно невинные вопросы, он отвечает максимально резко. «Хватит фантазировать!», «Займитесь своим делом!», — нервничал Билялетдинов, когда его спросили, не появился ли Данис в составе на второй матч только из-за травмы Александра Бурмистрова.



Но совсем уж вопиющий случай произошёл после первой игры серии, когда главный тренер казанцев сорвался на нашем коллеге Айрате Шамилове. Журналист «Бизнес Online» вполне корректными вопросами пытался добиться от Билялетдинова, почему лучший снайпер прошлогоднего плей-офф сегодня даже не попадает в состав. «Че пыхтишь-то? Не так надо свою команду поддерживать, как ты делаешь», — по-хамски выпалил Билялетдинов в ответ.



Во-первых, хочется задать вопрос лиге: а не наносит ли такое поведение тренера урон репутации КХЛ больше, чем объективная критика арбитров? Не заслуживает ли Билялетдинов если не штрафа, то как минимум предупреждения от организации, где он работает? Ну, а во-вторых, такая реакция обычно спокойного Зинэтулы Хайдаровича даёт понять, что для него тема Зарипова больная, а в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина не всё идёт по плану опытнейшего тренера.

Во втором матче серии Зарипов в состав-таки попал, и даже организовал два гола в ворота «Магнитки». Все мы вновь увидели, что даже в столь преклонном возрасте Данис способен влиять на ход матча и менять расстановку сил одной передачей. Такие игроки наперечёт. Однако осадочек, как говорится, остался.

Данис не идеально играет в обороне, а его кондиции уже не те, что были в золотые времена его игры за «Ак Барс». Но то, что даже сегодня Зарипов — это марка, показал прошлый плей-офф за «Магнитку».

После «регулярки», проведённой ни шатко, ни валко, последовал взрыв. Потому что Зарипов знает, когда прибавлять и где оказаться в следующую секунду.



Нет никакой гарантии, что последний перформанс убедит Билялетдинова, и он не продолжит обращаться с одним из самых титулованных игроков нашего хоккея как с мальчиком. Кажется, ему изначально Зарипов был не особо то и нужен. Как не нужны авторитетные личности и креативные игроки, способны отступить от задания и строгой схемы. А нужен ли «Ак Барсу» такой тренер?