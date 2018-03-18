Зачем Билялетдинов издевается над Зариповым?
С легендарным хоккеистом обращаются как с мальчиком.
С легендарным хоккеистом обращаются как с мальчиком.
«Зарипов пригодился бы сейчас «Магнитке», — откровенно заявляет Геннадий Величкин.
«Удивлён, что Зарипова не было в составе «Ак Барса», — сказал после первой игры серии Войтек Вольски.
Канадский нападающий, вернувшийся по ходу сезона в «Металлург», прямо сейчас играет на позиции Зарипова в первом звене рядом с Сергеем Мозякиным. Он знает, о чём говорит. Вместе с Данисом они выигрывали второй магнитогорский кубок.
К Вольски и Величкину готовы присоединиться многие, кто симпатизируют большому мастеру и просто любят хоккей. То, как Билялетдинов использует ветерана, не вызывает ничего кроме недоумения, плавно перетекающего в негодование. Форвард, способный сыграть как слева, так и справа, предстал в непривычном для себя амплуа запасного.
И ведь не сказать, что всё к этому шло. Когда Зарипова оправдали и сняли дисквалификацию, он несколько матчей «Ак Барса» посмотрел с трибун. Однако вскоре Билялетдинов его бросил в бой, признаваясь, что Данис пока не готов на сто процентов. Казалось, что главный тренер казанцев осознаёт, какой бриллиант попал ему в руки, и только с игровой практикой к Зарипову вернутся прежние кондиции.
Однако уже во втором матче после возвращения в Казань Зарипов отметился голом. В третьем — забил снова. В состав «Ак Барса» он попадал регулярно, очки набирал — тоже. Меньше 15 минут на льду провёл лишь однажды, прямо перед олимпийской паузой в игре с «Йокеритом». В итоге к
Ни единой предпосылки к этому не было. «Ак Барс» оба матча на льду «Татнефть-Арены» выиграл, но вопросы к главному тренеру остались. Зачем юристы клуба месяцами бились за честное имя Даниса, а потом сам же Билялетдинов ставил его в состав, если в
В первом раунде единственное поражение «Ак Барс» потерпел после того, как Билялетдинов вернул Зарипова в состав. Совпадение? Закономерность? Скорее это напоминало самую настоящую подставу от главного тренера. Поставить
Все следующие матчи
Но после чего Билялетдинов «прозрел»? Сам Зарипов не стал мириться с тем, что его ставят к силовикам, а спрашивают при этом как с лидера. Он хоть и оговорился, что тренерские решения не обсуждаются, недвусмысленно намекнул, что его звено Зарипов — Потапов — Лукоянов удивило не меньше, чем журналистов и болельщиков. Трёхкратному чемпиону мира хватило авторитета, чтобы не проглатывать издевательство над собой.
Не исключено, что подобный ход стал неприятным сюрпризом и для руководства «Ак Барса», которое в межсезонье сделало большую ставку на Даниса.
Складывается впечатление, что боссы казанского клуба и главный тренер выполняют противоположные задачи и смотрят в разные стороны. Пока одни делают всё, чтобы легенда «Ак Барса» на красивой ноте завершил карьеру в почти родном для него клубе, а болельщики ещё
Всего в этом
Не меньше, чем само по себе использование Зарипова в этом
Но совсем уж вопиющий случай произошёл после первой игры серии, когда главный тренер казанцев сорвался на нашем коллеге Айрате Шамилове. Журналист «Бизнес Online» вполне корректными вопросами пытался добиться от Билялетдинова, почему лучший снайпер прошлогоднего
Во втором матче серии Зарипов в
После «регулярки», проведённой ни шатко, ни валко, последовал взрыв. Потому что Зарипов знает, когда прибавлять и где оказаться в следующую секунду.
Нет никакой гарантии, что последний перформанс убедит Билялетдинова, и он не продолжит обращаться с одним из самых титулованных игроков нашего хоккея как с мальчиком. Кажется, ему изначально Зарипов был не особо то и нужен. Как не нужны авторитетные личности и креативные игроки, способны отступить от задания и строгой схемы. А нужен ли «Ак Барсу» такой тренер?
Дмитрий Ерыкалов