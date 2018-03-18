Об этом хоккеист рассказал в соцсети
«Амур» подписал новый контракт с нападающим Кириллом Рассказовым
«Амур» подписал новый контракт с нападающим Кириллом Рассказовым, информирует официальный сайт клуба.
«Амур» подписал новый контракт с нападающим Кириллом Рассказовым, информирует официальный сайт клуба.
Новое соглашение рассчитано сроком на два года.
Воспитанник омского хоккея стал «Тигром» в результате обмена между «Амуром» и «Торпедо», который состоялся 27 сентября 2017 года. В составе дальневосточников Рассказов провёл 39 игр в регулярном чемпионате-2017/18, набрав 11 (3+8) очков при показателе полезности «+5». Также 25-летний форвард стал одним из лучших игроков «Амура» в серии