«Амур» подписал новый контракт с нападающим Кириллом Рассказовым

Воспитанник омского хоккея стал «Тигром» в результате обмена между «Амуром» и «Торпедо», который состоялся 27 сентября 2017 года. В составе дальневосточников Рассказов провёл 39 игр в регулярном чемпионате-2017/18, набрав 11 (3+8) очков при показателе полезности «+5». Также 25-летний форвард стал одним из лучших игроков «Амура» в серии плей-офф с «Ак Барсом». В пяти матчах розыгрыша Кубка Гагарина он забросил две шайбы при показателе полезности «+2».