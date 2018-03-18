«Весь сезон смотрим на игру СКА»: Квартальнов нашел слова, а дебютант ждет шанса

Источник: Советский спорт

«От игроков СКА можно ждать чего угодно»

Генеральный менеджер «Локомотива» Юрий Лукин просто обязан получить бонус за работу, которую он выполнял вместо сотрудников пресс-службы. Два дня подряд один из руководителей клуба помогал журналистам с организацией послематчевых интервью. После первого матча Лукин привел из раздевалки Егора Коршкова и Максима Тальбо, а на следующий день на общение пришли Александр Судницин и дебютант «Локомотива» Григорий Денисенко. Вратарь железнодорожников не пропустил от СКА в первой игре, а во второй не справился только с одним броском Вадима Шипачева — хорошая заявка на место в воротах в будущих встречах.

— У нас работа такая: когда сказали выходить, тогда и играешь — говорил Судницин о том, ожидал ли он сыграть во втором матче.

— Мурыгин накануне все-таки неудачно сыграл.

— Да я бы не сказал, что неудачно. Просто удачное завершение атак было у СКА. Здорово голы разыграли. Леха там абсолютно ни при чем.

— До седьмого матча затянете серию? Или закончите за пять?

— Поживем — увидим, — усмехнулся вратарь.

— Тренерский штаб вам лично давал какие-то конкретные указания по игрокам соперника?

— У нас своя система, которой мы придерживаемся. Мы весь сезон смотрим, как играет СКА. Знаем, кто там играет. И, конечно, где-то что-то пытаемся учесть. Но в СКА очень много мастеров играет, от них можно ждать чего угодно. И к чему-то конкретному быть готовым тут не получается. Потому что реально — очень хорошие мастера.

— Квартальнов вчера три раза повторил, что ему нечего сказать. Что говорил вам после победы?

— Это наша внутренняя кухня. Что об этом говорить?

— Планшетки летали по раздевалке?

— Нет.

«Сыграл бы расторопнее — был бы первый гол в КХЛ»

17-летний Денисенко пришел одновременно с Суднициным и спокойно ждал своей очереди. Он еще до начала серии понимал, что может в ней сыграть. Так случился его дебют в КХЛ.

— Неделю назад уже знал, что, может, будет такая возможность сыграть, — рассказывал юный нападающий, заменивший в первом звене Брэндона Козуна. — Обдумывал все произошедшее. Не волновался, все было нормально.

— Смен было немного.

— Да, получались удаления, в большинстве я не играл, как и в меньшинстве. В основном сидел на лавке, — засмеялся форвард.

— Что парни говорили перед матчем?

— Подбадривали, говорили не волноваться, что все будет нормально.

— Объяснили, почему именно в первое звено поставили?

— Это не мое дело.

— У вас был отличный момент забить, но сами шайбу и выгребли из ворот.

— Можно было порасторопнее сыграть, получился бы первый гол в первом же матче.

— Тяжело дебютировать в КХЛ сразу в плей-офф?

— Скорости и мышление другие. Первые две смены сыграл, потом вкатился более-менее и не чувствовал, что это был только первый матч.

— Если дойдете до финала Кубка Гагарина — придется пропустить юниорский чемпионат мира.

— Это тоже не я решаю. Не буду говорить, где сам хотел бы сыграть.

— Ждете шанса в следующих матчах серии?

— Конечно. Очень хочу сыграть.

— Есть ощущение, что серия затянется?

— СКА — очень мастеровитый соперник. Не знаю, как пойдет. Текущим ничейным счетом в серии можно быть довольным. На выезде против СКА очень тяжело играть.

— Можно вообще грохнуть СКА?

— Конечно. Ради этого мы и бьемся. Надо играть и выигрывать, не волноваться, биться до последнего, верить друг в друга и все получится.

«Нам удался только второй период»

На пресс-конференции главных тренеров Дмитрий Квартальнов отшутился по поводу своих слов после первого матча, но быстро вернулся к привычному набору слов.

— Чуть побольше сегодня скажу, — начал тренер «Локомотива», которому накануне было нечего сказать. — Выиграли, но СКА мощно начал, нам удался только второй период. Судницин держал нас в игре, спасибо ему и обороне.

— Почему Денисенко играл вместо Козуна?

— Так решили, — отрезал Квартальнов.

— Он же ни разу не играл в плей-офф.

— Сегодня сыграл, — такие ответы точно бы оценил Олег Знарок.

Сам тренер СКА объяснил поражение неудачной игрой в большинстве и обилием удалений во втором периоде, а потом раскрыл, почему команда не рискует заявлять 12-го форварда и играет шестью защитниками.