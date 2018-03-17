Билялетдинов нанес ответный удар «Магнитке» с помощью Зарипова

ВАРИАНТ, КОТОРЫЙ СТОИЛО ПОПРОБОВАТЬ

В любом другом случае Билялетдинов вряд ли так оперативно среагировал бы на проблемы с комплектованием троек, но угроза получить 0−2 перед гостевыми матчами во втором раунде Кубка -тот случай, когда для изменений понадобилось меньше суток. В обороне тренерскому штабу «Ак Барса» разгуляться особо негде — Яруллин и Абросимов травмированы, а остальная скамейка ничуть не лучше заявленных защитников. А вот в нападении у Билялетдинова был как минимум один вариант, который стоило попробовать еще до отъезда в Магнитогорск.

Был ли Зарипов хорош в серии с «Амуром»? Нет, это былхудший хоккей Даниса в плей-офф за долгое время. Все, что он показал с хабаровчанами, — это большое количество обрезов и неточных передач. Но нужно понимать, что в 36 лет акклиматизация на Дальнем Востоке дается с большими потерями, чем в 26. Форма Зарипова неидеальна, но после первого матча в серии «Ак Барсу» было нужно не только умение толкаться по бортам и бегать 60 минут. Необходим был человек, у которого в нужный момент не соскочит шайба с крюка.

В первой встрече серии у «Ак Барса» было слишком много промахов в нужный момент, много бросков в живот Кошечкину, когда шайбу надо было послать хитрее, на неудобной высоте. Казанцы часто поддавливали, играли в пас, неплохо выглядела легионерская тройка Секач — Ландер — Азеведо, но ни во что материальное это не вырастало.

О проблемах «Барсов» в обороне было известно и до начала плей-офф. Защита указанцев далека от оптимального состояния, такое количество брака перед своими ворота у казанцев увидишь далеко не каждый сезон. Привозят и возрастные Марков с Батыршиным, и Охтамаа, и молодежь, которую даже урезанным айстаймом не особо накажешь — кому-то надо и играть. А она то пятак оставит сопернику, то навалится на одну штангу, позволяя сопернику переводить шайбу с фланга на фланг и бросать по пустым углам.

Добавить сюда Гарипова, который может пропустить пару необязательных шайб, и становится понятно, почему так нервничает Билялетдинов, почему срывается на прессу, хотя в 99 процентах случаях он предпочел бы фразы «вопросы по игре» и «будем работать».

ПРЕИМУЩЕСТВО В АТАКЕ

Однако нападение «Ак Барса» — лучшее с сезона-2012/13, и если просчеты будут еще и в этой линии, то долго казанцы в Кубке не удержатся. В отличие от «Магнитки», у которой в плей-офф во второй тройке выходят Чибисов и Шенфельд, у Казани с атакующими кадрами все в порядке.

Легионерское сочетание провело отличный первый раунд, а Азеведо уже наколотил четыре шайбы — и все победные. Дальше у Билялетдинова начинались эксперименты, как, например, Ткачев с Клинкхаммером в четвертом звене. Но за счет длины скамейки можно и растянуть всех звезд на четыре тройки, и собрать монструозное топ-6 — что Зинэтула Хайдаровичпопеременнои делает.

Очень ладная оборона «Магнитки», отлично блокирующая броски и выигрывающая борьбу у бортов, оказалась не готова к контролируемому входу в зону — с вбросами она справлялась отлично. Каждой тройке «Ак Барса» выдали по способностям. Например, Ткачевв первом матче оказался в ситуации, когда ему некому было пасовать после выигранного единобороства — Клинкхаммер был в борьбе у пятака, а Свитовмучительно долго катил из своей зоны. Во втором матче у него в партнерах оказался Галиев и Зарипов, и тройка заиграла.

Станислав в этом плей-офф не набирал очки лишь в одном матче, и пока он однозначно самый яркий игрок команды в Кубке после Азеведо. В плей-офф проявляются его лучшие качества: умение обострять, отличная скорость, точный бросок. С Зариповым, который умеет оказываться в нужном месте в нужное время, они сыгрались идеально. При счете 2:1, когда стало возможным повторения сценария первого матча, это сочетание провело хорошую смену, навалилось на ворота и организовало гол Даниса с пятака.

МОЗЯКИНУ НЕ ДАЮТ БРОСАТЬ

Классической стала четвертая шайба Галиева, который отличился в пятый раз в этом плей-офф, забросив после шикарного паса Зарипова. Ветеран казанцев пошел в борьбу к лицевому борту, обыграл Осалу и выдал пас из-за ворот прямо на клюшку Станиславу.

Из-за уродливого календаря плей-офф борьба была лишь в первых двух периодах — на третью двадцатиминутку уставшие команды вышли с целью доиграть матч без особых потерь. Восточный плей-офф гораздо богаче на интриги, чем западный, и любопытно, что придумает Виктор Козлов в домашних матчах. Мозякину пока позволяют бросать лишь с дальнего расстояния, и такие шайбы не пропускает даже Гарипов в самом своем скверном состоянии, а из нижних троек активен только Калетник, которому не хватает ни партнеров, ни мастерства.

В то же время у «Ак Барса» опасность представляет даже четвертая тройка, в которой Косов и Клинкхаммервыглядят как один человек — проход по краю, бросок, борьба перед воротами. Ярослав в двух матчах с бывшей командой набрал 2 (1+1) очка, и такой настырности в чужой зоне от него в первом раунде не было и подавно. С другой стороны, «Магнитке» будет достаточно пары удалений соперника, чтобы на домашнем льду показать «Барсам», как нужно реализовывать лишнего и затянуть серию по максимуму.