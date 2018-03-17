Об этом хоккеист рассказал в соцсети
Билялетдинов нанес ответный удар «Магнитке» с помощью Зарипова
«Ак Барс» обыграл «Магнитку» (4:1) и сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина на «Востоке».
«Ак Барс» обыграл «Магнитку» (4:1) и сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина на «Востоке».
ВАРИАНТ, КОТОРЫЙ СТОИЛО ПОПРОБОВАТЬ
В любом другом случае Билялетдинов вряд ли так оперативно среагировал бы на проблемы с комплектованием троек, но угроза получить 0−2 перед гостевыми матчами во втором раунде Кубка -тот случай, когда для изменений понадобилось меньше суток. В обороне тренерскому штабу «Ак Барса» разгуляться особо негде — Яруллин и Абросимов травмированы, а остальная скамейка ничуть не лучше заявленных защитников. А вот в нападении у Билялетдинова был как минимум один вариант, который стоило попробовать еще до отъезда в Магнитогорск.
Был ли Зарипов хорош в серии с «Амуром»? Нет, это былхудший хоккей Даниса в
В первой встрече серии у «Ак Барса» было слишком много промахов в нужный момент, много бросков в живот Кошечкину, когда шайбу надо было послать хитрее, на неудобной высоте. Казанцы часто поддавливали, играли в пас, неплохо выглядела легионерская тройка Секач — Ландер — Азеведо, но ни во что материальное это не вырастало.
О проблемах «Барсов» в обороне было известно и до начала
Добавить сюда Гарипова, который может пропустить пару необязательных шайб, и становится понятно, почему так нервничает Билялетдинов, почему срывается на прессу, хотя в 99 процентах случаях он предпочел бы фразы «вопросы по игре» и «будем работать».
ПРЕИМУЩЕСТВО В АТАКЕ
Однако нападение «Ак Барса» — лучшее с сезона-2012/13, и если просчеты будут еще и в этой линии, то долго казанцы в Кубке не удержатся. В отличие от «Магнитки», у которой в
Легионерское сочетание провело отличный первый раунд, а Азеведо уже наколотил четыре шайбы — и все победные. Дальше у Билялетдинова начинались эксперименты, как, например, Ткачев с Клинкхаммером в четвертом звене. Но за счет длины скамейки можно и растянуть всех звезд на четыре тройки, и собрать монструозное топ-6 — что Зинэтула Хайдаровичпопеременнои делает.
Очень ладная оборона «Магнитки», отлично блокирующая броски и выигрывающая борьбу у бортов, оказалась не готова к контролируемому входу в зону — с вбросами она справлялась отлично. Каждой тройке «Ак Барса» выдали по способностям. Например, Ткачевв первом матче оказался в ситуации, когда ему некому было пасовать после выигранного единобороства — Клинкхаммер был в борьбе у пятака, а Свитовмучительно долго катил из своей зоны. Во втором матче у него в партнерах оказался Галиев и Зарипов, и тройка заиграла.
Станислав в этом
МОЗЯКИНУ НЕ ДАЮТ БРОСАТЬ
Классической стала четвертая шайба Галиева, который отличился в пятый раз в этом
В то же время у «Ак Барса» опасность представляет даже четвертая тройка, в которой Косов и Клинкхаммервыглядят как один человек — проход по краю, бросок, борьба перед воротами. Ярослав в двух матчах с бывшей командой набрал 2 (1+1) очка, и такой настырности в чужой зоне от него в первом раунде не было и подавно. С другой стороны, «Магнитке» будет достаточно пары удалений соперника, чтобы на домашнем льду показать «Барсам», как нужно реализовывать лишнего и затянуть серию по максимуму.
|Ак Барс
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4:1
(1:0, 3:1, 0:0)
|Металлург Мг
|Зинэтула Билялетдинов
|Виктор Козлов
|Эмиль Гарипов
|Василий Кошечкин 40:00 (И. Самсонов 40:00)
|1-й период
|12:27
|Ярослав Косов (Р. Клинкхаммер)
|2-й период
|20:35
|Джастин Азеведо (И. Секач)
|28:56
|Никита Лямкин
|Войтек Вольски
|28:56
|Крис Ли (А. Чибисов, М. Эллисон)
|29:32
|31:54
|Данис Зарипов (С. Галиев, В. Токранов)
|39:08
|Станислав Галиев (Д. Зарипов)
|3-й период
|41:18
|Андрей Марков
|Войтек Вольски
|41:18
|54:56
|Джастин Азеведо
|Ян Коварж
|54:56
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)