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21:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кто сказал, что СКА непобедим? «Локомотив» сокрушил чемпиона

Ярославцы победили со счетом 2:1 во втором матче серии полуфинала Западной конференции.

Источник: ХК СКА

ТОЛЧКИ И СТЫЧКИ

На второй матч в Петербурге хоккеисты «Локомотива» вышли с совершенно другим настроем. И скорости приличные с первых минут, и опасные броски по воротам Микко Коскинена, и жесткая борьба на грани дозволенного. Гостям удалось сделать так, что первые минут десять Илья Ковальчук думал не о воротах «Локо», а о судьях, которые закрывали глаза на мелкие грубости ярославцев. В какой-то момент не выдержал и Олег Знарок. Оперевшись ногой о борт, олимпийский чемпион пытался докричаться до арбитра. Трибуны Ледового дворца поддержали тренера СКА. И тут же армейцы получили большинство.

— Вали его! Ну! — кричали Патрику Торесену, который решил потолкаться с соперниками и потерял шлем.

Жесткий хоккей в исполнении гостей раззадоривал болельщиков. Каждые три-четыре минуты хоккеисты набрасывались друг на друга, устраивая небольшие потасовки на радость трибунам переполненного «Ледового». В этом плане серия с «Локо» оказалась более живой и интересной, чем матчи с «Северсталью» в первом раунде.

Впрочем, эта жесткость не то чтобы помогала гостям, а скорее — мешала. В первом периоде армейцы получили четыре возможности реализовать лишнего, но «Локомотив» выстоял. Правда, лишь формально — свой результативный бросок Вадим Шипачев нанес сразу после того, как Максим Тальбо выбежал со скамейки штрафников. Для Шипачева этот матч стал девятым против «Локо» в плей-офф, в котором он набирал очки.

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ГЕРОЙ В ВОРОТАХ

В одном «Локо» не прогадал. Армейцы старались отвечать на жесткость, и не всегда у хозяев получалось делать это чисто. В результате СКА половину второго периода провел в меньшинстве. У ворот Коскинена было по-настоящему горячо. Подопечные Дмитрия Квартальнова здорово разыгрывали шайбу в чужой зоне, действуя просто, но эффективно. Несколько раз она скакала чуть ли не по ленточке.

Один из таких моментов создал 17-летний Григорий Денисенко, когда после его передачи на пустой угол промазал Тальбо. Для игрока юниорской сборной России это был дебютный матч в КХЛ. Квартальнов протащил Денисенко мимо ВХЛ сразу в плей-офф Кубка Гагарина. И явно не пожалел об этом. Из-за большого количества удалений Денисенко нечасто появлялся на льду, но когда выходил, у ворот Коскинена было опасно.

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Армейцам повезло, что «Локо» лишь однажды реализовал большинство. Но везение не могло длиться вечно. Перед вторым перерывом гости забили в равных составах, и фанатский сектор «Локомотива» напомнил о своем существование барабанами и кричалками.

Играть в давление, ведя в счете, — такой сюжет устраивал «Локомотив». Весь третий период он доказывал это хозяевам, у которых не работали привычные комбинации в атаке. Ярославцы неплохо действовали на своем пятачке и накрывали игроков СКА. Знарок за две минуты до сирены выпустил шестого полевого вместо Коскинена, но не помогло. Со всеми сложными бросками справился Александр Судницин, который еще накануне заменил Алексея Мурыгина, пропустившего от армейцев четыре шайбы. Благодаря сэйвам голкипер «Локо» уезжает домой при счете 1:1 в серии. Третий матч состоится 19 марта.

Игорь НОВИКОВ из Санкт-Петербурга.

СКА 1:2
(1:0, 0:2, 0:0)
Локомотив
17.03.2018, 17:00 Зрители: 12468 Плей-офф: 1/2 финала конференций Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Дмитрий Квартальнов
Вратари
Микко Коскинен 58:22 Александр Судницин
1-й период
Илья Любушкин 05:58
10:27 Патрик Торесен
Егор Коршков 10:27
Максим Тальбо 11:52
13:55 Вадим Шипачев (И. Ковальчук, Арт. Зуб)
15:01 Патрик Херсли
Егор Коршков 18:10
Егор Коршков 18:10
2-й период
20:49 Илья Ковальчук
Даниил Апальков 21:03
21:58 Патрик Херсли
Александр Елесин 24:33
26:24 Егор Яковлев
Артур Каюмов (А. Локтионов, Д. Мосалев) 27:54
28:40 Ярно Коскиранта
Александр Кадейкин 31:31
33:10 Патрик Торесен
Илья Любушкин (П. Красковский) 38:45
Статистика
14 Штрафное время 24
5 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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