Кто сказал, что СКА непобедим? «Локомотив» сокрушил чемпиона

Источник: ХК СКА

ТОЛЧКИ И СТЫЧКИ

На второй матч в Петербурге хоккеисты «Локомотива» вышли с совершенно другим настроем. И скорости приличные с первых минут, и опасные броски по воротам Микко Коскинена, и жесткая борьба на грани дозволенного. Гостям удалось сделать так, что первые минут десять Илья Ковальчук думал не о воротах «Локо», а о судьях, которые закрывали глаза на мелкие грубости ярославцев. В какой-то момент не выдержал и Олег Знарок. Оперевшись ногой о борт, олимпийский чемпион пытался докричаться до арбитра. Трибуны Ледового дворца поддержали тренера СКА. И тут же армейцы получили большинство.

— Вали его! Ну! — кричали Патрику Торесену, который решил потолкаться с соперниками и потерял шлем.

Жесткий хоккей в исполнении гостей раззадоривал болельщиков. Каждые три-четыре минуты хоккеисты набрасывались друг на друга, устраивая небольшие потасовки на радость трибунам переполненного «Ледового». В этом плане серия с «Локо» оказалась более живой и интересной, чем матчи с «Северсталью» в первом раунде.

Впрочем, эта жесткость не то чтобы помогала гостям, а скорее — мешала. В первом периоде армейцы получили четыре возможности реализовать лишнего, но «Локомотив» выстоял. Правда, лишь формально — свой результативный бросок Вадим Шипачев нанес сразу после того, как Максим Тальбо выбежал со скамейки штрафников. Для Шипачева этот матч стал девятым против «Локо» в плей-офф, в котором он набирал очки.

ГЕРОЙ В ВОРОТАХ

В одном «Локо» не прогадал. Армейцы старались отвечать на жесткость, и не всегда у хозяев получалось делать это чисто. В результате СКА половину второго периода провел в меньшинстве. У ворот Коскинена было по-настоящему горячо. Подопечные Дмитрия Квартальнова здорово разыгрывали шайбу в чужой зоне, действуя просто, но эффективно. Несколько раз она скакала чуть ли не по ленточке.

Один из таких моментов создал 17-летний Григорий Денисенко, когда после его передачи на пустой угол промазал Тальбо. Для игрока юниорской сборной России это был дебютный матч в КХЛ. Квартальнов протащил Денисенко мимо ВХЛ сразу в плей-офф Кубка Гагарина. И явно не пожалел об этом. Из-за большого количества удалений Денисенко нечасто появлялся на льду, но когда выходил, у ворот Коскинена было опасно.

Армейцам повезло, что «Локо» лишь однажды реализовал большинство. Но везение не могло длиться вечно. Перед вторым перерывом гости забили в равных составах, и фанатский сектор «Локомотива» напомнил о своем существование барабанами и кричалками.

Играть в давление, ведя в счете, — такой сюжет устраивал «Локомотив». Весь третий период он доказывал это хозяевам, у которых не работали привычные комбинации в атаке. Ярославцы неплохо действовали на своем пятачке и накрывали игроков СКА. Знарок за две минуты до сирены выпустил шестого полевого вместо Коскинена, но не помогло. Со всеми сложными бросками справился Александр Судницин, который еще накануне заменил Алексея Мурыгина, пропустившего от армейцев четыре шайбы. Благодаря сэйвам голкипер «Локо» уезжает домой при счете 1:1 в серии. Третий матч состоится 19 марта.