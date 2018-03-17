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20:26 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» сравнял счет в серии четвертьфинала плей-офф КХЛ с петербургским СКА

ТАСС, 17 марта. Ярославский «Локомотив» в гостях одержал победу над санкт-петербургским СКА со счетом 2:1 во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артур Каюмов (28-я минута) и Илья Любушкин (39). У проигравших отличился Вадим Шипачев (14). Для СКА это поражение стало первым в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующий матч пройдет 19 марта в Ярославле.

СКА 1:2
(1:0, 0:2, 0:0)
Локомотив
17.03.2018, 17:00 Зрители: 12468 Плей-офф: 1/2 финала конференций Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Дмитрий Квартальнов
Вратари
Микко Коскинен 58:22 Александр Судницин
1-й период
Илья Любушкин 05:58
10:27 Патрик Торесен
Егор Коршков 10:27
Максим Тальбо 11:52
13:55 Вадим Шипачев (И. Ковальчук, Арт. Зуб)
15:01 Патрик Херсли
Егор Коршков 18:10
Егор Коршков 18:10
2-й период
20:49 Илья Ковальчук
Даниил Апальков 21:03
21:58 Патрик Херсли
Александр Елесин 24:33
26:24 Егор Яковлев
Артур Каюмов (А. Локтионов, Д. Мосалев) 27:54
28:40 Ярно Коскиранта
Александр Кадейкин 31:31
33:10 Патрик Торесен
Илья Любушкин (П. Красковский) 38:45
Статистика
14 Штрафное время 24
5 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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