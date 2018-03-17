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«Локомотив» сравнял счет в серии четвертьфинала плей-офф КХЛ с петербургским СКА
ТАСС, 17 марта. Ярославский «Локомотив» в гостях одержал победу над
ТАСС, 17 марта. Ярославский «Локомотив» в гостях одержал победу над
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артур Каюмов (28-я минута) и Илья Любушкин (39). У проигравших отличился Вадим Шипачев (14). Для СКА это поражение стало первым в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.
Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующий матч пройдет 19 марта в Ярославле.
|Олег Знарок
|Дмитрий Квартальнов
|Микко Коскинен 58:22
|Александр Судницин
|1-й период
|Илья Любушкин
|05:58
|10:27
|Патрик Торесен
|Егор Коршков
|10:27
|Максим Тальбо
|11:52
|13:55
|Вадим Шипачев (И. Ковальчук, Арт. Зуб)
|15:01
|Патрик Херсли
|Егор Коршков
|18:10
|Егор Коршков
|18:10
|2-й период
|20:49
|Илья Ковальчук
|Даниил Апальков
|21:03
|21:58
|Патрик Херсли
|Александр Елесин
|24:33
|26:24
|Егор Яковлев
|Артур Каюмов (А. Локтионов, Д. Мосалев)
|27:54
|28:40
|Ярно Коскиранта
|Александр Кадейкин
|31:31
|33:10
|Патрик Торесен
|Илья Любушкин (П. Красковский)
|38:45
|14
|Штрафное время
|24
|5
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)