«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» во втором матче серии ¼ финала плей-офф КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Йоонас Кемппайнен (1-я минута), Александр Логинов (53) и Игорь Макаров (74), у проигравших отличились Пол Щехура (29) и Виталий Кравцов (42).

Шведский нападающий «Трактора» Рихард Гюнге отдал голевую передачу и набрал результативные очки в седьмом матче подряд (две шайбы и шесть передач). 18-летний нападающий челябинского клуба Виталий Кравцов установил новый снайперский рекорд Кубка Гагарина для игроков моложе 19 лет — 7 голов в 13 матчах, повторив достижение Валерия Ничушкина.