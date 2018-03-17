«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» во втором матче серии ¼ финала плей-офф КХЛ
ТАСС, 17 марта. Уфимский «Салават Юлаев» на своей площадке со счетом 3:2 одержал победу в овертайме над челябинским «Трактором» во втором матче четвертьфинальной серии
ТАСС, 17 марта. Уфимский «Салават Юлаев» на своей площадке со счетом 3:2 одержал победу в овертайме над челябинским «Трактором» во втором матче четвертьфинальной серии
В составе победителей шайбы забросили Йоонас Кемппайнен (1-я минута), Александр Логинов (53) и Игорь Макаров (74), у проигравших отличились Пол Щехура (29) и Виталий Кравцов (42).
Шведский нападающий «Трактора» Рихард Гюнге отдал голевую передачу и набрал результативные очки в седьмом матче подряд (две шайбы и шесть передач). 18-летний нападающий челябинского клуба Виталий Кравцов установил новый снайперский рекорд Кубка Гагарина для игроков моложе 19 лет — 7 голов в 13 матчах, повторив достижение Валерия Ничушкина.
Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Третья встреча пройдет 20 марта в Челябинске.
|Салават Юлаев
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3:2 ОТ
(1:0, 0:1, 1:1)
|Трактор
|Эркка Вестерлунд
|Анвар Гатиятулин
|Бен Скривенс
|Павел Францоуз
|1-й период
|00:18
|Йоонас Кемппайнен (Т. Хартикайнен, Л. Умарк)
|01:17
|Григорий Панин
|Павел Францоуз
|12:31
|2-й период
|Пол Щехура (Н. Бэйлен, Р. Гюнге)
|28:50
|3-й период
|Виталий Кравцов (Ал. Кручинин)
|41:57
|Александр Черников
|45:32
|52:01
|Александр Логинов
|Овертайм
|73:25
|Игорь Макаров (Л. Умарк, З. Арзамасцев)
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)