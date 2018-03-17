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18:09 (мск), источник: ТАСС

«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» во втором матче серии ¼ финала плей-офф КХЛ

ТАСС, 17 марта. Уфимский «Салават Юлаев» на своей площадке со счетом 3:2 одержал победу в овертайме над челябинским «Трактором» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Йоонас Кемппайнен (1-я минута), Александр Логинов (53) и Игорь Макаров (74), у проигравших отличились Пол Щехура (29) и Виталий Кравцов (42).

Шведский нападающий «Трактора» Рихард Гюнге отдал голевую передачу и набрал результативные очки в седьмом матче подряд (две шайбы и шесть передач). 18-летний нападающий челябинского клуба Виталий Кравцов установил новый снайперский рекорд Кубка Гагарина для игроков моложе 19 лет — 7 голов в 13 матчах, повторив достижение Валерия Ничушкина.

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Третья встреча пройдет 20 марта в Челябинске.

Салават Юлаев 3:2 ОТ
(1:0, 0:1, 1:1)
Трактор
17.03.2018, 14:30 Зрители: 8070 Плей-офф: 1/2 финала конференций "Уфа Арена"
Главные тренеры
Эркка Вестерлунд Анвар Гатиятулин
Вратари
Бен Скривенс Павел Францоуз
1-й период
00:18 Йоонас Кемппайнен (Т. Хартикайнен, Л. Умарк)
01:17 Григорий Панин
Павел Францоуз 12:31
2-й период
Пол Щехура (Н. Бэйлен, Р. Гюнге) 28:50
3-й период
Виталий Кравцов (Ал. Кручинин) 41:57
Александр Черников 45:32
52:01 Александр Логинов
Овертайм
73:25 Игорь Макаров (Л. Умарк, З. Арзамасцев)
Статистика
2 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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