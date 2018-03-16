Москва против ЦСКА? Почему русские болеют за финнов

Источник: Советский спорт

Один из фаворитов турнира, кладезь олимпийских чемпионов и плей-офф продолжает сиять проплешинами свободных мест на трибунах, несмотря на фокусников, музыкантов и, конечно же, уверенную игру красно-синих. Возможно в данном случае это можно связывать с соперником — наверняка, если армейцы пройдут в следующий раунд, где встретятся со СКА или Локомотивом, болельщики этих клубов помогут хозяевам заполнить арену под завязку. Но и вчера сектор гостей не был пуст. Поддержать свою команду пришли около десятка фанатов «шутов». Причем, среди них были не только финны.

Я пошла в фанатский сектор «Йокерита» в надежде найти там хотя бы одного более-менее русско- или англоговорящего. Какого же было мое удивление, когда на мой вопрос на английском: «Как вы добирались на этот матч?» женщина с джерси с шутом на груди мне на чистом русском языке сказала: «Вы лучше спросите, как мы в Хельсинки из Москвы на игры ездим!». Да, в Москве тоже есть свои болельщики «Йокерита», которые плечом к плечу с финнами поддерживают команду. Надежда и Полина — одни их них. И ладно бы жили они в городе, где нет своего хоккейного клуба. Но они из Москвы, где «цветовая палитра» на любой вкус — хочешь будь красно-синим, хочешь бело-голубым или красно-белым…

— Как вы пришли к тому, что болеете за «Йокерит»?

— Мы очень любим хоккей. Раньше часто ходили на матчи разных команд — и на ЦСКА, и на московское Динамо, и на Спартак. К «Атланту» ездили, когда он был. Бывали на играх «Ак Барса» и «Салавата». Пытались понять игра какой команды нам ближе, к кому лежит душа. И вот приехал «Йокерит». И все у нас сложилась с финнами — смеется Надежда, не забывая во время нашего разговора выкрикивать ободряющие слова на финском языке в поддержку «джокеров».

— Говорите по-фински? Наверное, вам понравился жесткий стиль игры финнов?

— Немного говорю уже, выучила. Я бы не сказала, что они жесткие. Своеобразные стиль. При хорошей силовой борьбе игра у них довольно мягкая и упертая. Однажды мы познакомились с московскими болельщиками «Йокерита», потом с питерскими — они вообще поклонники финской хоккейной лиги, болели за «шутов» еще в финской лиге, где те были довольно титулованной командой. Ездим теперь из Москвы до Петербурга на поезде, а потом из Питера до Хельсинки на автобусе. Вечером — на игру!

— Давно это у вас?

— За «Йокерит» болеем с их первого сезона в КХЛ. Соответственно, 4 года. За это время успели проникнуться финской культурой. Будете в Хельсинки — сходите в краеведческий музей. Такие инсталляции у них интересные всегда, и для детей, и для взрослых. Национальные блюда попробовали. Местная уха просто замечательная — улыбается Надежда.

— А я до сих пор имбирные печеньки с пармезаном забыть не могу — смеется девушка Полина.

Но смех перебивает гул армейских болельщиков. ЦСКА забрасывает третья шайбу в ворота Запольски.

— Что же такое с «джокерами»? — спрашиваю я — в прошлом году в плей-офф настоящая рубка с армейцами была! А сегодня — без вариантов… И это при том, что главный тренер Юкка Ялонен сказал, что в этом сезоне собрана один из лучших составов в истории клуба…

— Мы третий год играем в плей-офф в ЦСКА — вздыхает Надежда — У нас действительно хорошую команду собрали. В этом году клуб праздновал юбилей, 50 лет с основания. Поэтому самых лучших игроков, воспитанников подтянули — Томи Мяки, Сами Леписто… Когда вратаря Запольски подписывали, он имел титул лучшего вратаря финской лиги, но первый год в КХЛ ему тяжело было. Этот сезон мы хорошо начали, до юбилея отлично тащили, а потом наступил декабрь… И у нас как всегда спад…

— «Шуты» в декабре действительно всегда сдают. Что у них там происходит? Праздники какие-то?

— Рождество! — в один голос отвечают Надежда и Полина — готовятся, наверное!

— Игроки любимые у вас есть? Ээли Толванен всех покорил в этом сезоне?

— У меня любимый игрок Стив Мозес, а у Нади — Ессе Йоэнсуу. Ээли, конечно, невероятный. Мы ездили в его родной город Нумело. Это удивительное место — там вся атмосфера Финляндии, особенно на Рождество. Леса, домики, снег. Толванена знают местные жители и очень гордятся своим талантливым земляком. Конечно, он уедет от нас в НХЛ. Но мы уже очень благодарны ему за те эмоции, которые он дарил нам на протяжении чемпионата и верим, что еще подарит в плей-офф. Мы еще поборемся! — говорит Полина.