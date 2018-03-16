Москва против ЦСКА? Почему русские болеют за финнов
Вчера московский ЦСКА сыграл первый матч второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина против финского «Йокерита».
Вчера московский ЦСКА сыграл первый матч второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина против финского «Йокерита».
Один из фаворитов турнира, кладезь олимпийских чемпионов и
Я пошла в фанатский сектор «Йокерита» в надежде найти там хотя бы одного
— Как вы пришли к тому, что болеете за «Йокерит»?
— Мы очень любим хоккей. Раньше часто ходили на матчи разных команд — и на ЦСКА, и на московское Динамо, и на Спартак. К «Атланту» ездили, когда он был. Бывали на играх «Ак Барса» и «Салавата». Пытались понять игра какой команды нам ближе, к кому лежит душа. И вот приехал «Йокерит». И все у нас сложилась с финнами — смеется Надежда, не забывая во время нашего разговора выкрикивать ободряющие слова на финском языке в поддержку «джокеров».
— Говорите
— Немного говорю уже, выучила. Я бы не сказала, что они жесткие. Своеобразные стиль. При хорошей силовой борьбе игра у них довольно мягкая и упертая. Однажды мы познакомились с московскими болельщиками «Йокерита», потом с питерскими — они вообще поклонники финской хоккейной лиги, болели за «шутов» еще в финской лиге, где те были довольно титулованной командой. Ездим теперь из Москвы до Петербурга на поезде, а потом из Питера до Хельсинки на автобусе. Вечером — на игру!
— Давно это у вас?
— За «Йокерит» болеем с их первого сезона в КХЛ. Соответственно, 4 года. За это время успели проникнуться финской культурой. Будете в Хельсинки — сходите в краеведческий музей. Такие инсталляции у них интересные всегда, и для детей, и для взрослых. Национальные блюда попробовали. Местная уха просто замечательная — улыбается Надежда.
— А я до сих пор имбирные печеньки с пармезаном забыть не могу — смеется девушка Полина.
Но смех перебивает гул армейских болельщиков. ЦСКА забрасывает третья шайбу в ворота Запольски.
— Что же такое с «джокерами»? — спрашиваю я — в прошлом году в
— Мы третий год играем в
— «Шуты» в декабре действительно всегда сдают. Что у них там происходит? Праздники
— Рождество! — в один голос отвечают Надежда и Полина — готовятся, наверное!
— Игроки любимые у вас есть? Ээли Толванен всех покорил в этом сезоне?
— У меня любимый игрок Стив Мозес, а у Нади — Ессе Йоэнсуу. Ээли, конечно, невероятный. Мы ездили в его родной город Нумело. Это удивительное место — там вся атмосфера Финляндии, особенно на Рождество. Леса, домики, снег. Толванена знают местные жители и очень гордятся своим талантливым земляком. Конечно, он уедет от нас в НХЛ. Но мы уже очень благодарны ему за те эмоции, которые он дарил нам на протяжении чемпионата и верим, что еще подарит в
Сегодня, «Йокерит» сыграет второй матч в гостях у московских армейцев. Кто теперь окажется сильнее — узнаем вечером.
|Игорь Никитин
|Юкка Ялонен
|Илья Сорокин
|Райан Запольски 59:34
|1-й период
|02:03
|Грег Скотт (Дж. Плэтт)
|Расмус Риссанен
|07:11
|19:03
|Валерий Ничушкин (М. Науменков, А. Попов)
|2-й период
|Сами Леписто
|32:11
|36:33
|Михаил Григоренко
|3-й период
|43:14
|Сергей Андронов (И. Телегин, К. Петров)
|43:58
|Кирилл Капризов
|43:58
|Джефф Плэтт
|Оливер Лауридсен
|43:58
|51:59
|Джефф Плэтт
|Олли Палола
|53:20
|Пекка Йормакка
|56:11
|Марко Анттила
|56:51
|57:14
|Сергей Шумаков (М. Шалунов, К. Капризов)
|59:34
|Иван Телегин
|10
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)