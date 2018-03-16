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13:58 (мск), источник: Советский спорт

Москва против ЦСКА? Почему русские болеют за финнов

Вчера московский ЦСКА сыграл первый матч второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина против финского «Йокерита».

Источник: Советский спорт

Один из фаворитов турнира, кладезь олимпийских чемпионов и плей-офф продолжает сиять проплешинами свободных мест на трибунах, несмотря на фокусников, музыкантов и, конечно же, уверенную игру красно-синих. Возможно в данном случае это можно связывать с соперником — наверняка, если армейцы пройдут в следующий раунд, где встретятся со СКА или Локомотивом, болельщики этих клубов помогут хозяевам заполнить арену под завязку. Но и вчера сектор гостей не был пуст. Поддержать свою команду пришли около десятка фанатов «шутов». Причем, среди них были не только финны.

Я пошла в фанатский сектор «Йокерита» в надежде найти там хотя бы одного более-менее русско- или англоговорящего. Какого же было мое удивление, когда на мой вопрос на английском: «Как вы добирались на этот матч?» женщина с джерси с шутом на груди мне на чистом русском языке сказала: «Вы лучше спросите, как мы в Хельсинки из Москвы на игры ездим!». Да, в Москве тоже есть свои болельщики «Йокерита», которые плечом к плечу с финнами поддерживают команду. Надежда и Полина — одни их них. И ладно бы жили они в городе, где нет своего хоккейного клуба. Но они из Москвы, где «цветовая палитра» на любой вкус — хочешь будь красно-синим, хочешь бело-голубым или красно-белым…

— Как вы пришли к тому, что болеете за «Йокерит»?
— Мы очень любим хоккей. Раньше часто ходили на матчи разных команд — и на ЦСКА, и на московское Динамо, и на Спартак. К «Атланту» ездили, когда он был. Бывали на играх «Ак Барса» и «Салавата». Пытались понять игра какой команды нам ближе, к кому лежит душа. И вот приехал «Йокерит». И все у нас сложилась с финнами — смеется Надежда, не забывая во время нашего разговора выкрикивать ободряющие слова на финском языке в поддержку «джокеров».

— Говорите по-фински? Наверное, вам понравился жесткий стиль игры финнов?
— Немного говорю уже, выучила. Я бы не сказала, что они жесткие. Своеобразные стиль. При хорошей силовой борьбе игра у них довольно мягкая и упертая. Однажды мы познакомились с московскими болельщиками «Йокерита», потом с питерскими — они вообще поклонники финской хоккейной лиги, болели за «шутов» еще в финской лиге, где те были довольно титулованной командой. Ездим теперь из Москвы до Петербурга на поезде, а потом из Питера до Хельсинки на автобусе. Вечером — на игру!

— Давно это у вас?
— За «Йокерит» болеем с их первого сезона в КХЛ. Соответственно, 4 года. За это время успели проникнуться финской культурой. Будете в Хельсинки — сходите в краеведческий музей. Такие инсталляции у них интересные всегда, и для детей, и для взрослых. Национальные блюда попробовали. Местная уха просто замечательная — улыбается Надежда.

— А я до сих пор имбирные печеньки с пармезаном забыть не могу — смеется девушка Полина.

Но смех перебивает гул армейских болельщиков. ЦСКА забрасывает третья шайбу в ворота Запольски.

— Что же такое с «джокерами»? — спрашиваю я — в прошлом году в плей-офф настоящая рубка с армейцами была! А сегодня — без вариантов… И это при том, что главный тренер Юкка Ялонен сказал, что в этом сезоне собрана один из лучших составов в истории клуба…
— Мы третий год играем в плей-офф в ЦСКА — вздыхает Надежда — У нас действительно хорошую команду собрали. В этом году клуб праздновал юбилей, 50 лет с основания. Поэтому самых лучших игроков, воспитанников подтянули — Томи Мяки, Сами Леписто… Когда вратаря Запольски подписывали, он имел титул лучшего вратаря финской лиги, но первый год в КХЛ ему тяжело было. Этот сезон мы хорошо начали, до юбилея отлично тащили, а потом наступил декабрь… И у нас как всегда спад…

— «Шуты» в декабре действительно всегда сдают. Что у них там происходит? Праздники какие-то?
— Рождество! — в один голос отвечают Надежда и Полина — готовятся, наверное!

— Игроки любимые у вас есть? Ээли Толванен всех покорил в этом сезоне?
— У меня любимый игрок Стив Мозес, а у Нади — Ессе Йоэнсуу. Ээли, конечно, невероятный. Мы ездили в его родной город Нумело. Это удивительное место — там вся атмосфера Финляндии, особенно на Рождество. Леса, домики, снег. Толванена знают местные жители и очень гордятся своим талантливым земляком. Конечно, он уедет от нас в НХЛ. Но мы уже очень благодарны ему за те эмоции, которые он дарил нам на протяжении чемпионата и верим, что еще подарит в плей-офф. Мы еще поборемся! — говорит Полина.

Сегодня, «Йокерит» сыграет второй матч в гостях у московских армейцев. Кто теперь окажется сильнее — узнаем вечером.

ЦСКА 4:0
(2:0, 0:0, 2:0)
Йокерит
16.03.2018, 19:30 Зрители: 4003 Плей-офф: 1/2 финала конференций Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Юкка Ялонен
Вратари
Илья Сорокин Райан Запольски 59:34
1-й период
02:03 Грег Скотт (Дж. Плэтт)
Расмус Риссанен 07:11
19:03 Валерий Ничушкин (М. Науменков, А. Попов)
2-й период
Сами Леписто 32:11
36:33 Михаил Григоренко
3-й период
43:14 Сергей Андронов (И. Телегин, К. Петров)
43:58 Кирилл Капризов
43:58 Джефф Плэтт
Оливер Лауридсен 43:58
51:59 Джефф Плэтт
Олли Палола 53:20
Пекка Йормакка 56:11
Марко Анттила 56:51
57:14 Сергей Шумаков (М. Шалунов, К. Капризов)
59:34 Иван Телегин
Статистика
10 Штрафное время 12
5 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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