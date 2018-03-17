Бывший хоккеист Сушинский стал президентом омского «Авангарда»

Решение о назначении 43-летнего Сушинского было принято советом директоров «Авангарда». На этом посту Сушинский сменил Владимира Шалаева, который руководил клубом с мая 2014 года.

«Мы благодарим Владимира Шалаева за его вклад в развитие “Авангарда”, но настало время для изменений, — сказал председатель совета директоров клуба Александр Дыбаль. — Новым президентом клуба назначен Максим Сушинский, который долгие годы являлся ключевым игроком команды, с которым мы добились самых больших побед в истории “Авангарда”. С момента окончания карьеры хоккеиста Максим проявил себя и как успешный менеджер, реализовав свой потенциал в частном бизнесе. Мы надеемся, что совокупность его опыта игрока и управленца позволит повысить эффективность спортивного менеджмента клуба».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2017/18 «Авангард» занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В серии первого раунда плей-офф омский клуб со счетом 3−4 уступил «Салавату Юлаеву».