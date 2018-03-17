Бывший хоккеист Сушинский стал президентом омского «Авангарда»
ТАСС, 17 марта. Максим Сушинский назначен на пост президента клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». Об этом сообщает
ТАСС, 17 марта. Максим Сушинский назначен на пост президента клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». Об этом сообщает
Решение о назначении 43-летнего Сушинского было принято советом директоров «Авангарда». На этом посту Сушинский сменил Владимира Шалаева, который руководил клубом с мая 2014 года.
«Мы благодарим Владимира Шалаева за его вклад в развитие “Авангарда”, но настало время для изменений, — сказал председатель совета директоров клуба Александр Дыбаль. — Новым президентом клуба назначен Максим Сушинский, который долгие годы являлся ключевым игроком команды, с которым мы добились самых больших побед в истории “Авангарда”. С момента окончания карьеры хоккеиста Максим проявил себя и как успешный менеджер, реализовав свой потенциал в частном бизнесе. Мы надеемся, что совокупность его опыта игрока и управленца позволит повысить эффективность спортивного менеджмента клуба».
По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2017/18 «Авангард» занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В серии первого раунда
Сушинский выступал за «Авангард» с 1996 по 2000 год и с 2001-го по 2005-й. В составе омской команды он стал чемпионом России (сезон-2003/04), обладателем Кубка европейских чемпионов (2005), трижды был признан лучшим игроком чемпионата России (2000, 2002, 2004). Является чемпионом мира 2008 года в составе сборной России. Завершил карьеру в 2013 году.