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01:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Петерис Скудра: Я бы хотел продолжить работу в «Торпедо»

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Петерис Скудра заявил, что хотел бы продолжить работу в этой команде.

Источник: РИА "Новости"

Скудра руководит «Торпедо» на протяжении пяти лет. Как игрок он выступал в «Ак Барсе», «Баффало», «Бостоне», ЦСКА, «Ванкувере», «Питтсбурге» и других клубах.

— Состоялся разговор, на котором мне было предложено продолжить работу. Но конкретики не было. И с моей стороны есть вопросы, — цитирует официальный сайт КХЛ Скудру. — Для меня всегда важно, куда двигается организация, какие цели перед собой ставит и как собирается к ним идти. Ответов на эти вопросы пока нет.

— Если будут даны ответы, которые вас устроят — останетесь?

— Одно могу сказать точно: ни у меня, ни у тренерского штаба не стоит задачи уйти из «Торпедо».

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