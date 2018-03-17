Петерис Скудра: Я бы хотел продолжить работу в «Торпедо»

Скудра руководит «Торпедо» на протяжении пяти лет. Как игрок он выступал в «Ак Барсе», «Баффало», «Бостоне», ЦСКА, «Ванкувере», «Питтсбурге» и других клубах.

— Состоялся разговор, на котором мне было предложено продолжить работу. Но конкретики не было. И с моей стороны есть вопросы, — цитирует официальный сайт КХЛ Скудру. — Для меня всегда важно, куда двигается организация, какие цели перед собой ставит и как собирается к ним идти. Ответов на эти вопросы пока нет.