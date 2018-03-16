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22:53 (мск), источник: ТАСС

«Металлург» обыграл «Ак Барс» в первом матче серии четвертьфинала плей-офф КХЛ

ТАСС, 16 марта. Магнитогорский «Металлург» в овертайме со счетом 4:3 победил казанский «Ак Барс» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мэтт Эллисон (26-я минута), Войтек Вольски (33, 69) и Евгений Тимкин (52), У проигравших отличились Иржи Секач (17), Станислав Галиев (23) и Атте Охтамаа (43). Канадский нападающий магнитогорского клуба Эллисон набрал 400-е очко в КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Металлурга», следующий матч между командами пройдет 17 марта в Казани.

В первом раунде Кубка Гагарина «Ак Барс» победил хабаровский «Амур» (4−1), «Металлург» выиграл в серии у екатеринбургского «Автомобилиста» (4−2).

Ак Барс 3:4 ОТ
(1:0, 1:2, 1:1)
Металлург Мг
16.03.2018, 19:00 Зрители: 8307 Плей-офф: 1/2 финала конференций "Татнефть Арена"
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Виктор Козлов
Вратари
Эмиль Гарипов Василий Кошечкин
1-й период
08:05 Роб Клинкхаммер
16:36 Иржи Секач (Дж. Азеведо, А. Ландер)
2-й период
22:56 Станислав Галиев (А. Свитов, Я. Косов)
Мэтт Эллисон (Д. Денисов, А. Шенфельд) 25:19
Оскар Осала 28:45
Евгений Бирюков 29:45
Войтек Вольски (С. Мозякин, С. Терещенко) 32:56
38:36 Роман Манухов
Ян Коварж 38:36
3-й период
42:06 Атте Охтамаа (Р. Клинкхаммер, В. Ткачев)
Мэтт Эллисон 48:15
Евгений Тимкин (О. Осала, Д. Кокарев) 51:45
Овертайм
Войтек Вольски (С. Мозякин) 68:49
Статистика
4 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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