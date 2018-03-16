«Металлург» обыграл «Ак Барс» в первом матче серии четвертьфинала плей-офф КХЛ
ТАСС, 16 марта. Магнитогорский «Металлург» в овертайме со счетом 4:3 победил казанский «Ак Барс» в первом матче четвертьфинальной серии
ТАСС, 16 марта. Магнитогорский «Металлург» в овертайме со счетом 4:3 победил казанский «Ак Барс» в первом матче четвертьфинальной серии
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мэтт Эллисон (26-я минута), Войтек Вольски (33, 69) и Евгений Тимкин (52), У проигравших отличились Иржи Секач (17), Станислав Галиев (23) и Атте Охтамаа (43). Канадский нападающий магнитогорского клуба Эллисон набрал 400-е очко в КХЛ.
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Металлурга», следующий матч между командами пройдет 17 марта в Казани.
В первом раунде Кубка Гагарина «Ак Барс» победил хабаровский «Амур» (4−1), «Металлург» выиграл в серии у екатеринбургского «Автомобилиста» (4−2).
|Ак Барс
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3:4 ОТ
(1:0, 1:2, 1:1)
|Металлург Мг
|Зинэтула Билялетдинов
|Виктор Козлов
|Эмиль Гарипов
|Василий Кошечкин
|1-й период
|08:05
|Роб Клинкхаммер
|16:36
|Иржи Секач (Дж. Азеведо, А. Ландер)
|2-й период
|22:56
|Станислав Галиев (А. Свитов, Я. Косов)
|Мэтт Эллисон (Д. Денисов, А. Шенфельд)
|25:19
|Оскар Осала
|28:45
|Евгений Бирюков
|29:45
|Войтек Вольски (С. Мозякин, С. Терещенко)
|32:56
|38:36
|Роман Манухов
|Ян Коварж
|38:36
|3-й период
|42:06
|Атте Охтамаа (Р. Клинкхаммер, В. Ткачев)
|Мэтт Эллисон
|48:15
|Евгений Тимкин (О. Осала, Д. Кокарев)
|51:45
|Овертайм
|Войтек Вольски (С. Мозякин)
|68:49
|4
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)