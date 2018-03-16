Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вопрос российского журналиста поставил в тупик Терезу Мэй
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка
Лавров упал на сцене форума (видео)
Мелания Трамп вышла в свет в изумрудно-леопардовом платье
Текущие события
Хоккей. НХЛ
17.03
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
17.03
Оттава Сенаторз
Даллас Старз
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА4
Локомотив0
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА4
Йокерит0
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак БарсОТ3
Металлург Мг4
Хоккей. НХЛ
17.03
Колорадо Эвеланш
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
17.03
Калгари Флэймз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
17.03
Анахайм Дакс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
17.03
Вегас Голден Найтс
Миннесота Уайлд
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев1
Трактор2
Все события
Русские не играли с такими ставками: РФ встревожила экспертов США
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая
Керлингисту Крушельницкому грозит дисквалификация на четыре года
Страны Евросоюза не будут отказываться от участия в ЧМ-2018
Вера Брежнева позирует в серебристом платье и леопардовой шубе
Дэвид Бекхэм повеселился на вечеринке в компании молодых красоток
Перемены на кухне помогут похудеть
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
24«Спартак» вновь не смог забить ЦСКА в матче плей-офф КХЛ
10«Барселона» уже почти чемпион
22:49 (мск), источник: ТАСС

СКА победил «Локомотив» в первом матче серии четвертьфинала плей-офф КХЛ

ТАСС, 16 марта. Санкт-петербургский СКА дома со счетом 4:0 обыграл ярославский «Локомотив» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: ИТАР-ТАСС

Шайбы забросили Вадим Шипачев (1-я минута), Ярно Коскиранта (18), Вячеслав Войнов (30) и Владислав Гавриков (34). На 48-й минуте российский нападающий СКА Павел Дацюк не смог реализовать буллит. Голкипер санкт-петербургского клуба Микко Коскинен не пропускает на протяжении 148 минут в матчах плей-офф КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу СКА, следующий матч серии между командами пройдет 17 марта в Санкт-Петербурге.

В серии первого раунда плей-офф КХЛ СКА победил череповецкую «Северсталь» (4−0), «Локомотив» одержал верх в серии с нижегородским «Торпедо». (4−0).

СКА 4:0
(2:0, 2:0, 0:0)
Локомотив
16.03.2018, 19:30 Зрители: 12395 Плей-офф: 1/2 финала конференций Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Дмитрий Квартальнов
Вратари
Микко Коскинен Алексей Мурыгин 33:54 (А. Судницин 33:54)
1-й период
00:49 Вадим Шипачев (Е. Яковлев)
Иван Лекомцев 10:24
13:07 Андрей Зубарев
17:30 Ярно Коскиранта (С. Широков)
2-й период
Максим Тальбо 20:17
Артур Каюмов 24:31
27:28 Патрик Херсли
Максим Тальбо 27:28
Брэндон Козун 29:17
29:25 Вячеслав Войнов (М. Карпов)
33:54 Владислав Гавриков (Арт. Зуб, Н. Гусев)
Даниил Апальков 35:01
38:33 Артем Зуб
39:59 Сергей Калинин
3-й период
41:19 Ярно Коскиранта
46:38 Илья Каблуков
Максим Тальбо 46:38
47:41 Павел Дацюк
Андрей Локтионов 48:24
Статистика
12 Штрафное время 16
6 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Ковальчук продает за 7,1 млн рублей подаренный за победу на Олимпиаде автомобиль
Что сказал Бьорндален о бойкоте соревнований в России
Гончаренко — о Головине, «Арсенале» и Гинере
Керлингисту Крушельницкому грозит дисквалификация на четыре года
Страны Евросоюза не будут отказываться от участия в ЧМ-2018
ЦСКА всухую обыграл «Йокерит» в первом матче полуфинала КХЛ
Орлов сказал президенту «Зенита», что Манчини позорит клуб
Баззер-битер де Коло помог ЦСКА вырвать победу у «Фенербахче»
Новости
Авто
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили) Авария произошла сегодня около полудня на 50-м километре трассы «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума»
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Стать Дженнифер Лопес: диета, упражнения и особенности макияжа При том, что мы подозреваем Дженнифер Лопес в некоторых пластических операциях, выглядит она по-настоящему естественно (мы даже морщинки на ее лице можем разглядеть).
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь