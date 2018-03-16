СКА победил «Локомотив» в первом матче серии четвертьфинала плей-офф КХЛ
ТАСС, 16 марта.
ТАСС, 16 марта.
Шайбы забросили Вадим Шипачев (1-я минута), Ярно Коскиранта (18), Вячеслав Войнов (30) и Владислав Гавриков (34). На 48-й минуте российский нападающий СКА Павел Дацюк не смог реализовать буллит. Голкипер
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу СКА, следующий матч серии между командами пройдет 17 марта в
В серии первого раунда
|Олег Знарок
|Дмитрий Квартальнов
|Микко Коскинен
|Алексей Мурыгин 33:54 (А. Судницин 33:54)
|1-й период
|00:49
|Вадим Шипачев (Е. Яковлев)
|Иван Лекомцев
|10:24
|13:07
|Андрей Зубарев
|17:30
|Ярно Коскиранта (С. Широков)
|2-й период
|Максим Тальбо
|20:17
|Артур Каюмов
|24:31
|27:28
|Патрик Херсли
|Максим Тальбо
|27:28
|Брэндон Козун
|29:17
|29:25
|Вячеслав Войнов (М. Карпов)
|33:54
|Владислав Гавриков (Арт. Зуб, Н. Гусев)
|Даниил Апальков
|35:01
|38:33
|Артем Зуб
|39:59
|Сергей Калинин
|3-й период
|41:19
|Ярно Коскиранта
|46:38
|Илья Каблуков
|Максим Тальбо
|46:38
|47:41
|Павел Дацюк
|Андрей Локтионов
|48:24
|12
|Штрафное время
|16
|6
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)