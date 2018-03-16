Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ООН сорвали выступление России
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Акушерка сама провела себе кесарево (фото)
Минобороны сделало заявление после предложения РФ «заткнуться»
Дэвид Бекхэм повеселился на вечеринке в компании молодых красоток
Текущие события
Хоккей. НХЛ
17.03
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
17.03
Оттава Сенаторз
Даллас Старз
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА4
Локомотив0
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА4
Йокерит0
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак БарсОТ3
Металлург Мг4
Хоккей. НХЛ
17.03
Колорадо Эвеланш
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
17.03
Калгари Флэймз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
17.03
Анахайм Дакс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
17.03
Вегас Голден Найтс
Миннесота Уайлд
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев1
Трактор2
Все события
В ООН сорвали выступление России
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая
Гончаренко — о Головине, «Арсенале» и Гинере
СКА крупно обыграл «Локомотив» в первом матче серии плей-офф КХЛ
СМИ: у певицы Зары роман депутатом Слуцким
Мелания Трамп вышла в свет в изумрудно-леопардовом платье
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
24«Спартак» вновь не смог забить ЦСКА в матче плей-офф КХЛ
10«Барселона» уже почти чемпион
22:43 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Йокерит» в первом матче серии четвертьфинала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. ЦСКА дома со счетом 4:0 одержал победу над финским «Йокеритом» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: ИТАР-ТАСС

Шайбы забросили Грег Скотт (3-я минута), Валерий Ничушкин (20), Сергей Андронов (44) и Сергей Шумаков (58). Голкипер московского клуба Илья Сорокин не пропускает на протяжении 122 минут.

ЦСКА со счетом 1−0 вышел вперед в серии до четырех побед, следующий матч пройдет 17 марта в Москве.

В первом раунде плей-офф ЦСКА со счетом 4−0 в серии обыграл московский «Спартак», «Йокерит» первенствовал в серии с «Сочи» (4−1).

ЦСКА 4:0
(2:0, 0:0, 2:0)
Йокерит
16.03.2018, 19:30 Зрители: 4003 Плей-офф: 1/2 финала конференций Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Юкка Ялонен
Вратари
Илья Сорокин Райан Запольски 59:34
1-й период
02:03 Грег Скотт (Дж. Плэтт)
Расмус Риссанен 07:11
19:03 Валерий Ничушкин (М. Науменков, А. Попов)
2-й период
Сами Леписто 32:11
36:33 Михаил Григоренко
3-й период
43:14 Сергей Андронов (И. Телегин, К. Петров)
43:58 Кирилл Капризов
43:58 Джефф Плэтт
Оливер Лауридсен 43:58
51:59 Джефф Плэтт
Олли Палола 53:20
Пекка Йормакка 56:11
Марко Анттила 56:51
57:14 Сергей Шумаков (М. Шалунов, К. Капризов)
59:34 Иван Телегин
Статистика
10 Штрафное время 12
5 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Йокерит
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Ковальчук продает за 7,1 млн рублей подаренный за победу на Олимпиаде автомобиль
Что сказал Бьорндален о бойкоте соревнований в России
Гончаренко — о Головине, «Арсенале» и Гинере
СКА крупно обыграл «Локомотив» в первом матче серии плей-офф КХЛ
Керлингисту Крушельницкому грозит дисквалификация на четыре года
Страны Евросоюза не будут отказываться от участия в ЧМ-2018
Орлов сказал президенту «Зенита», что Манчини позорит клуб
Баззер-битер де Коло помог ЦСКА вырвать победу у «Фенербахче»
Новости
Авто
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили) Авария произошла сегодня около полудня на 50-м километре трассы «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума»
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
Стать Дженнифер Лопес: диета, упражнения и особенности макияжа При том, что мы подозреваем Дженнифер Лопес в некоторых пластических операциях, выглядит она по-настоящему естественно (мы даже морщинки на ее лице можем разглядеть).
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь