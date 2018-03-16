Об этом хоккеист рассказал в соцсети
ЦСКА обыграл «Йокерит» в первом матче серии четвертьфинала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. ЦСКА дома со счетом 4:0 одержал победу над финским «Йокеритом» в первом матче четвертьфинальной серии
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. ЦСКА дома со счетом 4:0 одержал победу над финским «Йокеритом» в первом матче четвертьфинальной серии
Шайбы забросили Грег Скотт (3-я минута), Валерий Ничушкин (20), Сергей Андронов (44) и Сергей Шумаков (58). Голкипер московского клуба Илья Сорокин не пропускает на протяжении 122 минут.
ЦСКА со счетом 1−0 вышел вперед в серии до четырех побед, следующий матч пройдет 17 марта в Москве.
В первом раунде
|Игорь Никитин
|Юкка Ялонен
|Илья Сорокин
|Райан Запольски 59:34
|1-й период
|02:03
|Грег Скотт (Дж. Плэтт)
|Расмус Риссанен
|07:11
|19:03
|Валерий Ничушкин (М. Науменков, А. Попов)
|2-й период
|Сами Леписто
|32:11
|36:33
|Михаил Григоренко
|3-й период
|43:14
|Сергей Андронов (И. Телегин, К. Петров)
|43:58
|Кирилл Капризов
|43:58
|Джефф Плэтт
|Оливер Лауридсен
|43:58
|51:59
|Джефф Плэтт
|Олли Палола
|53:20
|Пекка Йормакка
|56:11
|Марко Анттила
|56:51
|57:14
|Сергей Шумаков (М. Шалунов, К. Капризов)
|59:34
|Иван Телегин
|10
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)