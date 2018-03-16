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21:31 (мск), источник: Советский спорт

СКА делает красоту

Придираемся к мелочам, которые раздражают.

СКА в плей-офф — экстремальная команда. Два овертайма в серии с «Северсталью» — даже не главный признак. Накануне Кубка Гагарина хоккеисты, олимпийские чемпионы в том числе, вдруг стали экстремалами.

Каждый на фотосессии управлял снегоходом, стоял на сноуборде или делал еще что-то в таком духе. Антон Белов, например, оказался любителем летнего экстрима — серфером. В глаза бросается, запоминается, хотя выглядит очень непривычно и в чем-то даже нелогично.

В перерыве между сериями вся команда съездила на скалодром — тот же стиль, командное сплочение. И много любопытных неожиданных кадров. Уже было, что СКА во время плей-офф всей командой делал нечто внезапное: бывали, например, на настоящем полигоне. Но то было закрытое мероприятие, а теперь из этого сделали полноценную концепцию «Team extreme».

***

Вокруг матча у СКА, как и обычно, красота. Световое шоу — космос, это уже давно фишка петербургского оформления хоккея. Например, накануне Нового года, на Дворцовой площади уже несколько лет подряд устраивают шоу на фасаде Главного штаба, это делает один из крупнейших авиаперевозчиков. Реклама зовет петербуржцев приезжать в центр ради этого шоу. Оно крутое, но примерно то же самое бонусом к хоккею дает и СКА.

С самого начала сезона и до сих пор, это превратилось в традицию после инцидента со скачком напряжения, полные трибуны Ледового поют гимн России. Во время куплета играет музыка, а припер, начиная со «Славься, отечество», болельщики исполняют сами. Удивительно, но факт: такое было уже пару десятков раз, а каждый следующий все равно звучит впечатляюще.

Правда, есть и большой вопрос к тем же самым болельщикам СКА. Во время светового шоу есть момент, когда трибуны просят подключиться и помочь в создании красоты. Гостям матча нужно открыть приложение в смартфоне и развернуть экран в сторону льда. Потом в такт музыке эти подключенные телефоны мерцают разными цветами, и шоу распространяется вообще на все пространство арены, оно происходит уже не только на льду.

Так должно быть в идеале. Ближе всего к нему было на матче открытия этого сезона против «Магнитки» летом. Тогда СКА поэкспериментировал с этим, все по инструкции сделали, наверное, три четверти болельщиков, и вышло действительно красиво.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во время плей-офф клуб решил свой ход повторить. Но перед матчами с «Северсталью» вдруг выяснилось, что болельщикам, к сожалению, важнее снять на камеру смартфона предматчевое шоу ради постов в соцсетях. Призыв поучаствовать в создании еще более впечатляющего зрелища многие игнорируют.

Перед матчем с «Локомотивом» появилась даже более жесткая просьба не использовать вспышку и фонарики камер, с запрещающими символами. Не помогло. Особенно глупо выглядит, когда на матче, например, мама с сыном или муж с женой. И оба не участвуют, к тому же и само шоу на льду смотрят через экран смартфона.

Естественно, это мелочь по сравнению с проблемами, которые есть в отношениях клуб-болельщик в других городах. Но когда многое другое подведено близко к идеалу, хочется полного понимания даже в таких деталях.

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