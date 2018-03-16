Об этом хоккеист рассказал в соцсети
СКА делает красоту
Придираемся к мелочам, которые раздражают.
Придираемся к мелочам, которые раздражают.
СКА в
Каждый на фотосессии управлял снегоходом, стоял на сноуборде или делал еще
В перерыве между сериями вся команда съездила на скалодром — тот же стиль, командное сплочение. И много любопытных неожиданных кадров. Уже было, что СКА во время
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Вокруг матча у СКА, как и обычно, красота. Световое шоу — космос, это уже давно фишка петербургского оформления хоккея. Например, накануне Нового года, на Дворцовой площади уже несколько лет подряд устраивают шоу на фасаде Главного штаба, это делает один из крупнейших авиаперевозчиков. Реклама зовет петербуржцев приезжать в центр ради этого шоу. Оно крутое, но примерно то же самое бонусом к хоккею дает и СКА.
С самого начала сезона и до сих пор, это превратилось в традицию после инцидента со скачком напряжения, полные трибуны Ледового поют гимн России. Во время куплета играет музыка, а припер, начиная со «Славься, отечество», болельщики исполняют сами. Удивительно, но факт: такое было уже пару десятков раз, а каждый следующий все равно звучит впечатляюще.
Правда, есть и большой вопрос к тем же самым болельщикам СКА. Во время светового шоу есть момент, когда трибуны просят подключиться и помочь в создании красоты. Гостям матча нужно открыть приложение в смартфоне и развернуть экран в сторону льда. Потом в такт музыке эти подключенные телефоны мерцают разными цветами, и шоу распространяется вообще на все пространство арены, оно происходит уже не только на льду.
Так должно быть в идеале. Ближе всего к нему было на матче открытия этого сезона против «Магнитки» летом. Тогда СКА поэкспериментировал с этим, все по инструкции сделали, наверное, три четверти болельщиков, и вышло действительно красиво.
Во время
Перед матчем с «Локомотивом» появилась даже более жесткая просьба не использовать вспышку и фонарики камер, с запрещающими символами. Не помогло. Особенно глупо выглядит, когда на матче, например, мама с сыном или муж с женой. И оба не участвуют, к тому же и само шоу на льду смотрят через экран смартфона.
Естественно, это мелочь по сравнению с проблемами, которые есть в отношениях