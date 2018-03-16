Ковальчук: Гегемония СКА и ЦСКА — это неправильно для КХЛ
Нападающий СКА Илья Ковальчук прокомментировал сильное расслоение в классе участников Континентальной хоккейной лиги.
Нападающий СКА Илья Ковальчук прокомментировал сильное расслоение в классе участников Континентальной хоккейной лиги.
«Гегемония СКА и ЦСКА? Это очень сложный вопрос. Конечно, для лиги это неправильно, но у нас КХЛ создавалась для сборной и четыре года назад была поставлена задача выиграть Олимпийские игры в Корее. И именно поэтому собрали такое количество «сборников» в двух командах, чтобы ребята могли наиграть там
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, всегда говорит: «Сильная сборная — сильная лига». Акцент всегда делается на сборной России, это уже испокон веков идёт и в СССР, и в России. У нас всё меряется по сборной страны. Мы выиграли Олимпиаду, так что задачу решили. Что касается состязательного момента между клубными командами: у