Ковальчук: Гегемония СКА и ЦСКА — это неправильно для КХЛ

«Гегемония СКА и ЦСКА? Это очень сложный вопрос. Конечно, для лиги это неправильно, но у нас КХЛ создавалась для сборной и четыре года назад была поставлена задача выиграть Олимпийские игры в Корее. И именно поэтому собрали такое количество «сборников» в двух командах, чтобы ребята могли наиграть там какие-то взаимодействия, чтобы притерлись друг к другу, и это сработало.

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, всегда говорит: «Сильная сборная — сильная лига». Акцент всегда делается на сборной России, это уже испокон веков идёт и в СССР, и в России. У нас всё меряется по сборной страны. Мы выиграли Олимпиаду, так что задачу решили. Что касается состязательного момента между клубными командами: у кого-то больше бюджет, у кого-то меньше — это всё очень сложно, мне бы не хотелось сейчас в этом копаться, потому что я пока действующий игрок, и мне хочется, чтобы голова была забита тем, как подготовить лично себя к следующему матчу, — заявил Ковальчук в эфире «Матч ТВ».