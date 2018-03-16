Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ООН сорвали выступление России
Ловушка арбитража: РФ поставила Украину перед «газовой дилеммой»
Воспитатели детсада забыли ребенка на 15-градусном морозе
В театре назвали причину смерти Олега Табакова
48-летняя Дженнифер Лопез летает над небоскребами
Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
СКА4
Локомотив0
Хоккей. КХЛ
перерыв
ЦСКА2
Йокерит0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Ак Барс3
Металлург Мг3
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев1
Трактор2
Хоккей. НХЛ
17.03
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
17.03
Оттава Сенаторз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
17.03
Колорадо Эвеланш
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
17.03
Калгари Флэймз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
17.03
Анахайм Дакс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
17.03
Вегас Голден Найтс
Миннесота Уайлд
Все события
Родственники Скрипаля назвали свою версию отравления
Китай отреагировал на обвинение Мэй в адрес России
В Британии осознали катастрофические итоги ультиматума Мэй РФ
В США дали оценку ультиматуму Мэй России
Мария Шарапова снялась с турнира в Майами
Тихонов не будет баллотироваться на пост президента IBU
Лариса Гузеева позирует в сугробе
Валерий Меладзе не щадит себя на тренировках
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
10«Барселона» уже почти чемпион
13Хет-трик Левандовски, юбилей «Интера» и другие события выходных
19:57 (мск), источник: ТАСС

«Трактор» победил «Салават Юлаев» в первом матче серии четвертьфинала плей-офф КХЛ

ТАСС, 16 марта. Челябинский «Трактор» в гостях одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 2:1 в первом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась в Уфе.

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артем Пеньковский (5-я минута) и Виталий Кравцов (22). У проигравших отличился Илья Зубов (33). Вратарь уфимского клуба канадец Бен Скривенс провел 100-й матч в КХЛ, для защитника «Трактора» Ивана Вишневского данная встреча стала 400-й в рамках лиги.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Трактора», следующий матч серии между клубами пройдет 17 марта в Уфе.

В серии первого раунда плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» победил омский «Авангард» (4−3), «Трактор» первенствовал в серии с нижнекамским «Нефтехимиком» (4−1).

Салават Юлаев 1:2
(0:1, 1:1, 0:0)
Трактор
16.03.2018, 17:00 Зрители: 7329 Плей-офф: 1/2 финала конференций "Уфа Арена"
Главные тренеры
Эркка Вестерлунд Анвар Гатиятулин
Вратари
Бен Скривенс 58:37 Павел Францоуз
1-й период
Артем Пеньковский (Р. Гюнге, Ю. Петров) 04:17
19:09 Игорь Макаров
2-й период
Виталий Кравцов (И. Вишневский, Ал. Кручинин) 21:02
Максим Якуценя 21:56
32:56 Илья Зубов (Л. Умарк)
35:34 Энвер Лисин
3-й период
Ник Бэйлен 41:59
52:03 Григорий Панин
Константин Климонтов 52:03
Алексей Кручинин 55:23
Статистика
14 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
НовостиМатчиСоставСтатистика
Салават Юлаев
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Ковальчук продает за 7,1 млн рублей подаренный за победу на Олимпиаде автомобиль
Что сказал Бьорндален о бойкоте соревнований в России
Страны Евросоюза не будут отказываться от участия в ЧМ-2018
CAS опубликует мотивировку решений по спортсменам РФ до 25 марта
Мария Шарапова снялась с турнира в Майами
Тихонов не будет баллотироваться на пост президента IBU
«Спартак» отправился на матч РФПЛ без Боккетти, Таски и Зе Луиша
СКА и «Локомотив» назвали составы на первый матч второго раунда плей-офф Кубка Гагарина
РФС отклонил повторное заявление бывшего игрока «Динамо» в суд
Новости
Авто
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили) Авария произошла сегодня около полудня на 50-м километре трассы «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума»
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Стать Дженнифер Лопес: диета, упражнения и особенности макияжа При том, что мы подозреваем Дженнифер Лопес в некоторых пластических операциях, выглядит она по-настоящему естественно (мы даже морщинки на ее лице можем разглядеть).
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь