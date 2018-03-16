«Трактор» победил «Салават Юлаев» в первом матче серии четвертьфинала плей-офф КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артем Пеньковский (5-я минута) и Виталий Кравцов (22). У проигравших отличился Илья Зубов (33). Вратарь уфимского клуба канадец Бен Скривенс провел 100-й матч в КХЛ, для защитника «Трактора» Ивана Вишневского данная встреча стала 400-й в рамках лиги.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Трактора», следующий матч серии между клубами пройдет 17 марта в Уфе.