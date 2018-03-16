«Трактор» победил «Салават Юлаев» в первом матче серии четвертьфинала плей-офф КХЛ
ТАСС, 16 марта. Челябинский «Трактор» в гостях одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 2:1 в первом матче серии четвертьфинала
ТАСС, 16 марта. Челябинский «Трактор» в гостях одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 2:1 в первом матче серии четвертьфинала
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артем Пеньковский (5-я минута) и Виталий Кравцов (22). У проигравших отличился Илья Зубов (33). Вратарь уфимского клуба канадец Бен Скривенс провел 100-й матч в КХЛ, для защитника «Трактора» Ивана Вишневского данная встреча стала 400-й в рамках лиги.
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Трактора», следующий матч серии между клубами пройдет 17 марта в Уфе.
В серии первого раунда
|Салават Юлаев
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1:2
(0:1, 1:1, 0:0)
|Трактор
|Эркка Вестерлунд
|Анвар Гатиятулин
|Бен Скривенс 58:37
|Павел Францоуз
|1-й период
|Артем Пеньковский (Р. Гюнге, Ю. Петров)
|04:17
|19:09
|Игорь Макаров
|2-й период
|Виталий Кравцов (И. Вишневский, Ал. Кручинин)
|21:02
|Максим Якуценя
|21:56
|32:56
|Илья Зубов (Л. Умарк)
|35:34
|Энвер Лисин
|3-й период
|Ник Бэйлен
|41:59
|52:03
|Григорий Панин
|Константин Климонтов
|52:03
|Алексей Кручинин
|55:23
|14
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)