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19:08 (мск), источник: Чемпионат.com

СКА и «Локомотив» назвали составы на первый матч второго раунда плей-офф Кубка Гагарина

СКА и «Локомотив» назвали составы на первый матч второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Источник: РИА "Новости"

Начало матча — в 19:30 мск. Игру пропускает нападающий хозяев Николай Прохоркин, в четвёртой тройке его заменит защитник Давид Рундблад. Илья Ковальчук переведён в первую тройку вместо Максима Карпова.

СКА:

Коскинен (Шестёркин);
Гавриков — Войнов, Ковальчук — Дацюк — Гусев;
Яковлев — Херсли, Карпов — Шипачёв — Торесен;
Зубарев — Зуб, Широков — Коскиранта — Плотников;
Калинин — Каблуков — Рундблад.

«Локомотив»:

Мурыгин (Судницин);
Кронвалл — Накладал; Тальбо — Контиола — Козун;
Любушкин — Елесин; Мосалёв — Локтионов — Каюмов;
Пайгин — Коледов; Апальков — Красковский — Коршков;
Лекомцев; Юртайкин — Иванов — Ильенко, Кадейкин.

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