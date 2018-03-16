СКА и «Локомотив» назвали составы на первый матч второго раунда плей-офф Кубка Гагарина
СКА и «Локомотив» назвали составы на первый матч второго раунда
СКА и «Локомотив» назвали составы на первый матч второго раунда
Начало матча — в 19:30 мск. Игру пропускает нападающий хозяев Николай Прохоркин, в четвёртой тройке его заменит защитник Давид Рундблад. Илья Ковальчук переведён в первую тройку вместо Максима Карпова.
СКА:
Коскинен (Шестёркин);
Гавриков — Войнов, Ковальчук — Дацюк — Гусев;
Яковлев — Херсли, Карпов — Шипачёв — Торесен;
Зубарев — Зуб, Широков — Коскиранта — Плотников;
Калинин — Каблуков — Рундблад.
«Локомотив»:
Мурыгин (Судницин);
Кронвалл — Накладал; Тальбо — Контиола — Козун;
Любушкин — Елесин; Мосалёв — Локтионов — Каюмов;
Пайгин — Коледов; Апальков — Красковский — Коршков;
Лекомцев; Юртайкин — Иванов — Ильенко, Кадейкин.