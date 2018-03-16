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«Авангард»: У Галимова травма ноги, восстановление займёт около месяца
«Авангард» рассказал о состоянии нападающего Анселя Галимова.
«Авангард» рассказал о состоянии нападающего Анселя Галимова.
Форвард провёл шесть матчей в
«Мы получаем много вопросов о состоянии Анселя Галимова. У него травма ноги, восстановление займёт около месяца. Ансель чувствует себя нормально, передаёт всем привет и благодарит за поддержку. Пожелаем нашему форварду скорейшего выздоровления», — сообщается в «твиттере» клуба.