КХЛ расторгла контракты Жафярова, Сен-Пьера и ещё трёх игроков с «Адмиралом»

«15.03.2018 по итогам заседания Дисциплинарного комитета КХЛ принято решение санкционировать расторжение контрактов и присвоить статус “Неограниченно свободный агент” Александрову Виктору, Жафярову Дамиру, Мамашеву Ренату, Моррисонну Шону и Сен-Пьеру Мартену. Основанием для принятия решения явилась задолженность хоккейного клуба “Адмирал” перед игроками по заработной плате более двух месяцев», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе КХЛ.