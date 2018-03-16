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14:11 (мск), источник: Чемпионат.com

КХЛ расторгла контракты Жафярова, Сен-Пьера и ещё трёх игроков с «Адмиралом»

КХЛ сообщила, что расторгла контракты нападающих Виктора Александрова, Дамира Жафярова, Мартена Сен-Пьера, а также защитников Шона Моррисонна и Рената Мамашева с «Адмиралом».

«15.03.2018 по итогам заседания Дисциплинарного комитета КХЛ принято решение санкционировать расторжение контрактов и присвоить статус “Неограниченно свободный агент” Александрову Виктору, Жафярову Дамиру, Мамашеву Ренату, Моррисонну Шону и Сен-Пьеру Мартену. Основанием для принятия решения явилась задолженность хоккейного клуба “Адмирал” перед игроками по заработной плате более двух месяцев», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе КХЛ.

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