Об этом хоккеист рассказал в соцсети
КХЛ расторгла контракты Жафярова, Сен-Пьера и ещё трёх игроков с «Адмиралом»
КХЛ сообщила, что расторгла контракты нападающих Виктора Александрова, Дамира Жафярова, Мартена
КХЛ сообщила, что расторгла контракты нападающих Виктора Александрова, Дамира Жафярова, Мартена
«15.03.2018 по итогам заседания Дисциплинарного комитета КХЛ принято решение санкционировать расторжение контрактов и присвоить статус “Неограниченно свободный агент” Александрову Виктору, Жафярову Дамиру, Мамашеву Ренату, Моррисонну Шону и