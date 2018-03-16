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11:37 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Ковальчук уже продал машину, подаренную за золото Олимпиады

Ее купили за 2 часа.

Хоккеист сборной России Илья Ковальчук всего через два часа после объявления продал БМВ, которую ему подарили за победу в Пхенчхане.

Он поблагодарил всех в Инстаграм и пообещал, что уже скоро отчитается про судьбу вырученных денег.

Во время загрузки произошла ошибка.

Только вчера нападающий объявил, что продает машину и полученные деньги потратит на благотворительность.

Российским спортсменам дарили машины за медали на зимней Олимпиаде. Победители получили BMW X5, а серебряные и бронзовые медалисты BMW X4.

Кроме Ковальчука продавать «наградные» машины пока что собрались еще два олимпийца.

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