Ковальчук уже продал машину, подаренную за золото Олимпиады

Хоккеист сборной России Илья Ковальчук всего через два часа после объявления продал БМВ, которую ему подарили за победу в Пхенчхане.



Он поблагодарил всех в Инстаграм и пообещал, что уже скоро отчитается про судьбу вырученных денег.