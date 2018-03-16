Сорокин, Панин и Азеведо признаны лучшими игроками первого раунда плей-офф КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Сорокин помог своей команде одержать победы в четырех матчах серии 1/8 финала плей-офф над московским «Спартаком», выдав три «сухих» матча и пропустив одну шайбу. Голкипер армейцев отразил 98,80% бросков при коэффициенте надежности 0,25 (оба показателя — лучшие в лиге по итогам первого раунда).

Лучший защитник недели Панин из «Салавата Юлаева» в семи матчах серии против омского «Авангарда» набрал 5 очков (3 гола +2 результативные передачи) и по итогам встреч завершил серию с показателем полезности «+4». Также уфимский защитник отметился 15 бросками и провел 21 силовой прием.

Азеведо в пяти матчах серии 1/8 финала плей-офф против хабаровского «Амура» заработал 7 очков (3 шайбы + 4 результативные передачи). Форвард закончил серию с коэффициентом полезности «+3», также на его счету 10 силовых приемов.