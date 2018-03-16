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11:54 (мск), источник: Р-Спорт

Сорокин, Панин и Азеведо признаны лучшими игроками первого раунда плей-офф КХЛ

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Вратарь московского ЦСКА Илья Сорокин, защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин и нападающий казанского «Ак Барса» Джастин Азеведо признаны лучшими хоккеистами первого раунда плей-офф КХЛ, сообщается на сайте лиги.

Источник: РИА "Новости"

Сорокин помог своей команде одержать победы в четырех матчах серии 1/8 финала плей-офф над московским «Спартаком», выдав три «сухих» матча и пропустив одну шайбу. Голкипер армейцев отразил 98,80% бросков при коэффициенте надежности 0,25 (оба показателя — лучшие в лиге по итогам первого раунда).

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Лучший защитник недели Панин из «Салавата Юлаева» в семи матчах серии против омского «Авангарда» набрал 5 очков (3 гола +2 результативные передачи) и по итогам встреч завершил серию с показателем полезности «+4». Также уфимский защитник отметился 15 бросками и провел 21 силовой прием.

Азеведо в пяти матчах серии 1/8 финала плей-офф против хабаровского «Амура» заработал 7 очков (3 шайбы + 4 результативные передачи). Форвард закончил серию с коэффициентом полезности «+3», также на его счету 10 силовых приемов.

Лучшим новичком недели стал нападающий челябинского «Трактора» Виталий Кравцов, забросивший 4 шайбы и отметившийся одним результативным пасом. Также он нанес 21 бросок и провел 6 силовых приемов.

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