«Серия СКА — “Локомотив” — самая интересная во втором раунде»: экспертиза Хаванова

Источник: Спорт-Экспресс

ЗАПАД

СКА — ЛОКОМОТИВ

Серия СКА — «Северсталь» показала, что шансы с армейцами у «Локомотива» будут. Основная задача ярославцев — нагрузить игроков обороны СКА. Заставить их не начинать атаки свободно, а вырываться из-под давления, выходить из него потрепанными. Так же активно нужно будет играть против нападающих в средней зоне: сбивать их скорость за счет силового хоккея.

Ну и, безусловно, нужно будет хорошо потрудиться вратарю Мурыгину и бригаде меньшинства ярославцев.

Во втором раунде из всех команд именно «Локомотив» — самый большой «не подарок» для СКА. Это команда с хорошо работающими лидерами, которая очень неплохо действует коллективно, и, если у ярославцев работает большинство, справляться с ними будет очень тяжело.

Источник: Спорт-Экспресс

Для того, чтобы противостоять петербуржцам, у «Локомотива» есть все. Да, их лидеры не сыграли результативно в предыдущей серии, но матчи против «Торпедо» — не совсем показательны. Нижегородцы очень неплохо втягивают соперников в свой хоккей, построенный на единоборствах. Лидеры, игровики, это не очень любят. Но того количества шайб, которые забили ярославцы в предыдущем раунде, в матчах против СКА, конечно же, не хватит.

ЦСКА — ЙОКЕРИТ

Для армейцев из всех оставшихся команд финская подходит больше всех. «Йокерит» — системная команда, ЦСКА — тоже. Ничего неконтролируемого, за исключением большинства, финны армейцам предложить не смогут. Конечно, не надо забывать, что «Йокерит» — хорошо укомплектован, у него налаженная командная игра. Просто ЦСКА не будет. Для армейцев самой главной задачей будет развернуть свое нападение. В серии со «Спартаком» они редко, но могли расслабиться, а «Йокерит» и вовсе не даст этого сделать. Они будут создавать моменты, везти шайбу на пятак, выигрывать единоборства.

В предыдущей серии против «Сочи» «джокеры» сумели показать, что с атакой у них все в порядке. После проигрыша они дважды забросили сочинцам по семь шайб. Так что работы у обороны ЦСКА (лучшей в лиге по многим показателям) будет намного больше, чем со «Спартаком».

Источник: Спорт-Экспресс

Армейцы очень хорошо обороняются, и не только в своей зоне, но и по всей площадке. С такой игрой появляется уверенность уже после одной заброшенной шайбы. ЦСКА, наверное, единственная команда в лиге, кто может позволить себе действовать против СКА от обороны.

ВОСТОК

АК БАРС — МЕТАЛЛУРГ

Серия будет очень непростой для обеих команд и, скорее всего, закрытой. У «Магнитки» сложный сезон. «Ак Барс», если сумеет сыграть с минимумом удалений и всеми четырьмя звеньями, то подомнет «Металлург» под себя. Это, конечно, непростая задача. У «Магнитки» в составе осталось немало мастеров, быстрые крайние нападающие, которые могут выиграть свою часть единоборств, и главный джокер в рукаве — Сергей Мозякин.

Победный опыт «Металлурга» позволит им сыграть терпеливо и распределить силы по матчу и всей серии. Но уповать на неопытность «Ак Барса», на мой взгляд, совсем неправильно. Казанцы, с точки зрения кубкового опыта — это все-таки не «Автомобилист». В их составе есть контраргументы на все преимущества «Металлурга».

Источник: Спорт-Экспресс

Единственное, что может точно повлиять на исход в пользу магнитогорцев, кроме большинства и первого звена — их вратарь Василий Кошечкин. Большой, уверенный в себе, с огромным опытом, которого тяжело вывести из себя. Его игра в рамке придает уверенность всей команде. В серии против «Автомобилиста» я обратил внимание, как защитники «Магнитки» очень легко отдают территорию сопернику, откатываясь далеко к своим воротам и позволяя бросать. Они играют в полной уверенности, что с первым броском Кошечкин справится.

САЛАВАТ ЮЛАЕВ — ТРАКТОР

Думаю, что в этой серии челябинцы сделают все, чтобы не дать «Салавату Юлаеву» развернуться в атаке. Основная задача «Траткора» — сдержать первую тройку нападения, что не всегда получалось у только что проигравших им омичей. Основную ошибку, которую может допустить «Трактор» — отдать инициативу уфимцам с первого матча, забыв о том, что «Салават» только что выполз из-под седьмого матча серии.

Источник: Спорт-Экспресс

Уральский клуб должен начать второй раунд как можно жестче, чтобы быстрее войти в игру после перерыва. Даже если у уфимцев еще есть силы, челябинцам нужно, чтобы они расходовали их как можно больше с первого матча, а потом посмотреть, что из этого получится. У обоих соперников есть ярко выраженные плюсы и минусы. «Слават Юлаев» ярко играет в атаке, «Трактор» наоборот — не позволяет сопернику играть много впереди. Такое противостояние будет очень интересным. В этой серии могут быть встречи, в которых инициатива будет переходить от одних к другим по несколько раз за игру. Для «Трактора» будет крайне важным не давать сопернику играть с преимуществом в счете.

ИТОГ

Мне будет очень интересно смотреть серию СКА и «Локомотива». Я жду, что именно в ней будет самый открытый хоккей. Такая игра будет, в первую очередь, в интересах ярославцев. Чтобы противостоять СКА, нужно идти вперед и забивать. Рассчитывать на то, что ты отобороняешься, пропустив одну-две шайбы, не приходится. Учитывая то, что команда Квартальнова в состоянии играть быстро и жестко, думаю, мы увидим самую красочную серию.