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21:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Каким будет второй раунд плей-офф КХЛ: прогнозы и мнения

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко и заслуженный тренер России Юрий Новиков поделились мнениями о раскладах сил в четвертьфинальной стадии Кубка Гагарина.

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА — «Йокерит»

Кожевников: ЦСКА будет трудно, потому что «Йокерит» играет строго по заданию. Думаю, что это будет долгая история. Матчи будут интересными, потому что обе команды имеют своё лицо. Это будет хорошая игра, я думаю, что шесть встреч здесь точно будет. Отдам предпочтение «Йокериту».

Гомоляко: Фаворитом в этой паре выглядит ЦСКА, но «Йокерит» — хорошая команда. Это хороший пример финской школы, она здорово играет в обороне. Думаю, что здесь затянется борьба. У обеих команд хорошие вратари и неплохо идёт большинство. Предположу, что здесь дело дойдёт до семи матчей.

Новиков: ЦСКА — крепкая команда. Я думаю, что «Йокерит» окажет сопротивление, но не настолько, чтобы помешать «армейцам» пройти дальше. Наверное, серия закончится в пяти-шести матчах. У ЦСКА в какой-то одной встрече может проявиться расслабленность, но не более того.

СКА — «Локомотив»

Кожевников: У «Локомотива» будет преимущество в психологии. «Армейцы» говорят, что они восстановились после Олимпиады. Но психология — вещь тяжёлая. Есть тренерское противостояние, и мотивация будет у «Локомотива» запредельная. Но мастерства вкупе больше у Питера, там каждое звено может решить исход игры. Мастерства у них вагон, поэтому отдам предпочтение СКА.

Гомоляко: Зная систему Квартальнова, могу сказать, что он не раз навязывал свою игру оборонительного плана именно СКА. Думаю, что он попытается и сейчас противопоставить эту игру Питеру. Конечно, мне хотелось бы, чтобы во всех сериях было по семь матчей, потому что это интересно болельщикам. Думаю, что «Локомотив» навяжет хорошую борьбу, может быть, даже выиграет.

Новиков: Вообще, я убеждён, что непобедимых команд нет, и это доказывает история. Конечно, тяжело обыграть такую элитную команду мирового уровня, как СКА, где собраны топовые игроки, которые прошли всё. Но, тем не менее, я думаю, что Ярославлю терять нечего. На них ничего не давит, поэтому здесь будет горячая борьба.

«Салават Юлаев» — «Трактор»

Кожевников: У «Трактора» очень хорошая и сбалансированная команда, у неё хорошая молодёжь. У них есть проблемы в обороне, но больше будет зависеть от вратаря «Салавата». Он остался один, и он понимает, что он лидер. Но я считаю, что выиграет Челябинск. Он смотрится более сбалансированной командой.

Гомоляко: Я думаю, что «Трактор» может выбить «Салават». Он должен победить со счётом 4−2. Во-первых, у челябинцев лучше вратарская линия, чем у Уфы. Во-вторых, Гатиятулин привил команде такую тактику, где все играют чётко, по заданию и с хорошими контратаками. У Челябинска хорошее большинство, поэтому мне кажется, что «Трактор» выиграет.

Новиков: При всём уважении к «Трактору», команда старается, но чего-то большого в ней нет. В этой паре всё будет больше зависеть от «Салавата», от того, как тренеры смогут мотивировать игроков. Хотя, какая ещё в плей-офф может быть мотивация? Уфа сможет собраться и пройти «Трактор».

«Ак Барс» — «Металлург»

Кожевников: «Металлург» — хорошая, возрастная команда, которая долго играет. У неё большой опыт, но более стабильно смотрится Казань. «Ак Барс» выполняет тренерское задание, играет в систему, поэтому я считаю, что в этой паре выиграют казанцы.

Гомоляко: В том году между этими командами, вроде бы, и борьба была упорная, и игра была красивая. Но «Магнитка» взяла верх со счётом 4−0. Хотелось бы, чтобы в этом году такого не было, чтобы мы посмотрели все семь матчей. Хорошие команды, хорошие ребята там играют. В этом году «Ак Барс» будет фаворитом. Он без сбоев и срывов прошёл весь чемпионат на первом месте на Востоке, а «Магнитку» немножко лихорадило. Но не надо забывать, что у Магнитогорска есть первая пятёрка и Кошечкин, это тоже хороший аргумент. Ребята знают, как выигрывать Кубок Гагарина, их нельзя скидывать со счетов.

Новиков: В начале сезона я уже говорил, что перед «Ак Барсом» поставлена самая высокая задача — выиграть Кубок Гагарина. Борьба здесь будет серьёзной, но я поставлю на Казань. В её пользу сыграют переходы таких серьёзных игроков, как Зарипов и Марков.

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