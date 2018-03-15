Сорокин, Панин, Азеведу и Кравцов — лучшие игроки первого раунда плей-офф

Источник: РИА "Новости"

— лучшим вратарём признан Илья Сорокин (ЦСКА), одержавший победы во всех четырёх матчах серии со «Спартаком» (в том числе три на ноль) и пропустивший в них одну шайбу. Голкипер армейского клуба отразил 98,80% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 0,25. «Сухая серия» Сорокина составила 177 минут 02 секунды.

— лучшим защитником признан Григорий Панин («Салават Юлаев»), в семи матчах серии против «Авангарда» одержавший вместе с командой четыре победы и забросивший в них три шайбы. Панин завершил серию с показателем полезности «+4», отметился 15 бросками по воротам и провёл 21 силовой приём.

— лучшим нападающим признан Джастин Азеведу («Ак Барс»), в пяти матчах серии против «Амура» забросивший три шайбы. Все они стали победными. Также на счету нападающего казанского клуба четыре результативные передачи. Азеведо завершил серию с показателем полезности «+3», также на его счету 10 силовых приёмов. При этом канадский форвард не заработал ни одного штрафа.