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20:37 (мск), источник: ТАСС

«Салават Юлаев» стал последним четвертьфиналистом Кубка Гагарина по хоккею

ТАСС, 14 марта. Уфимский «Салават Юлаев» в овертайме на своем льду одержал победу над омским «Авангардом» со счетом 3:2 в седьмом матче первого раунда плеф-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Бурдасов (29-я минута), Теэму Хартикайнен (58) и Максим Гончаров (73). У проигравших отличились Семен Кошелев (12) и Максим Чудинов (60). Гости смогли сравнять счет за 17 секунд до конца основного времени.

Счет в серии до четырех побед стал 4−3 в пользу команды из Уфы. Таким образом, «Салават Юлаев» стал последним участником стадии четвертьфинала Кубка Гагарина.

В четвертьфинале КХЛ встретятся «Салават Юлаев» — «Трактор», «Ак Барс» — «Металлург», СКА — «Локомотив» и ЦСКА — «Йокерит». Встречи данной стадии начнутся 16 марта.

Салават Юлаев 3:2 ОТ
(0:1, 1:0, 1:1)
Авангард
14.03.2018, 17:00 Плей-офф: 1/4 финала конференций "Уфа Арена"
Главные тренеры
Эркка Вестерлунд Герман Титов
Вратари
Бен Скривенс Доминик Фурх 58:51 (Д. Фурх 59:43)
1-й период
Семен Кошелев 11:52
2-й период
28:27 Антон Бурдасов (Г. Панин, Д. Саюстов)
3-й период
Ансель Галимов 53:02
57:50 Теему Хартикайнен (Г. Панин)
58:51 Теему Хартикайнен
58:56 Григорий Панин
Максим Чудинов (М. Березин) 59:43
Овертайм
72:16 Максим Гончаров (Э. Лисин)
Статистика
4 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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