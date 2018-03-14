«Салават Юлаев» стал последним четвертьфиналистом Кубка Гагарина по хоккею
ТАСС, 14 марта. Уфимский «Салават Юлаев» в овертайме на своем льду одержал победу над омским «Авангардом» со счетом 3:2 в седьмом матче первого раунда
ТАСС, 14 марта. Уфимский «Салават Юлаев» в овертайме на своем льду одержал победу над омским «Авангардом» со счетом 3:2 в седьмом матче первого раунда
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Бурдасов (29-я минута), Теэму Хартикайнен (58) и Максим Гончаров (73). У проигравших отличились Семен Кошелев (12) и Максим Чудинов (60). Гости смогли сравнять счет за 17 секунд до конца основного времени.
Счет в серии до четырех побед стал 4−3 в пользу команды из Уфы. Таким образом, «Салават Юлаев» стал последним участником стадии четвертьфинала Кубка Гагарина.
В четвертьфинале КХЛ встретятся «Салават Юлаев» — «Трактор», «Ак Барс» — «Металлург», СКА — «Локомотив» и ЦСКА — «Йокерит». Встречи данной стадии начнутся 16 марта.
|Салават Юлаев
|
3:2 ОТ
(0:1, 1:0, 1:1)
|Авангард
|Эркка Вестерлунд
|Герман Титов
|Бен Скривенс
|Доминик Фурх 58:51 (Д. Фурх 59:43)
|1-й период
|Семен Кошелев
|11:52
|2-й период
|28:27
|Антон Бурдасов (Г. Панин, Д. Саюстов)
|3-й период
|Ансель Галимов
|53:02
|57:50
|Теему Хартикайнен (Г. Панин)
|58:51
|Теему Хартикайнен
|58:56
|Григорий Панин
|Максим Чудинов (М. Березин)
|59:43
|Овертайм
|72:16
|Максим Гончаров (Э. Лисин)
|4
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)