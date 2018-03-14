Михаил Григоренко: Против Толванена будем играть жестко!

Источник: Советский спорт

— «Йокерит» — быстрая команда с очень хорошей реализацией большинства, — не скрывает уважения к сопернику Михаил Григоренко. — Толванен там хорош! Молодой игрок, но много забивает. Против него сразу надо жестче играть. Но мы серьезно готовимся. Уже пришли в норму после Олимпиады.

— Специалисты ждут от этой серии соперничества в тактики и красивого комбинационного хоккея. А что думают игроки?

— У нас главная задача — выиграть. А красивые комбинации будут или, наоборот, силовой хоккей — это уже не так важно. Мы и так, и этак сыграть сможем. Главное, свою игру финнам навязать. Не дать им ничего сделать.

— В серии со «Спартаком» вы пропустили всего одну шайбу. С «Йокеритом» попробуете также сыграть?

— Так ни одна команда пропускать не хочет! В первом раунде Сорокин сыграл неплохо. И в обороне действовали слаженно. Да и в атаке много забили. Если опять все также сложится… А почему бы и нет?

— Вот в каждом интервью армейцы вратаря хвалят! Не разбалуете?

— Так Илья заслуживает этого! Поэтому и хвалим.