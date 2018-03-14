Михаил Григоренко: Против Толванена будем играть жестко!
Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился своим мнением о сопернике армейцев в четвертьфинале Кубка Гагарина.
Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился своим мнением о сопернике армейцев в четвертьфинале Кубка Гагарина.
— «Йокерит» — быстрая команда с очень хорошей реализацией большинства, — не скрывает уважения к сопернику Михаил Григоренко. — Толванен там хорош! Молодой игрок, но много забивает. Против него сразу надо жестче играть. Но мы серьезно готовимся. Уже пришли в норму после Олимпиады.
— Специалисты ждут от этой серии соперничества в тактики и красивого комбинационного хоккея. А что думают игроки?
— У нас главная задача — выиграть. А красивые комбинации будут или, наоборот, силовой хоккей — это уже не так важно. Мы и так, и этак сыграть сможем. Главное, свою игру финнам навязать. Не дать им ничего сделать.
— В серии со «Спартаком» вы пропустили всего одну шайбу. С «Йокеритом» попробуете также сыграть?
— Так ни одна команда пропускать не хочет! В первом раунде Сорокин сыграл неплохо. И в обороне действовали слаженно. Да и в атаке много забили. Если опять все также сложится… А почему бы и нет?
— Вот в каждом интервью армейцы вратаря хвалят! Не разбалуете?
— Так Илья заслуживает этого! Поэтому и хвалим.
— В серии опять будет четыре матча за пять дней. 18 марта на выборы сходить успеете?
— График игр действительно жесткий. И, конечно, у нас мысли в первую очередь будут о