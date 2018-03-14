«Салават» — «Авангард»: Филип Ларсен и Дмитрий Саюстов примут участие в матче

Встреча пройдёт в Уфе, начало — в 17:00 мск. В матче примет участие защитник уфимцев Филип Ларсен, который в пяти играх набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+1», но пропустил шестой матч серии. В третьем звене заявлен Дмитрий Саюстов, который дебютирует в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Состав омичей не претерпел кардинальных изменений, лишь Пётр Хохряков и Чед Ро поменяли местами в звеньях.