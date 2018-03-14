«Салават» — «Авангард»: Филип Ларсен и Дмитрий Саюстов примут участие в матче
«Салават Юлаев» определился с составом на шестой матч серии первого раунда
«Салават Юлаев» определился с составом на шестой матч серии первого раунда
Встреча пройдёт в Уфе, начало — в 17:00 мск. В матче примет участие защитник уфимцев Филип Ларсен, который в пяти играх набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+1», но пропустил шестой матч серии. В третьем звене заявлен Дмитрий Саюстов, который дебютирует в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Состав омичей не претерпел кардинальных изменений, лишь Пётр Хохряков и Чед Ро поменяли местами в звеньях.
«Салават Юлаев»
Скривенс (Кареев);
Логинов — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Гончаров, Макаров — Зубов — Лисин;
Панин— Осипов, Ткачёв — Саюстов— Бурдасов;
Елизаров, Солодухин — Коротков— Майоров, Кузьмин.
«Авангард»
Фурх (Шилин);
Медведев — Мартынов, Галимов— Стась — Хохряков;
Чудинов — Назаркин, Петерссон — Сундстрём — Перселл;
Березин — Дервук, Кугрышев — Фисенко — Ро,
Минеев, Манукян, Кошелев — Семёнов — Михеев;.