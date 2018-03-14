«Автомобилист» не будет продлевать контракт с Крикуновым на следующий сезон

Источник: РИА "Новости"

«Автомобилист» под руководством Крикунова в текущем сезоне не смог преодолеть стадию 1/8 финала Кубка Гагарина, проиграв магнитогорскому «Металлургу». Контракт Крикунова, который возглавил уральцев в октябре 2016 года, истекал по окончании сезона.

«Мы благодарны Владимиру Васильевичу за проведенные в нашем клубе полтора сезона. В “регулярке” мы добились лучшего результата за всю историю клуба и по набранным очкам, и по месту, и по заброшенным шайбам, (в этом) есть его заслуга. Но по итогам сезона в целом и по итогам выступления в плей-офф мы совместно приняли решение, что отношения на следующий сезон продлевать не будем. Это мы с Владимиром Васильевичем вчера обговорили», — сказал Рябков по телефону.