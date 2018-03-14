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16:32 (мск), источник: Р-Спорт

«Автомобилист» не будет продлевать контракт с Крикуновым на следующий сезон

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» не будет продлевать контракт с главным тренером Владимиром Крикуновым на следующий сезон, заявил РИА Новости директор уральского клуба Максим Рябков.

Источник: РИА "Новости"

«Автомобилист» под руководством Крикунова в текущем сезоне не смог преодолеть стадию 1/8 финала Кубка Гагарина, проиграв магнитогорскому «Металлургу». Контракт Крикунова, который возглавил уральцев в октябре 2016 года, истекал по окончании сезона.

«Мы благодарны Владимиру Васильевичу за проведенные в нашем клубе полтора сезона. В “регулярке” мы добились лучшего результата за всю историю клуба и по набранным очкам, и по месту, и по заброшенным шайбам, (в этом) есть его заслуга. Но по итогам сезона в целом и по итогам выступления в плей-офф мы совместно приняли решение, что отношения на следующий сезон продлевать не будем. Это мы с Владимиром Васильевичем вчера обговорили», — сказал Рябков по телефону.

«По новому тренеру мы работаем над шорт-листом, контактируем с определенными кандидатами, либо с их представителями, — добавил Рябков. — Но ясности на данный момент окончательной нет. Мы не намерены излишне затягивать процесс с нашей стороны, хотелось бы, чтобы определенность по тренеру наступила как можно раньше. Но с другой стороны, мы не находимся в цейтноте, будем искать оптимального кандидата, который согласится работать на оптимальных условиях как для клуба, так и для него самого».

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