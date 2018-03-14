ЦСКА ведет переговоры о переходе в команду хоккеиста Кагарлицкого

Контракт Кагарлицкого с череповецким клубом истекает в конце нынешнего сезона. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 28-летний форвард набрал 45 очков (17 шайб + 28 результативных передач) в 55 матчах. В плей-офф, в котором «Северсталь» уступила в первом раунде СКА, на счету игрока 5 (4+1) очков в четырех встречах.

«Мы встречались с его агентом, проговаривали определенные вопросы, но формат переговоров с точки зрения финансов еще не произошел», — сказал Есмантович.

Армейцы также вели переговоры с защитником Андреем Мироновым, который решил не продолжать карьеру в Северной Америке и объявил о возвращении на родину. Игрок близок к заключению соглашения с московским «Динамо». «Была заинтересованность ЦСКА в Миронове как в кандидате в нашу команду, но мы даже не приступали к переговорам», — отметил руководитель ЦСКА.