Галым Мамбеталиев: Доус — не командный игрок

— С учетом всех ситуаций, ожидается ли, что Доус покажет нужный уровень в сборной?

— Во-первых, если не подпишет контракт, — то не поедет, а даже если подпишет контракт, — не будет играть на сто процентов. Карлссон еще не в той форме, которую мы хотим видеть. Ему надо больше тренироваться.

— Михаил Рахманов?

— Рахманов — чтобы привести его в чувство, сборной нужен не месяц, а даже два. Уровень чемпионата Казахстана намного ниже. Мы рассматриваем игроков всех клубов чемпионата Казахстана.

— А Панюков?

— Хороший парень. Решил себя попробовать в американской лиге, — вроде, хочет вернуться.

— Что скажете по Дицу?

— С Дицем тяжело было на сборах, но он хорошо их прошел. Отношение к себе иностранцы поменяли — стали не командными игроками, а каждый сам за себя. Вся причина в этом. В сборную нужно набирать тех, кто будет выкладываться на 150 процентов, а отдельные игроки, как Доус, — хорошего уровня, но не командные хоккеисты. И появление его в сборной… На двух чемпионатах Мира, смотрите, приезжают люди и считают Латвию самой слабой. А хоккеисты этой команды выходили на игру с нами слабее составом, но духом были сильнее. Мы были в Польше на Еврочеллендже, хорошо, что посмотрели все сборные, но были чуть-чуть лучше — и поэтому выиграли, неплохо подготовились. Нужно еще лучше подготовиться, не отдельными игроками и командой, — и тогда есть шанс добиться хорошего результата.

— Занковец говорил, что Австрия является серьезным соперником. В этот раз кого считаете самым серьезным оппонентом?

— Все серьезные, каждое очко будет важно. Венгры дома — это дополнительный стимул. И Словения участвовала в Олимпиаде. Не скидываем со счетов и поляков — самодостаточная команда. И те же итальянцы — полкоманды выпускников канадской хоккейной школы. Все соперники достойны победить.

— Кевин Даллмэн будет в сборной? Говорят у нас травма?

— Если человек больной поедет, что он там наиграет? Пусть лечится тогда дальше.

Вмешался Аскар Шопобаев: