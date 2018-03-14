Президент «Барыса» пожаловался на бюджет клуба

— Очень много домыслов и в прессе о том, что здесь большие деньги. На Championat.com был опубликован рейд клубов, согласно которому «Барыс находится на 20 месте по финансированию. Мы три года как нам не поднимают бюджет. Три сезона стоим на одном месте. Причем при девальвации, клуб просел в два раза, а бюджет этот же остался. Мы делали анализ по всем клубам, мы единственные держим всю вертикаль на собственном ДЮСШ — 720 детей, «Снежные барсы», «Номад», «Барыс». все остальные клуба, гранды имеют на своем содержании только основной клуб, клуб МХЛ и немного помогают ДЮСШ, редко школа на балансе клуба, — сказал Шопобаев.