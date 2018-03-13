«Я ради результата в любые авантюры впишусь». Тренер КХЛ, сотворивший чудо
Интервью с человеком, который сохранил большой хоккей в Череповце.
Интервью с человеком, который сохранил большой хоккей в Череповце.
В этом сезоне о «Северстали» говорили чуть ли не больше, чем о некоторых
«Если бояться, то зачем вообще начинать работать тренером?»
— Серия со СКА закончилась 8 марта. Как проводили выходные?
— Добрался до дома. 9 марта мы отпустили всю команду на 10 дней. Можно сказать, что работа — наш отдых. Сезон не закончился, дела ещё есть. Вот когда полноценный отпуск наступит, тогда и буду отключать голову от хоккейных вещей. Целый год практически не видел семью, хочется с родными время провести.
— Планируются ли тренировки до 30 апреля или игроки уже в отпуске?
— Сейчас такой регламент, что игроки с заканчивающимися контрактами после последнего матча могут быть свободны. Оставшиеся хоккеисты вряд ли до 30 апреля будут тренироваться, но до конца марта точно будут в форме.
— Вы поставили «Северстали» за сезон пять, а себе лично какую оценку?
— Не пять точно!
— Этот сезон был самым сложным в вашей тренерской карьере?
— Думаю, да. Я благодарен руководству, что они доверили мне команду и в этом сезоне. В
— Сколько раз в сезоне были близки к отставке, сами хотели уйти?
— По итогам прошлого сезона у нас с руководителями был уговор, что если к определённому сроку команда не выполняет задачу, то мы жмём друг другу руки и расстаёмся на хорошей ноте. К назначенным срокам всё было неплохо, и сезон я доработал.
— По окончании серии со СКА вы сказали, что хотели бы продолжить работу в клубе. Был ли разговор с руководством?
— По окончании серии был короткий разговор о том, что мы делаем дальше: объявили ребятам, что все свободны до 19 марта. Конкретики никакой не было. Думаю, соберёмся в начале следующей недели, и будет видно.
— По ходу сезона разговор о продлении вашего контракта не поднимался?
— «Барыс» был на втором месте, а в итоге даже в
— Вам не страшно соглашаться на продление контракта? Ведь в следующем сезоне от «Северстали» будут вновь ждать выхода в
— Если бояться, то зачем вообще начинать работать? Каждый сезон — это определённый вызов. Никакого страха у меня нет, даже наоборот больше уверенности становится.
«Был уверен в Вишневском, а у Гераськина сердце бойца»
— «Северсталь» готова к уходу лучшего бомбардира Дмитрия Кагарлицкого?
— Надо сначала узнать у Дмитрия, хочет ли он уходить. Если такие мысли у него появятся, то я пойму. Димка — молодец, настоящий капитан и лидер команды. Он икона череповецкого хоккея. Я лично никак не смогу удержать его в «Северстали»,
— У Кагарлицкого четыре гола в четырёх матчах со СКА. Раскройте секрет, как вы его готовили к
— Я не один работаю, со мной большой тренерский штаб. Когда нужно, дадим игрокам отдохнуть, к тому же ребята сами хорошо знают свой организм. Так что никаких секретов тут нет. Может, олимпийская пауза повлияла, во время которой мы плодотворно поработали. Не только Дима, но и все остальные хоккеисты были в отличной физической форме.
— То есть олимпийская пауза
— Да, для нашей команды перерыв сыграл в плюс. График до этого был очень плотным, плюс команда у нас возрастная, у многих микротравмы были. Нужно было подлечиться, отдохнуть, эмоционально расслабиться.
— Виталий Вишневский закончил регулярный сезон с лучшим показателем полезности в команде «+5». Признайтесь, рассчитывали вы на такое выступление 37-летнего защитника летом, учитывая, что он несколько сезонов пропустил?
—
— Пошли слухи, что Виталий Вишневский может завершить карьеру. Как вы считаете, не рано ли?
— По предварительным разговорам, он не будет продолжать карьеру в «Северстали». Мы с ним говорили, он сказал, что хочет заниматься в Америке детским хоккеем.
— Игорь Гераськин удивил в этом сезоне. Как хоккеист с ростом 164 см может играть против двухметровых защитников?
— (Смеётся.) Он крепкий парень для своих лет плюс очень работоспособный. У Игоря хорошая хоккейная грамотность, и у него сердце бойца. Гераськин не боится идти на двухметровых защитников, лезть с ними в силовую борьбу. Может, при нашем гренадёрском хоккее ему и полегче, сложно такого маленького на площадке поймать.
— Вы просили журналистов не спрашивать о Гераськине, иначе ему сорвёт крышу. Есть предпосылки к этому?
— Бывают же такие молодые люди, которые звезду ловят при большом внимании прессы. Игорь, правда, не такой. Я просто решил немного предостеречь его от этого. Мне с ним хватало парой слов перекинуться, и он сразу всё понимал.
— Вы
— Я не буду говорить о нежелании, лени. Просто есть тренерские установки, игровые задания. Они должны выполняться. Женя — хороший парень, который любит играть в хоккей, он может забивать. Но сейчас в одиночку не обыграешь никого, ты должен играть в командный хоккей. В этом году у нас была более менее длинная скамейка запасных, поэтому играли ребята, которые выполняли мои требования.
Считаю, что Жене нужно подумать. В прошлом году он играл в первом звене, а сейчас опустился до хоккеиста не основного состава… Возможно, и ко мне будут вопросы. Скажут, что шанса я не давал. Но как не давал? 30 игр — это разве не шанс? Это чуть больше половины регулярного чемпионата! Но и тут скажут, что выпускал я Монса только в четвёртом звене, мало игрового времени давал. Ну, так, чтобы играть в первом, надо доказать, что ты лучший. Может быть, ему нужно просто поменять команду, встряхнуться таким образом.
«Я бы не стал брать видеопросмотр, если бы не увидел офсайд у СКА»
— Сейчас, когда сезон для «Северстали» окончен, можете сказать, что истерия по поводу возможного исключения череповецкого клуба из КХЛ даже пошла на пользу?
— Мы с руководством сели и сказали ребятам: «Давайте будем делать своё дело, не обращать внимание на слухи». Конечно, под ложечкой это сидело, поскрёбывало, но пытались идти до конца, как бы ни случилось. Может быть, сотворили маленькое чудо. Думаю, «Северсталь» теперь лигу не покинет.
— Спасителем хоккея в Череповце не считаете себя?
— У нас командный вид спорт, мы единый коллектив, который работал ради этого. Просто смотрят в первую очередь на хоккеистов и тренеров, но и административный корпус, и руководство, и
— Но согласитесь, что напряжение
— Напряжение спало, когда мы стали собирать полный дворец в Череповце. Болельщика ведь не обнимаешь. Люди шли на наши матчи, значит верили в команду. Думаю, мы доказали, что готовы биться.
— Как часто в этом сезоне вы были не довольны судейством?
— Я вот так уже один раз наговорил… Конечно, у каждого тренера возникают вопросы к судейству. Сейчас уже голова остыла, арбитры — тоже люди, которые могут ошибаться. Просто ошибки ошибкам рознь.
— Вы сразу увидели, что гол в овертайме третьего матча СКА забил из офсайда?
— Я бы не стал брать видеопросмотр, если бы увидел офсайд только потом на записи.
— Вокруг вашей серии было больше всего критики судейства. Вы как к этому относились?
— Да на
— Остался осадок, что не удалось хотя бы один матч со СКА взять?
— Конечно, хотелось зацепить хоть одну игру, а может даже не одну. Проиграли серию 0−4, вроде бы зачем было лезть в
— Вы уже упомянули тот случай на
— Это был поступок настоящих мужиков. Я ещё больше к каждому проникся уважением. Для меня это было очень важно. Неоценимо для тренера, что команда всегда с тобой.
«Кагарлицкий осваивает вторую профессию»
— Расскажите, с чего вы вообще пообещали побриться налысо, если «Северсталь» выйдет в
— На предсезонной встрече с болельщиками задали вопрос: «Андрей Разин вот розовый пиджак надел, а что вы сделаете?». Я к одежде ровно отношусь, так что сказал, что налысо побреюсь.
— Признайтесь, Дмитрий Кагарлицкий — хороший парикмахер?
— Как он сказал: «Осваивает вторую профессию» (смеётся). Вроде без косяков постриг.
— Как семья восприняла смену образа?
— Это же волосы — отрастут через месяц. Когда был молодым, у меня всегда такая причёска была, так что ничего нового для меня нет. Если бы у меня были волосы, как у
— Готовы и в будущем в такие авантюры вписываться или уже хватит?
— Да я ради результата в любые авантюры могу вписаться.