ХК «Автомобилист» не планирует спешить с выбором главного тренера на сезон-2018/19

Источник: РИА "Новости"

«Автомобилист» уступил магнитогорскому «Металлургу» в серии 1/8 финала Кубка Гагарина со счетом 2−4. Главный тренер команды Владимир Крикунов, который перед чемпионатом говорил, что этот сезон будет для него последним в карьере, после последнего матча сообщил, что у него есть желание продолжить тренировать екатеринбургскую команду.

«Жизнь покажет, как будут идти переговоры с кандидатами. Особой спешки нет: большая часть команды у нас сформирована, состав более чем наполовину останется неизменным. Поэтому мы можем себе позволить провести тщательный анализ по вопросам тренерской позиции», — сказал Рябков.

«Владимир Васильевич провел достойный сезон — он вправе, чтобы им быть довольным и вправе на то, чтобы сейчас размышлять над продолжением карьеры. Что и как будет происходить внутри клуба, в ближайшее время мы определим с собственниками и акционерами», — добавил он.

«Автомобилист» не занимался обсуждением вопроса по тренерскому штабу до завершения плей-офф, рассказал директор клуба. «Тренерская позиция — это вопрос, который решается в верхах клубной иерархии. Сейчас будет вестись обсуждение подобных сценариев развития событий, возможных кандидатов. В ближайшее время начнем работу над тренерским штабом перед следующим сезоном», — отметил Рябков.