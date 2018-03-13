Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая жертва: в Британии отравлен зять российского олигарха - СМИ
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Детей Валерия Меладзе раздражает пение
Российский Генштаб пригрозил ответить на удар США по Дамаску
Полина Гагарина примерила «платье принцессы» с кроссовками
Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз3
Ванкувер Кэнакс0
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс5
Детройт Ред Уингз3
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс2
Сент-Луис Блюз4
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида Пантерз3
Оттава Сенаторз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс6
Каролина Харрикейнз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз2
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон КэпиталзОТ3
Виннипег Джетс2
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс5
Монреаль Канадиенс2
Все события
Если они так воюют в Сирии, как они будут защищать РФ? - сириец
Путин: США нагло обманули Россию
«Будете стоять на коленях»: в ГД предупредили ЕС о жестком ответе
Выяснились обстоятельства смерти Олега Табакова
Александр Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ
«Локомотив» вперед летит. Главные события тура РФПЛ
Дочь Маши Распутиной объявлена в розыск
Звезда «Квартета И» гордится красотой дочери
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Садальский высказал свое мнение об ушедшем Табакове
На Украине жених продал почку ради свадьбы и умер
Фоторепортажи
20Довбня творит чудеса, Фернанду забивает гол-шедевр
10«Барселона» уже почти чемпион
11:16 (мск), источник: ТАСС

ХК «Автомобилист» не планирует спешить с выбором главного тренера на сезон-2018/19

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб «Автомобилист» не собирается торопиться с выбором главного тренера команды на следующий сезон. Об этом ТАСС рассказал директор екатеринбургского клуба Максим Рябков.

Источник: РИА "Новости"

«Автомобилист» уступил магнитогорскому «Металлургу» в серии 1/8 финала Кубка Гагарина со счетом 2−4. Главный тренер команды Владимир Крикунов, который перед чемпионатом говорил, что этот сезон будет для него последним в карьере, после последнего матча сообщил, что у него есть желание продолжить тренировать екатеринбургскую команду.

«Жизнь покажет, как будут идти переговоры с кандидатами. Особой спешки нет: большая часть команды у нас сформирована, состав более чем наполовину останется неизменным. Поэтому мы можем себе позволить провести тщательный анализ по вопросам тренерской позиции», — сказал Рябков.

«Владимир Васильевич провел достойный сезон — он вправе, чтобы им быть довольным и вправе на то, чтобы сейчас размышлять над продолжением карьеры. Что и как будет происходить внутри клуба, в ближайшее время мы определим с собственниками и акционерами», — добавил он.

«Автомобилист» не занимался обсуждением вопроса по тренерскому штабу до завершения плей-офф, рассказал директор клуба. «Тренерская позиция — это вопрос, который решается в верхах клубной иерархии. Сейчас будет вестись обсуждение подобных сценариев развития событий, возможных кандидатов. В ближайшее время начнем работу над тренерским штабом перед следующим сезоном», — отметил Рябков.

По итогам регулярного чемпионата «Автомобилист» занял четвертое место в Восточной конференции, что стало лучшим результатом в истории выступлений клуба в Континентальной хоккейной лиге. «Магнитка» победила заслуженно, мы тоже могли претендовать на большее. В этом сезоне у нас есть плюсы: сезон стал лучшим в истории клуба по многим показателям, как статистическим, так и в плане интереса болельщиков. Но также есть и минусы, и сейчас мы пытаемся понять с владельцами клуба, что тут перевешивает, — отметил Рябков.

Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Врачи не рекомендуют Евгении Медведевой ехать на чемпионат мира
Каррера о Промесе: это не наказание, это во благо команды
Александр Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ
«Локомотив» вперед летит. Главные события тура РФПЛ
«Манчестер Сити»: пара шагов до титула. Обзор АПЛ
Овечкин: Теперь я должен два обеда Кузнецову
Медведева пропустит чемпионат мира. Подробности
«Зенит» отреагировал на конфликт Манчини с болельщиком
Румянцева завоевала золото в биатлонной гонке на Паралимпиаде
Новости
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Сегодня 29 лет интернету, и его создатель рассказал, чем он плох Тим Бернерс-Ли опубликовал открытое письмо. По его словам, крупные корпорации сейчас диктуют, какой быть мировой сети, — и это не то, о чем мы мечтали
Кино
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова Вспоминаем смешные и серьезные, трогательные и пронзительные роли великого артиста, навсегда закрепившиеся в истории советского и российского кино
Недвижимость
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Названы самые опасные города мира
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Леди
Люди, изменившие поколение: Сергей Довлатов Драматург и сценарист Елена Шахновская об иллюзиях, которых у нас больше нет.
Дети
Самые опасные симптомы при беременности Как отличить критическую ситуацию от рядовой? 
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь