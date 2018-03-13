Хоккеист СКА вывел на лёд маленькую дочь. Девочка уже в 3 года становится на коньки.
Илья Ковальчук показал «будущую конкурентку Загитовой и Медведевой»
Хоккеист СКА вывел на лёд маленькую дочь. Девочка уже в 3 года становится на коньки.
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Хоккеист СКА вывел на лёд маленькую дочь. Девочка уже в 3 года становится на коньки.
Игрок
Девочке Еве 3 года и она готовится первый раз выйти на лёд.
На фото они с отцом обувают коньки в раздевалке.
Ковальчук уже шутливо обещает конкуренцию фигуристкам Загитовой и Медведевой.