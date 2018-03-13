Илья Ковальчук показал «будущую конкурентку Загитовой и Медведевой»

Игрок санкт-петербургского СКА Илья Ковальчук выложил в Инстаграм милую фотографию с дочкой.



Девочке Еве 3 года и она готовится первый раз выйти на лёд.



На фото они с отцом обувают коньки в раздевалке.



Ковальчук уже шутливо обещает конкуренцию фигуристкам Загитовой и Медведевой.