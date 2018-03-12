ХК «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Табакова
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
«Сегодня на 83-м году жизни скончался великий русский артист и художественный руководитель МХТ имени Чехова, один из самых знаменитых болельщиков “Спартака” Олег Табаков. Наши самые искренние соболезнования родным и близким, всем представителям отечественной культуры», — говорится в сообщении на странице клуба в Twitter.
Народный артист СССР, худрук театра МХТ им. Чехова Олег Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Ранее соболезнования выразила