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12 марта, источник: Р-Спорт

ХК «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Табакова

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Пресс-служба московского хоккейного клуба «Спартак» выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР, художественного руководителя театров МХТ имени Чехова и «Табакерка» Олега Табакова.

«Сегодня на 83-м году жизни скончался великий русский артист и художественный руководитель МХТ имени Чехова, один из самых знаменитых болельщиков “Спартака” Олег Табаков. Наши самые искренние соболезнования родным и близким, всем представителям отечественной культуры», — говорится в сообщении на странице клуба в Twitter.

Народный артист СССР, худрук театра МХТ им. Чехова Олег Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Ранее соболезнования выразила пресс-служба футбольного «Спартака», отметив, что Табаков был преданным болельщиком «красно-белых» с 1957 года.

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