Домашний лед не помог: «Магнитка» прошла «Автомобилист» в плей-офф КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Без фаворита

Преимущество своей площадки было у «Автомобилиста», занявшего четвертое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, тем не менее в серии двух уральских клубов не было явного фаворита. «Металлург» — гранд КХЛ, уже два раза выигрывавший Кубок Гагарина, имеющий в своем составе двух новоиспеченных олимпийских чемпионов — Василия Кошечкина и Сергея Мозякина. При этом «Магнитка» летом потеряла нескольких лидеров, по ходу сезона — главного тренера, поэтому регулярный чемпионат прошла крайне нестабильно.

«Автомобилист» в предыдущие годы был середняком, однако в последний год, обретя мощного спонсора в лице УГМК, уральцы проявляют активность на трансферном рынке и претендуют на гораздо большее, нежели просто на выход в плей-офф. С учетом того, что команду тренирует опытный Владимир Крикунов, мало кто удивился бы попаданию уральцев во второй раунд Кубка Гагарина.

Первый матч серии доказал, что примерное равенство «Магнитки» и «Автомобилиста» в таблице по итогам регулярного чемпионата КХЛ не случайно. Хозяева здорово провели первую половину и повели со счетом 2:0. Но вернувшийся с Олимпиады с бронзовой медалью канадец Войтек Вольский два раза реализовал большинство, а Мозякин забросил победную шайбу, и «Магнитка» добилась волевой победы.

«Мы хорошо начали, забили два гола, — говорил после матча Крикунов. — К сожалению, потом ввязались в эти стычки, драки, которые не нужны были совсем. Здесь нахватали удалений, да еще и пару раз выбросили шайбу через борт, получили на этом пару голов. Не смогли исправить ситуацию в третьем периоде. Будем готовиться, завтра новая игра. Постараемся исправить ошибки».

«Тяжело играть 15 минут в меньшинстве»

Большинство — один из решающих факторов в плей-офф, когда при игре в полных составах команды примерно равны. В серии «Автомобилиста» и «Магнитки» этот момент стал определяющим: клуб из Екатеринбурга не реализовал ни одну из своих попыток, и, возможно, именно поэтому завершил выступление в Кубке Гагарина так рано.

«Весь сезон у нас с большинством не ладится, — жаловался форвард “Автомобилиста” Анатолий Голышев. — И это такой компонент, без которого в плей-офф вообще никуда. Мы об этом знаем, работаем, к сожалению, не можем забить. И соперник здорово играет в обороне. Надеюсь, что будем в следующих играх забивать в большинстве».

Даже без работающего большинства команда Крикунова смогла сравнять счет в серии перед отъездом в Магнитогорск благодаря голам Александра Кучерявенко и Егора Миловзорова, а также 25 «спасениям» Якуба Коваржа.

Удаление до конца игры, а чуть позже дисквалификацию на один матч получил форвард «Магнитки» Мэтт Эллисон за удар в область головы и шеи.

«Тяжело победить в плей-офф, играя 15 минут в меньшинстве, — подвел итог главный тренер “Магнитки” Виктор Козлов. — Надо делать выводы, играть более дисциплинированно. Проигрывая в счете, пытались атаковать, но Коварж надежно отыграл в воротах. В третьем периоде было мало бросков, только пять, нужно больше бросать».

«Магнитку» ждет «Ак Барс» или «Трактор»

Серия продолжилась в Магнитогорске по тому же сценарию. «Магнитка» победила в третьем матче, а «Автомобилист» — в четвертом. Игра вратарей зачастую выходила на первый план. Например, в четвертой встрече при трех голах Кошечкин и Коварж суммарно записали на свой счет 58 отраженных бросков.

«Коварж хочет играть один всегда, без замен, — хвалил после четвертого матча вратаря Крикунов. — Целый сезон практически провел, может пять-шесть матчей пропустил. Я скажу, что нам не очень хотелось проигрывать. Да и нельзя в такой ситуации, при счете в серии 1−2. Поэтому ребята старались сегодня, бились, боролись, молодцы».

После того как счет в противостоянии стал равным, «Металлург» выиграл подряд два матча и вышел в следующий раунд. В Екатеринбурге «Автомобилист» вновь открыл счет, но в ответ получил сразу четыре шайбы.

В Магнитогорске на две шайбы в исполнении Евгения Тимкина и Мозякина гости ответили лишь голом Егора Миловзорова, а когда «Автомобилист» снял вратаря, Оскар Осала поставил точку в матче и в серии.

Главный тренер «Металлурга» Виктор Козлов поблагодарил «Автомобилист». «Мы благодарны сопернику за такую хорошую серию, красивые были игры. Сегодня я доволен самоотдачей, настроем. Вратарь Василий Кошечкин подчищал здорово. С такой командой в плей-офф нельзя было расслабляться, заигрываться, а мы во втором периоде допустили ошибку, которой гости воспользовались, поэтому и пропустили», — сказал он.

Крикунов заявил, что хотел бы продолжить работу с «Автомобилистом», и похвалил своих игроков. «Мне не в чем упрекнуть ребят, они делали что могли. Но у нас девять голов в шести матчах, полтора гола за игру — это маловато… В целом ребята молодцы, всю серию бились, старались, но подвела реализация большинства. Итоги сезона оценил бы как неплохие, мы хорошо провели “регулярку”, а в плей-офф не совсем получилось», — сказал он.