Домашний лед не помог: «Магнитка» прошла «Автомобилист» в плей-офф КХЛ
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Александр Рогулев. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в первом раунде
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Александр Рогулев. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в первом раунде
Без фаворита
Преимущество своей площадки было у «Автомобилиста», занявшего четвертое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, тем не менее в серии двух уральских клубов не было явного фаворита. «Металлург» — гранд КХЛ, уже два раза выигрывавший Кубок Гагарина, имеющий в своем составе двух новоиспеченных олимпийских чемпионов — Василия Кошечкина и Сергея Мозякина. При этом «Магнитка» летом потеряла нескольких лидеров, по ходу сезона — главного тренера, поэтому регулярный чемпионат прошла крайне нестабильно.
«Автомобилист» в предыдущие годы был середняком, однако в последний год, обретя мощного спонсора в лице УГМК, уральцы проявляют активность на трансферном рынке и претендуют на гораздо большее, нежели просто на выход в
Первый матч серии доказал, что примерное равенство «Магнитки» и «Автомобилиста» в таблице по итогам регулярного чемпионата КХЛ не случайно. Хозяева здорово провели первую половину и повели со счетом 2:0. Но вернувшийся с Олимпиады с бронзовой медалью канадец Войтек Вольский два раза реализовал большинство, а Мозякин забросил победную шайбу, и «Магнитка» добилась волевой победы.
«Мы хорошо начали, забили два гола, — говорил после матча Крикунов. — К сожалению, потом ввязались в эти стычки, драки, которые не нужны были совсем. Здесь нахватали удалений, да еще и пару раз выбросили шайбу через борт, получили на этом пару голов. Не смогли исправить ситуацию в третьем периоде. Будем готовиться, завтра новая игра. Постараемся исправить ошибки».
«Тяжело играть 15 минут в меньшинстве»
Большинство — один из решающих факторов в
«Весь сезон у нас с большинством не ладится, — жаловался форвард “Автомобилиста” Анатолий Голышев. — И это такой компонент, без которого в
Даже без работающего большинства команда Крикунова смогла сравнять счет в серии перед отъездом в Магнитогорск благодаря голам Александра Кучерявенко и Егора Миловзорова, а также 25 «спасениям» Якуба Коваржа.
«Тяжело победить в
«Магнитку» ждет «Ак Барс» или «Трактор»
Серия продолжилась в Магнитогорске по тому же сценарию. «Магнитка» победила в третьем матче, а «Автомобилист» — в четвертом. Игра вратарей зачастую выходила на первый план. Например, в четвертой встрече при трех голах Кошечкин и Коварж суммарно записали на свой счет 58 отраженных бросков.
«Коварж хочет играть один всегда, без замен, — хвалил после четвертого матча вратаря Крикунов. — Целый сезон практически провел, может
После того как счет в противостоянии стал равным, «Металлург» выиграл подряд два матча и вышел в следующий раунд. В Екатеринбурге «Автомобилист» вновь открыл счет, но в ответ получил сразу четыре шайбы.
Главный тренер «Металлурга» Виктор Козлов поблагодарил «Автомобилист». «Мы благодарны сопернику за такую хорошую серию, красивые были игры. Сегодня я доволен самоотдачей, настроем. Вратарь Василий Кошечкин подчищал здорово. С такой командой в
Крикунов заявил, что хотел бы продолжить работу с «Автомобилистом», и похвалил своих игроков. «Мне не в чем упрекнуть ребят, они делали что могли. Но у нас девять голов в шести матчах, полтора гола за игру — это маловато… В целом ребята молодцы, всю серию бились, старались, но подвела реализация большинства. Итоги сезона оценил бы как неплохие, мы хорошо провели “регулярку”, а в
Во втором раунде соперником «Магнитки» станет казанский «Ак Барс» или челябинский «Трактор».