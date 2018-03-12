Просохатили. «Автомобилист» остался без Коваржа и проиграл серию

Источник: Советский спорт

Теперь команда Виктора Козлова ждет соперника по полуфиналу Востока.

— Не боитесь, что Коварж не сдюжит? — спросили у Владимира Крикунова во время последней пресс-конференции в Магнитогорске.

— Что вы — Якуб рвется играть! У него получается лучше, если он не пропускает матчи, — пояснил тренер «Автомобилиста» после четвертой игры сери. — Он и в сезоне всего пять-шесть матчей пропустил. Основной вратарь.

Тогда в серии счет был «1:1», а спустя пару дней команды вернулись в Магнитогорск, и «Автомобилист» оказался на краю пропасти без основного голкипера. Коварж не попал даже в заявку на матч! Может быть, потому что запустил совсем не обязательный гол от Береглазова, с которого началось возрождение «Магнитки» в пятом матче?

— Нет, ничего такого, — качает головой Крикунов. — Якуб заболел. А еще мы остались без Симакова — у него скрутило спину.

Сохатского поначалу ощутимо потряхивает — спасает гостей только сбитый прицел «сталеваров». С другой стороны, откуда взяться стальным нервам у вратаря, который из 4 матчей в новом году выиграл 1 и тот — у «Югры»? Зато Кошечкин, со спокойствием удава, гипнотизирует форвардов «Автомобилиста». Сначала от его взгляда вздрагивает Паре, выскочивший один на один — шайба сходит с крюка канадца. Затем Голышев путается в руках и ногах — а надо всего попасть по пустому углу! В итоге во второй раз в серии Екатеринбург не выигрывает первый период, а Мозякин сотрясает крестовину за мгновения до сирены.

На вторую 20-минутку магнитогорцы выходят с целью уничтожить «Автомобилист».

Раз — и Тимкин замыкает роскошный пас Денисова на пустой пятак. Два — Мозякин не замечает ни Сохатского, сделавшего суперсейв, ни Василевского, пытающегося сыграть в стиле своего брата-вратаря. Пошла шестая сотня! 2:0, и складывается ощущение, что свердловская машина — на ручнике. Надежду гостям дарит гол Миловзорова, которым заканчивается одна из редких вылазок к воротам Кошечкина. Что творит «Магнитка»! Сыграй «Металлург» попроще — «сталевары» точно ушли бы на второй перерыв, ведя минимум «+3». Но как же вкусно играет команда Козлова!

В третьем периоде хозяевам, правда, не до эстетства. «Автомобилист» играет в большинстве и может спастись. Но меньшинство в этой серии — конек «Магнитки»! 0 голов при 20 попытках — ужасающая статистика большинства екатеринбуржцев. Точку в матче ставит Осала за полминуты до сирены — «Металлург» в полуфинале Востока, «Авто» отправляется в гараж до конца лета.

— Денисов волшебник, Вася — супервратарь (как и Самсонов в предыдущих матчах), — не скупится на комплементы у раздевалки Осала. — Я забил в двух последних играх?

Здорово! У меня так бывает — стреляю очередями. Но главное, что победила команда. Сто процентов — в серии все решили действия спецбригад!

— Перед началом сезона вы сказали, что он для вас — последний в роли главного тренера, — напоминают Крикунову на пресс-конференции.

— Не знаю, — улыбается тренер. — Посмотрим! Мы провели неплохой сезон, заняли четвертое место в «регулярке». Жаль, что в плей-офф чуть не хватило.