Просохатили. «Автомобилист» остался без Коваржа и проиграл серию
«Магнитка» впервые в серии выиграла два матча подряд и все решила в шести матчах.
«Магнитка» впервые в серии выиграла два матча подряд и все решила в шести матчах.
Теперь команда Виктора Козлова ждет соперника по полуфиналу Востока.
— Не боитесь, что Коварж не сдюжит? — спросили у Владимира Крикунова во время последней
— Что вы — Якуб рвется играть! У него получается лучше, если он не пропускает матчи, — пояснил тренер «Автомобилиста» после четвертой игры сери. — Он и в сезоне всего
Тогда в серии счет был «1:1», а спустя пару дней команды вернулись в Магнитогорск, и «Автомобилист» оказался на краю пропасти без основного голкипера. Коварж не попал даже в заявку на матч! Может быть, потому что запустил совсем не обязательный гол от Береглазова, с которого началось возрождение «Магнитки» в пятом матче?
— Нет, ничего такого, — качает головой Крикунов. — Якуб заболел. А еще мы остались без Симакова — у него скрутило спину.
Сохатского поначалу ощутимо потряхивает — спасает гостей только сбитый прицел «сталеваров». С другой стороны, откуда взяться стальным нервам у вратаря, который из 4 матчей в новом году выиграл 1 и тот — у «Югры»? Зато Кошечкин, со спокойствием удава, гипнотизирует форвардов «Автомобилиста». Сначала от его взгляда вздрагивает Паре, выскочивший один на один — шайба сходит с крюка канадца. Затем Голышев путается в руках и ногах — а надо всего попасть по пустому углу! В итоге во второй раз в серии Екатеринбург не выигрывает первый период, а Мозякин сотрясает крестовину за мгновения до сирены.
Раз — и Тимкин замыкает роскошный пас Денисова на пустой пятак. Два — Мозякин не замечает ни Сохатского, сделавшего суперсейв, ни Василевского, пытающегося сыграть в стиле своего
В третьем периоде хозяевам, правда, не до эстетства. «Автомобилист» играет в большинстве и может спастись. Но меньшинство в этой серии — конек «Магнитки»! 0 голов при 20 попытках — ужасающая статистика большинства екатеринбуржцев. Точку в матче ставит Осала за полминуты до сирены — «Металлург» в полуфинале Востока, «Авто» отправляется в гараж до конца лета.
— Денисов волшебник, Вася — супервратарь (как и Самсонов в предыдущих матчах), — не скупится на комплементы у раздевалки Осала. — Я забил в двух последних играх?
Здорово! У меня так бывает — стреляю очередями. Но главное, что победила команда. Сто процентов — в серии все решили действия спецбригад!
— Перед началом сезона вы сказали, что он для вас — последний в роли главного тренера, — напоминают Крикунову на
— Не знаю, — улыбается тренер. — Посмотрим! Мы провели неплохой сезон, заняли четвертое место в «регулярке». Жаль, что в
Александр Жилин
|Металлург Мг
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3:1
(0:0, 2:1, 1:0)
|Автомобилист
|Виктор Козлов
|Владимир Крикунов
|Василий Кошечкин
|Владимир Сохатский 59:08 (В. Сохатский 59:28-59:48)
|1-й период
|16:50
|Андрей Чибисов
|2-й период
|21:22
|Евгений Тимкин (Д. Денисов, Д. Кокарев)
|23:19
|Сергей Мозякин (В. Вольски, Ян Коварж)
|Николай Тимашов
|27:56
|Егор Миловзоров (П-А. Паренто)
|30:48
|Станислав Егоршев
|35:36
|3-й период
|45:38
|Денис Кокарев
|52:55
|Григорий Дронов
|59:28
|п.в.
|Оскар Осала
|6
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)