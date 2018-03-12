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19:18 (мск), источник: Советский спорт

Сергей Федоров: Могу назвать шестерых игроков, которые в «Динамо» не останутся

Гендиректор «Динамо» Сергей Федоров подвел итоги сезона. И рассказал, какие изменения ждут бело-голубых в ближайшем будущем.

Источник: Советский спорт

— Оценка за сезон — неудовлетворительно, — сразу заявил Федоров. — Это справедливо. Команда не попала в плей-офф. Не выполнила основную задачу.

«ВИНОВАТ НЕ ОДИН ВОРОБЬЕВ»

— И какие оргвыводы последуют вслед за этой жесткой оценкой?
— Вы имеете в виду по тренерскому штабу? Следующий Совет директоров клуба назначен на 4 апреля. На нем и будет принято окончательное решение. Предварительно лишь могу сказать, что перемены должны что-то улучшать. Для неудачного выступления «Динамо» в сезоне были и объективные причины. Команда формировалась на коленке перед самым стартом чемпионата. Были проблемы с составом, сорвана предсезонная подготовка. Да и для Владимира Воробьева это был дебютный сезон в роли главного тренера. Может, и ему опыта не хватило. Пока он работает с командой. У него контракт до 30 апреля.

— У вас есть другие кандидаты на пост главного тренера?
— Да, мы рассматриваем и других претендентов. Ведем с ними переговоры и Воробьев об этом знает. Но мы не собираемся всю вину на тренера сваливать. Ошибки у него были, он сам их признает. Но были и другие проблемы. У нас в начале сезона не было элементарных вещей — автобуса, клюшек, формы… И главной задачей тогда было сохранить «Динамо» в КХЛ. Пропущенного сезона нам бы точно не простили! И мы как раз очень благодарны Воробьеву и его помощникам, что они прошлым летом сразу откликнулись на наше предложение. Это люди, для которых «Динамо» много значит. Они в трудную минуту это доказали. А многие игроки, которые били себя в грудь, заявляя, что они динамовцы, наоборот, воспользовались ситуацией. И запросили такие контракты, которые наш бюджет просто не мог позволить. Поэтому они ушли из команды. А потом многие из них по ходу сезона назад просились.

«АНИСИН УВОЛЕН ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА»

— Почему был расторгнут контракт с Анисиным?
Из-за нарушения спортивного режима. Михаилу предоставили шанс. Потому что в свое время он был тоже знаковым человеком для «Динамо». Мы же помним его феерические игры. Но Анисин им не воспользовался.

— Если конкретно — Михаила уволили за пьянство?
— Нетрезвое состояние. И, как следствие, пропущенные тренировки.

— В нынешнем сезоне за «Динамо» сражалось немало известных игроков. К примеру, Артюхин и Терещенко. Клуб рассчитывает на них в будущем сезоне?
— Я вам могу назвать фамилии шести игроков, которые в «Динамо» точно не останутся. Это Артюхин, Терещенко, Казионов, Игнатушкин, Сопин и Соловьев. С ними даже переговоров не будет. Команду будет усилена и омоложена.

— Алексей Бадюков будет у вас работать?
— Он возглавит селекцию нашего клуба. И при этом продолжит работу на ТВ. Мы тут проблем не видим. Наоборот, плюс — все игроки у него перед глазами.

— А генменеджера в «Динамо» уже не будет?
— Я в этом сезоне еще раз убедился, что эта должность не нужна. Обязанности менеджера лягут на тренерский штаб. У нас от агентов отбоя нет. Пусть тренер анализирует эти предложения и сам решает — кто ему нужен в команде. Выберет — я начну переговоры с агентом игрока.

«МИРОНОВ ТОЛЬКО ВЫШЕЛ ИЗ МОЕГО КАБИНЕТА»

— Тогда сразу вопрос по защитнику Андрею Миронову. Он вернется в «Динамо»?
— Миронов буквально 20 минут назад вышел из моего кабинета вместе со своим агентом. Андрей высказал желание вернуться в «Динамо». Сейчас мы согласовываем условия. Контракт пока не подписан. Но судя по всему Миронов намерен вернуться именно в свой родной клуб.

— Заканчивается контракт с «Торонто» и у Комарова. И не так давно Лео намекнул, что не прочь вернуться в Россию.
— Я понимаю, что это знаковый человек для «Динамо». И если он выскажет желание вернуться, мы начнем диалог. Но пока у него действующий контракт в НХЛ и никаких разговоров с ним не было.

— Сформирован ли бюджет «Динамо» на следующий сезон? И есть ли новости по долгам игроков за чемпионат КХЛ 2006/17, которые так и не погашены?
— Бюджет уже подтвержден, осталось его официально утвердить. Он будет чуть выше, чем в нынешнем году. Этот сезон мы прошли без задержек зарплат перед игроками и персоналом. Что касается предыдущих долгов, ответственность лежит на прежнем руководстве клуба, которое сейчас проходит процедуру банкротства. Часть игроков пытается взыскать долг коллективно, с помощью нашей юридической службы. Остальные решили действовать самостоятельно. Но это долгая процедура.

«ХОТИМ ИГРАТЬ В ПЕТРОВСКОМ ПАРКЕ»

— Переедет ли «Динамо» летом на новую домашнюю арену?
— Мне хотелось бы прекратить спекуляции на этот счет. И руководители клуба, и его болельщики, и хоккеисты хотят, чтобы «Динамо» выступало в Петровском парке. Но на сегодня арена не готова! Если ее успеют сдать в эксплуатацию к началу следующего сезона, то, конечно, мы двумя руками будем за то, чтобы играть в этом историческом месте. Вопрос — будет ли она готова?

— А если не в Петровском парке, то где?
— Продолжим сотрудничать с ареной в Парке Легенд. Сейчас мы просто вынуждены подстраховываться, потому что сроки сдачи новой арены уже не раз переносились.

— Есть вариант, переехать в Петровский парк по ходу сезона?
— Да. В следующем сезоне мы рассчитываем попасть в плей-офф (при этом Федоров выразительно покосился на сидящего справа от него Воробьева. — Прим. ред.). Поэтому есть вариант регулярку провести на старом месте, а в Кубке Гагарина справить новоселье. Повторюсь, мы очень хотим вернуться в Петровский парк. Это даже не обсуждается.

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