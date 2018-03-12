Хоккеист Терещенко заявил, что не планирует завершать спортивную карьеру
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по хоккею нападающий Алексей Терещенко не планирует завершать спортивную карьеру. Об этом 37-летний форвард сообщил ТАСС.
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по хоккею нападающий Алексей Терещенко не планирует завершать спортивную карьеру. Об этом 37-летний форвард сообщил ТАСС.
В понедельник генеральный директор московского «Динамо» Сергей Федоров рассказал, что клуб не будет вести переговоры о продлении контрактов с рядом игроков, в том числе и Терещенко, соглашение которого истекает 30 апреля.
«Трудно
Ранее агент хоккеиста Валерий Матвеев рассказал ТАСС, что у Терещенко были предложения от других клубов КХЛ, но форвард их не рассматривал, потому что приоритетным вариантом для игрока было выступление за «Динамо».
Терещенко является воспитанником динамовской спортивной школы и выступал за команду с 2000 по 2005 год, после чего перешел в казанский «Ак Барс». С 2007 по 2009 год играл за уфимский «Салават Юлаев», а потом вернулся в Казань. С сезона-2014/15 выступает за «Динамо». Терещенко пять раз становился чемпионом России.