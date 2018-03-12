Хоккеист Терещенко заявил, что не планирует завершать спортивную карьеру

В понедельник генеральный директор московского «Динамо» Сергей Федоров рассказал, что клуб не будет вести переговоры о продлении контрактов с рядом игроков, в том числе и Терещенко, соглашение которого истекает 30 апреля.

«Трудно что-то сказать, потому что эту новость узнал от вас. Я еще поиграю, завершать карьеру не планирую. Где окажусь в итоге — покажет время», — сказал Терещенко.

Ранее агент хоккеиста Валерий Матвеев рассказал ТАСС, что у Терещенко были предложения от других клубов КХЛ, но форвард их не рассматривал, потому что приоритетным вариантом для игрока было выступление за «Динамо».