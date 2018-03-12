Челябинский вундеркинд отправил Назарова в отпуск. Главное о лучшем русском юниоре КХЛ

Источник: Спорт-Экспресс

НАКОНЕЧНИК КОПЬЯ

Впервые за пять лет «Трактор» — во втором раунде Кубка Гагарина. И кто стал решающим фактором успеха в серии с «Нефтехимиком»? Номинально четвертая тройка нападения — и 18-летний форвард Виталий Кравцов.

Именно молодой хоккеист был главным наконечник копья атак уральского клуба в плей-офф и трансформатором опасных моментов в голы. На счету Кравцова в пяти матчах четыре заброшенные шайбы и одна голевая передача. А ведь еще в декабре главный тренер российской молодежки Валерий Брагин отказался от перспективного нападающего и оставил его вне заявки команды на чемпионате мира в Баффало.

Спорт не терпит сослагательного наклонения, однако сейчас очевидно, что именно такого — крупного и результативного форварда — российской сборной не хватило на форуме в США. Кравцов не боится брать на себя игру, обострять ситуацию и лезть на ворота. Хорош Виталий и на пятачке, где он умеет удачно выбирать позицию и караулить отскоки.

НЕ ПОМЕШАЛ БЫ В БАФФАЛО

Проблемным местом молодежки в Баффало был розыгрыш большинства. Команда Валерия Брагина сумела реализовать лишь одну (!) попытку из двадцати возможных. Смотрим на статистику Кравцова: три из четырех шайб в ворота «Нефтехимика» Виталий забросил именно в формате «пять на четыре». Если уж в КХЛ он эффективен в большинстве, то неужели был бы лишним в этом качестве в «молодежке»? Но Брагин почему-то подумал иначе.

Главный тренер молодежки посчитал, что Кравцов недостаточно хорош для игры в низших звеньях и не так полезен в разрушении. Но ведь в команде Анвара Гатиятулина Виталий выходит на лед преимущественно в третьей-четвертой тройке и не может похвастаться большим игровым временем (12.31 в среднем за матч).

Редкость появлений на льду не мешает Кравцову быть лидером «Трактора» в плей-офф и по количеству бросков в створ ворот. Виталий в пяти встречах угрожал воротам «Нефтехимика» 21 раз — лучший показатель среди всех хоккеистов челябинской команды.

Команду Брагина в Баффало справедливо обвиняли в беззубой игре в атаке и неумении создавать остроту в чужой зоне. Активный Кравцов мог бы помочь молодежке и в этом аспекте. Увы, подвигов Виталия на МЧМ придется подождать до следующего турнира.

ОЛИМПИЙСКАЯ ПАУЗА

Пик активности челябинского вундеркинда пришелся именно на плей-офф. В регулярном чемпионате Виталий был не так ярок (4 шайбы +3 передачи в 35 матчах), однако в Кубке Гагарина он в пяти встречах забросил ровно столько же шайб, сколько за весь минувший сезон. В чем причина такого взлета?

На пользу Кравцову пошла олимпийская пауза. Пока его партнеры по «Трактору» не могли проводить официальные матчи, Виталий зажигал в ВХЛ в «Челмете» и в девяти играх набрал 7 (4+3) очков. Месячная командировка в фарм-клуб помогла ему обрести уверенность в собственных силах и вернуть чувство гола. Именно поэтому он сейчас на ходу — остановить его не смогли даже габаритные и жесткие защитники «Нефтехимика» Андрея Назарова.

РУССКИЙ ТОЛВАНЕН?

В КХЛ есть лишь один более результативный форвард 1999 г. р, чем Кравцов — финн Эли Толванен из «Йокерита». Они оба играют на позиции правого нападающего, но по манере игры совершенно непохожи. Толванен заметно уступает челябинцу в габаритах и играет в иной хоккей. Финн более техничен, юрок и грациозен. При этом он обладает великолепным по силе и точности кистевым броском. Эли силен при позиционных атаках, легко может выбраться из угла за счет резкости и отменного чувства дистанции.

Кравцов же склонен действовать в более силовой манере, продавливать оборону соперников и искать отскоки на чужом пятачке. Но и россиянина никак не назовешь «деревянным» форвардом — не случайно, что Анвар Гатиятулин доверяет ему право исполнять буллиты.

Кравцов моложе Толванена на восемь месяцев — в НХЛ его будут выбирать на драфте только будущим летом. И даже несмотря на то, что минувший молодежный чемпионат мира прошел без участия юного россиянина, шансов уйти на ярмарке талантов в первом (в худшем случае — втором) раунде у него немало. И их несомненно повысила успешная игра в плей-офф. Весенний всплеск результативности без должного внимания за океаном не останется.

ИЛИ НОВЫЙ КУЗНЕЦОВ?

Много общего у Виталия Кравцова с другим челябинцем — звездным нападающим «Вашингтона» Евгением Кузнецовым. Оба игрока дебютировали в КХЛ в 17 лет и сразу же заставили говорить о себе российскую хоккейную общественность.

А все потому, что они оба явно выделялись на фоне сверстников — прежде всего технически. И Кузнецов, и Кравцов с первых же матчей в составе «Трактора» не тушевались и не прятались за спинами более опытных хоккеистов. Напротив, каждый из них любил подолгу повозиться с шайбой и накрутить на свободном пространстве одного-двух соперников.

В свои дебютные полноценные сезоны за «Трактор» в КХЛ оба форварда провели одинаковое количество матчей (по 35) и набрали примерно равное число очков. Кузнецов — 8 (2+6), Кравцов — 7 (4+3). Правда, уже на второй год Кузнецову удалось совершить серьезный скачок и превысить результат аж в четыре раза. Удастся ли Кравцову уже в следующем сезоне повторить успех своего земляка?