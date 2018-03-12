Челябинский вундеркинд отправил Назарова в отпуск. Главное о лучшем русском юниоре КХЛ
«СЭ» рассказывает о 18-летнем форварде «Трактора» — Виталии Кравцове.
«СЭ» рассказывает о 18-летнем форварде «Трактора» — Виталии Кравцове.
НАКОНЕЧНИК КОПЬЯ
Впервые за пять лет «Трактор» — во втором раунде Кубка Гагарина. И кто стал решающим фактором успеха в серии с «Нефтехимиком»? Номинально четвертая тройка нападения — и 18-летний форвард Виталий Кравцов.
Именно молодой хоккеист был главным наконечник копья атак уральского клуба в
Спорт не терпит сослагательного наклонения, однако сейчас очевидно, что именно такого — крупного и результативного форварда — российской сборной не хватило на форуме в США. Кравцов не боится брать на себя игру, обострять ситуацию и лезть на ворота. Хорош Виталий и на пятачке, где он умеет удачно выбирать позицию и караулить отскоки.
НЕ ПОМЕШАЛ БЫ В БАФФАЛО
Проблемным местом молодежки в Баффало был розыгрыш большинства. Команда Валерия Брагина сумела реализовать лишь одну (!) попытку из двадцати возможных. Смотрим на статистику Кравцова: три из четырех шайб в ворота «Нефтехимика» Виталий забросил именно в формате «пять на четыре». Если уж в КХЛ он эффективен в большинстве, то неужели был бы лишним в этом качестве в «молодежке»? Но Брагин
Главный тренер молодежки посчитал, что Кравцов недостаточно хорош для игры в низших звеньях и не так полезен в разрушении. Но ведь в команде Анвара Гатиятулина Виталий выходит на лед преимущественно в
Редкость появлений на льду не мешает Кравцову быть лидером «Трактора» в
Команду Брагина в Баффало справедливо обвиняли в беззубой игре в атаке и неумении создавать остроту в чужой зоне. Активный Кравцов мог бы помочь молодежке и в этом аспекте. Увы, подвигов Виталия на МЧМ придется подождать до следующего турнира.
ОЛИМПИЙСКАЯ ПАУЗА
Пик активности челябинского вундеркинда пришелся именно на
На пользу Кравцову пошла олимпийская пауза. Пока его партнеры по «Трактору» не могли проводить официальные матчи, Виталий зажигал в ВХЛ в «Челмете» и в девяти играх набрал 7 (4+3) очков. Месячная командировка в
РУССКИЙ ТОЛВАНЕН?
В КХЛ есть лишь один более результативный форвард 1999 г. р, чем Кравцов — финн Эли Толванен из «Йокерита». Они оба играют на позиции правого нападающего, но по манере игры совершенно непохожи. Толванен заметно уступает челябинцу в габаритах и играет в иной хоккей. Финн более техничен, юрок и грациозен. При этом он обладает великолепным по силе и точности кистевым броском. Эли силен при позиционных атаках, легко может выбраться из угла за счет резкости и отменного чувства дистанции.
Кравцов же склонен действовать в более силовой манере, продавливать оборону соперников и искать отскоки на чужом пятачке. Но и россиянина никак не назовешь «деревянным» форвардом — не случайно, что Анвар Гатиятулин доверяет ему право исполнять буллиты.
Кравцов моложе Толванена на восемь месяцев — в НХЛ его будут выбирать на драфте только будущим летом. И даже несмотря на то, что минувший молодежный чемпионат мира прошел без участия юного россиянина, шансов уйти на ярмарке талантов в первом (в худшем случае — втором) раунде у него немало. И их несомненно повысила успешная игра в
ИЛИ НОВЫЙ КУЗНЕЦОВ?
Много общего у Виталия Кравцова с другим челябинцем — звездным нападающим «Вашингтона» Евгением Кузнецовым. Оба игрока дебютировали в КХЛ в 17 лет и сразу же заставили говорить о себе российскую хоккейную общественность.
А все потому, что они оба явно выделялись на фоне сверстников — прежде всего технически. И Кузнецов, и Кравцов с первых же матчей в составе «Трактора» не тушевались и не прятались за спинами более опытных хоккеистов. Напротив, каждый из них любил подолгу повозиться с шайбой и накрутить на свободном пространстве
В свои дебютные полноценные сезоны за «Трактор» в КХЛ оба форварда провели одинаковое количество матчей (по 35) и набрали примерно равное число очков. Кузнецов — 8 (2+6), Кравцов — 7 (4+3). Правда, уже на второй год Кузнецову удалось совершить серьезный скачок и превысить результат аж в четыре раза. Удастся ли Кравцову уже в следующем сезоне повторить успех своего земляка?
«Трактор», который вышел во второй раунд